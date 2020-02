Reid Boxing annonce sa première carte pour le 13 février à Las Vegas, Nevada

RINGSIDE 06/02/2020

Reid Boxing of Las Vegas lance sa carte inaugurale le jeudi 13 février au Westgate Las Vegas Resort & Casino.

La carte de boxe professionnelle, présentée par le promoteur Stephen Reid, comprend sept combats, dont 10 du sud des Nevadans, dont cinq sont invaincus.

La carte aura lieu au Paradise Event Center North à Westgate, à partir de 19 h. Les portes ouvrent à 6h30.

Les billets sont au prix de 25 $, 50 $, 75 $, 150 et 200 $ avec tous les sièges réservés. Les billets peuvent être achetés à l’avance via eventbrite.com ou à la porte du Westgate le 13 février.

L’attraction principale est:

Ravshan Hudaynazarov, ancien champion de poids welter Fedelatin de la World Boxing Association, originaire d’Ouzbékistan et vivant maintenant à Las Vegas, contre Cameron Krael de Las Vegas dans un combat de super poids welters.

Hudaynazarov a un dossier de 17-3 et 13 KO tandis que Krael a une marque de 16-15-3 et 4 KO. Mais le bilan de Krael est trompeur; il a rencontré des adversaires de premier ordre. Au moment où Krael les a combattus, ses 34 adversaires se sont combinés pour gagner 80% de leurs combats, et 20 de ces 34 étaient invaincus ou n’ont subi qu’une seule défaite lorsqu’il les a affrontés. En juillet dernier, Krael a parcouru la distance contre Las Vegan Keith Hunter, invaincu, classé n ° 13 par la WBA parmi les super légers.

Le undercard comprend:

Le poids lourd léger Britton Norwood de Las Vegas avec un dossier de 9-4-1 et sept KO contre invaincu Errol Jackson de Las Vegas avec une marque de 3-0 et trois KO.

Sharif Rahman, poids moyen invaincu à Las Vegas, fils de l’ancien champion du monde des poids lourds Hasim Rahman du World Boxing Council et de la Fédération internationale de boxe, avec un dossier de 3-0 et deux KO, contre Rashad Scott de Columbus, Ohio, avec une marque de 3-2 et un. Assommer.

Le poids moyen invaincu Will Clemons de Las Vegas avec un dossier de 4-0 et deux KO contre Victor Toney de Youngstown, Ohio, avec une marque de 5-1 et quatre KO.

Invaincu poids welter Cesar Quinones de Las Vegas avec un dossier de 5-0 et quatre KO contre un adversaire à déterminer.

Invaincu poids coq David Alaverdian, originaire d’Israël et vivant maintenant à Las Vegas, avec un record de 1-0 et un KO contre un adversaire à déterminer.

Et deux super welters de Las Vegas faisant leurs débuts professionnels: Alexander Thiel contre René Silvano.