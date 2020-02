Regis Prograis vs Maurice Hooker et Javier Fortuna vs Luke Campbell sont prêts pour le 17 avril

Publié le 26/02/2020

Par: Hans Themistode

La division Jr Welterweight est à peu près aussi impitoyable une catégorie de poids que vous trouverez dans tout le sport de la boxe.

Pensez-y, les anciens champions Kiryl Relikh et Ivan Baranchyk sont essentiellement des réflexions. Ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas de grands combattants, mais c’est plus à cause du bassin de talents qui se trouve actuellement au sein de la division.

Avec les détenteurs du titre Jose Ramirez et Josh Taylor considérés comme les meilleurs que la catégorie de poids a à offrir, une autre paire d’anciens champions a besoin d’une grande victoire.

Maurice Hooker et Regis Prograis sont toujours reconnus parmi l’élite de la division. Cependant, ils ont échoué dans leurs affrontements d’unification respectifs. Maintenant, sans aucune autre option viable, ils ont envisagé une confrontation les uns avec les autres.

Les deux hommes ont tendance à mentionner l’autre chaque fois que les caméras tournent. Les menaces à élimination directe et les déclarations de «travail facile» ont été le thème des deux combattants en ce qui concerne l’autre. Eh bien maintenant, il est officiellement temps de se taire et de se battre.

Les conditions d’un concours entre les deux ont été officiellement convenues pour avoir lieu le 17 avril au MGM National Harbor à Oxon Hill, Maryland.

La carte basée au Maryland ne tournera pas simplement autour de l’événement principal, car le combat de soutien sera tout aussi intéressant.

Javier Fortuna, qui a déjà détenu des titres dans les divisions Featherweight et Jr Lightweight, deviendra un champion du monde en trois divisions lorsqu’il affrontera Luke Campbell pour le titre WBC vacant.

Depuis un combat contre Adrian Granados qui s’est soldé par un non, Fortuna a remporté deux concours consécutifs. Campbell, d’autre part, représente le contraire, car sa carrière n’a pas fait exception.

On peut dire qu’après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2012, on attendait davantage de Campbell. Sa carrière a été solide mais pas spectaculaire. Il a subi la première perte de sa carrière en 2015, étonnamment aux mains d’Yvan Mendy. Campbell vengerait cette perte trois ans plus tard, mais des questions subsistaient. Dans ses deux défis pour le titre, il a été terriblement court face à Jorge Linares et Vasiliy Lomachenko. Cette dernière a eu lieu fin août 2019.

Pour Campbell, il espère que la troisième fois fera le charme.

Quel que soit le vainqueur entre Fortuna et Campbell, le vainqueur pourrait être contraint d’affronter le champion WBC dans la récréation de Devin Haney, qui a été dépouillé du titre en raison d’une blessure à l’épaule. À condition que tout se vérifie du point de vue de la santé et que Haney ne choisisse pas de prendre du poids, le vainqueur de ce titre pourrait voir son règne écourter si le très vanté Haney revient en forme.