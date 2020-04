Réponse mitigée alors qu’Andy Ruiz Jr. appelle Anthony Joshua à accepter la trilogie

Nouvelles de boxe du monde 14/04/2020

📸 Mark Robinson

Andy Ruiz Jr.a une fois de plus appelé Anthony Joshua pour se mettre d’accord sur un match de caoutchouc après leurs deux combats contrastés qui auront lieu en 2019.

L’ancien champion du monde des poids lourds a humilié Joshua à New York, le laissant tomber quatre fois sur le chemin d’une victoire choc au septième tour.

Joshua s’est ensuite regroupé, utilisant un match revanche contractuel pour se frayer un chemin vers la victoire en Arabie saoudite. Dans le processus, Joshua a retrouvé ses ceintures contre un Ruiz largement en surpoids.

Par la suite, Ruiz a admis ne pas s’être entraîné correctement pour le retour. Il veut maintenant une autre chance de prouver que sa première victoire n’a pas été un coup de chance.

«J’ai le premier, tu as le second. Revenons en arrière une troisième fois et voyons ce qui se passe », a déclaré Ruiz.

Les appels de la trentenaire ont été accueillis avec une réponse nettement mitigée mais plus négative que positive.

Surtout, ce sont les fans britanniques qui n’ont pas été impressionnés par Ruiz appelant leur poids lourd numéro deux derrière Tyson Fury.

J’ai le premier, tu as le second. Exécutons-le une troisième fois et voyons ce qui se passe 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/wpyWHotQbk

– AndyRuizjr (@ Andy_destroyer1) 13 avril 2020

Suivez World Boxing News: TWITTER. FACEBOOK. INSTAGRAM. Abonnez-vous à YOUTUBE.

«J’ai payé 25 £ pour voir un homme qui ne pouvait pas être incité à s’entraîner, abandonner ses titres à cause de son amour du gâteau. Je ne veux PAS en voir un troisième », a déclaré l’un d’eux.

Un autre a ajouté: «Vous avez eu la chance de bien vous préparer et de remporter le deuxième combat. Vous avez plutôt choisi de ne pas vous entraîner comme un pro. Malheureusement, cela vous a fait perdre beaucoup de fans et vous avez chuté en bas de l’échelle. Vous ne battriez pas Chisora ​​tout de suite », a ajouté un autre.

D’autres ont déclaré:

«Vous avez obtenu le premier but, mais AJ a dominé d’une manière qui rend le troisième improbable. Personne ne veut voir ce combat. »

«Bro, avant de tirer à nouveau sur la sangle, vous devez prouver que vous allez le prendre au sérieux. Ce que vous avez fait lors du dernier combat était embarrassant pour vous et vos fans. Et vous avez essentiellement donné la ceinture, parce que vous étiez occupé à manger et à faire la fête

«Vous ne méritez pas de revanche. Vous avez volé le monde d’un combat décent en vous déformant. Vous êtes un bon combattant, mais vous avez volé le public de la guerre la deuxième fois à l’OMI. AJ détourna la tête, remontez maintenant. Le monde veut voir Joshua contre Fury. »

Donnant à Ruiz le bénéfice du doute, le commentaire en faveur se lit comme suit: «Vous pensez que Hearn va laisser un Andy Ruiz en forme et pointu revenir dans le ring avec AJ? Cette image donne toujours des cauchemars à Eddie Hearn. »

“Ruiz l’a assommé au premier combat … AJ n’a pas pu terminer un hors de forme Ruiz (il) est allé 12. Un match revanche est mérité.”

«AJ n’a pas dominé Andy. Andy a dominé AJ le premier combat. Le deuxième combat était ennuyeux car l’AJ a couru toute la nuit mais il a gagné. »

OBLIGATOIRE

De toute façon, Joshua a les mains pleines à l’heure actuelle. Le double tenant du titre doit affronter Kubrat Pulev devant Oleksandr Usyk au cours des six prochains mois.

C’est pour garder tous ses championnats intacts avec les principaux organismes de sanction impliqués.

Alors et seulement alors, un affrontement avec Ruiz ou même Fury, d’ailleurs, peut être envisagé à distance de sitôt.