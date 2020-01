Refusant de s’installer, Jeison Rosario se retrouve champion unifié

Posté le 20/01/2020

Par: Sean Crose

“Nous n’avons absolument rien à perdre”, a déclaré l’entraîneur de Jeison Rosaio, Luis Perez, à l’approche du combat junior des poids moyens entre Rosario et le champion WBA / IBF Julian “J-Roc” Williams. Malheureusement pour Williams, Rosario a fini par aborder le combat comme s’il avait tout à perdre. Grâce à un camp d’entraînement sérieux, une performance de ring extrêmement forte et une puissance punitive, Rosario a étonné le monde en arrêtant Williams au cinquième tour, faisant du combat un bouleversement extrêmement précoce de la candidate de l’année. Les fans de combat ne savaient peut-être pas qui était Rosario avant samedi dernier, mais ils le sauront certainement maintenant qu’il détient les ceintures WBA et IBF.

Avant ce week-end, beaucoup – sinon la plupart – considéraient le match comme une mise au point. En fait, Rosario a été perçu comme une déception en tant qu’adversaire de Williams. Il était tout simplement inconnu. Ajoutez au fait que le public de la boxe envisageait une éventuelle revanche entre Williams et Jarrett Hurd, l’homme Williams a remporté ses titres dans un bouleversement étonnant, et il est facile de voir pourquoi Rosario a secoué le monde avec sa victoire. Pourtant, il y avait eu des preuves menant au combat de samedi indiquant que Rosario n’était pas un homme à prendre à la légère.

“C’est le moment”, a déclaré Rosario au compte à rebours PBC de Fox. “Je vais chercher ce qui m’appartient.” Les combattants disent toujours de telles choses – mais les images de Rosario, de sa vie dans le camp et de son équipe, indiquent que quelque chose de plus était en jeu. Rosario s’entraînait au 5thStreet Gym de Miami et résidait comme un moine dans une humble maison loin de sa famille et de ses amis quand il ne travaillait pas. Bien qu’il soit apparu comme extrêmement discipliné dans les images, l’équipe de Rosario a toujours gardé un œil attentif sur lui à tout moment afin que le combattant ne s’engage pas dans les tâches quotidiennes faciles que le reste du monde fait régulièrement. .

Le combat de Williams était une affaire sérieuse – et Rosario était déterminé. “C’est un combat qui semble facile pour Williams”, a déclaré Rosario à la caméra. “Quand la cloche sonne, le public aura la mâchoire baissée.” Il n’a été interrompu que par quatre tours. Car c’est dans le cinquième que Rosario, qui avait combattu Williams au coude à coude, a atterri net sur son homme, conduisant à une série de coups de poing durs qui ont conduit l’arbitre à arrêter le combat et à couronner un nouveau roi junior de poids moyen. Credit Rosario et l’entraîneur Perez pour avoir refusé de se contenter du rôle d’adversaire facile.