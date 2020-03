Rapport: Canelo-GGG 3 est agréé

Par: Sean Crose

Lance Pugmire de l’Athletic rapporte que Canelo Alvarez et Gennady Golovkin acceptent de se rencontrer pour une troisième fois. Nous espérons que le combat aura lieu en septembre prochain, à condition que Canelo puisse dépasser Billy Joe Saunders, auquel il est toujours censé faire face malgré les récentes turbulences causées par la pandémie du virus Corona. Canelo a été vu pour la dernière fois remporter une version du titre des poids lourds légers après avoir arrêté Sergey Kovalev tard dans une lutte difficile. Golovkin a été repéré pour la dernière fois sur le ring, remportant une victoire exténuante contre Sergey Derevyanchenko. Accepter un troisième combat est clairement la décision la plus lucrative et la plus conviviale que chaque homme puisse prendre à ce stade de sa carrière respective.

Golovkin a longtemps été l’homme le plus évité en boxe. Traqueur hautement qualifié, le Kazakh était aussi patient dans le ring qu’il était mortel. Il était, dans un sens, une version plus grande de Julio Caesar Chavez, un autre combattant qui allait tranquillement briser sa proie. Canelo, d’autre part, était passé de “Floyd Mayweather Opponent” à être l’athlète le plus populaire en boxe. De plus, les compétences de l’homme semblaient se renforcer parallèlement à son ascension au sommet du sport. Au moment où les deux combattants se sont rencontrés pour la suprématie des poids moyens en 2017, le leur était le plus grand combat que le sport de la boxe ait pu faire sans Mayweather.

Le combat était à la hauteur du battage médiatique. Bien qu’il n’y ait eu aucun arrêt ou renversement, chaque homme est allé à la guerre, offrant aux téléspectateurs une affaire à indice d’octane élevé. La décision finale des juges s’est toutefois révélée très controversée. Bien que la plupart aient estimé que Golovkin avait clairement fait assez pour gagner, le match a été jugé nul. Les choses sont devenues encore plus intenses lorsque Canelo a été testé positif pour une substance interdite dans la perspective du match revanche très attendu. L’équipe de Canelo a blâmé le boeuf contaminé. D’autres ne l’avaient pas. Pourtant, Canelo a continué à gagner un deuxième combat rapproché avec l’homme qui était devenu son ennemi juré.

Même s’il y avait ceux qui pensaient que Golovkin pourrait ne jamais obtenir le signe de tête du juge contre Canelo – avec qui les juges ont depuis longtemps une histoire d’amour – les gens ont toujours appelé à un troisième combat. Canelo a fait valoir qu’il n’en voulait pas … apparemment, jusqu’à présent. Si Canelo-Golovkin 3 devait se produire, il sera sans aucun doute diffusé en direct sur le service de streaming DAZN, qui diffuse désormais les combats des deux hommes.

