Rau’shee Warren et Caleb Truax s’affronteront sur Undercard Plant vs Feigenbutz

RINGSIDE 22/01/2020

L’ancien champion du monde des poids coq Rau’shee Warren affrontera le Mexicain Gilberto Mendoza dans une attraction de 10 rounds, tandis que l’ancien champion des super-moyens Caleb “Golden” Truax affrontera le Ghanéen Ernest Amuzu dans une épreuve de force de 10 rounds, mettant en avant la programmation undercard non télévisée sur Samedi 15 février de Bridgestone Arena à Nashville, Tennessee.

L’événement est mis en vedette par le champion du monde IBF Super Middleweight invaincu Caleb «Sweethands» Plant faisant une défense du titre mondial contre le challenger obligatoire Vincent Feigenbutz dans l’événement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes.

La couverture commence à 20 h. ET / 17 h PT et met en vedette les prétendants poids mi-moyens Bryant Perrella et Abel Ramos se battant dans l’événement co-principal, ainsi que le prétendant léger et originaire de Nashville Austin Dulay face à l’ancien challenger du titre Diego Magdaleno dans le match d’ouverture télévisé.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Sweethands Promotion, TGB Promotions et Sauerland Promotions, sont en vente maintenant et peuvent être achetés sur ticketmaster.com.

L’Undercard verra également le Vernon Brown de Chicago (12-1-1, 8 KO) affronter Augusta, le Géorgien Justin DeLoach (18-4, 9 KO) dans un combat de huit poids super welters, plus l’invaincu Cuban Maidel Sando (9-0 , 7 KOs), qui vit maintenant à Nashville, affrontant le Mexicain Sergio Gonzalez (6-7-1, 2 KOs) dans une attraction super-moyenne de six rounds.

Tyler Tomlin, natif d’Ashland City, Tennessee, dans un combat léger, et les débuts professionnels de Duke Reagan de Cincinnati dans un concours de quatre plumes super-plumes contre Da’jour Burney en Caroline du Nord.

Warren (16-3, 4 KOs) retournera à l’action pour la première fois depuis une perte de décision serrée dans un combat pour le titre mondial contre le champion invaincu Nordine Oubaali en janvier 2019. Un gaucher de Cincinnati, Ohio, Warren a remporté le WBA Bantamweight World Championship avec une décision majoritaire sur Juan Carlos Payano en 2016 et a perdu le titre l’année prochaine à Zhanat Zhakiyanov par décision partagée.

Le joueur de 32 ans est devenu le premier boxeur olympique à trois reprises des États-Unis lorsqu’il s’est qualifié pour des équipes olympiques consécutives en 2004, 2008 et 2012. Il sera opposé par le Mendoza de 30 ans (15-7-3, 7 KOs), qui est originaire de Mexicali, au Mexique et vit maintenant à Modesto, en Californie. Mendoza a remporté huit de ses 10 derniers combats, dont un match nul lors de son dernier combat contre Oscar Vasquez en octobre 2019.

Originaire d’Osseo, dans le Minnesota, Truax (30-4-2, 19 KOs) reviendra sur le ring après avoir été contraint de se retirer d’un éliminateur de titre prévu contre Peter Quillin en août 2019. Le joueur de 30 ans avait déjà affronté Quillin en avril dans un combat qui a été jugé non contesté en raison d’une coupure qu’il a subie en raison d’un coup de tête accidentel.

Truax est devenu champion du monde en 2017 lorsqu’il est allé au Royaume-Uni et a bouleversé James DeGale pour capturer la couronne IBF de 168 livres. Truax a perdu une décision étroite dans le match revanche contre DeGale, mais a rebondi pour arrêter Fabiano Soares en août 2018. Il affrontera Amuzu (25-5, 22 KOs), originaire du Ghana, à Hohoe, qui se bat maintenant contre Prichard, Alabama. Amuzu tentera de rebondir après une défaite de novembre 2019 contre Ievgen Khytrov.