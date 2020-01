Réponses aux questions les plus recherchées par Google sur la boxe

Nouvelles de boxe du monde 12/01/2020

Quiconque suit le sport de la boxe a, et le fera probablement à l’avenir, demander à Google des réponses à ses questions brûlantes.

Une simple phrase de «boxe» dans votre clavier fait apparaître tout un monde d’articles, d’actualités, d’opinions… et bien, quelques requêtes douteuses à démarrer.

Alors, quelles sont les questions de boxe les plus recherchées par Google dans le monde actuellement?

WBN jette un coup d’œil et tente de répondre au plus grand nombre possible … s’il y a même une chance éloignée de cela. Et sans regarder les réponses données par Google lui-même.

Voilà (avec une petite langue dans la joue).

RÉPONSES:

Quel est l’intérêt de la boxe?

Le but de la boxe est d’éliminer l’autre concurrent ou de marquer plus de points. Pour gagner des titres ou de l’argent.

Je ne sais pas trop qui pensait que c’était une bonne idée en premier lieu. Si probablement provenait d’un désaccord entre deux personnes. C’est toujours le cas.

Quels sont les quatre styles de boxe?

Boxer, Puncher-slugger, Boxer-puncheur, Defensive-boxer?

Alternativement, il y a Orthodox, Southpaw, Switch-hitter et le Prince Naseem Hamed (Il avait un style à lui tout seul).

Qui est le dieu de la boxe?

Il n’y a pas de «Dieu» officiel de la boxe. Mais Muhammad Ali est assez proche.

Qui est le puncheur le plus dur de l’histoire de la boxe?

Il y a un grand débat à ce sujet depuis que Deontay Wilder s’est frayé un chemin vers deux superbes victoires en 2019.

Wilder doit être là-haut, aux côtés de Mike Tyson et ‘Big’ George Foreman.

N’oubliez pas Butterbean, bien sûr.

Quel est le coup de poing le plus dangereux de la boxe?

Le coup de foie est assez écoeurant. Mais le coup de poing le plus dangereux dans la boxe est généralement celui qui vous assomme.

Qui a gagné le combat des poids lourds samedi soir?

Joe Smith Jr. ou Jaime Munguia. Beaucoup d’autres aussi.

La boxe est-elle dangereuse?

Question stupide.

Qui est le boxeur le plus dangereux du monde?

Voir question quatre. Choisissez celui qui boxe encore aujourd’hui.

LA BOXE EST…

Une autre façon de savoir quel genre de requêtes la boxe lance est à Google la phrase «la boxe est».

Cela jette quelques classiques comme «La boxe est morte» et «La boxe n’est pas un sport».

Le thème principal qui parcourt la liste est le fait que deux des dix disent que la boxe est «fixe» ou «truquée».

D’autres affirmant que «la boxe est un art», «la boxe est la vie» et «la boxe est l’amour» sont tout à fait vrais. D’un autre côté de la clôture se trouvent les recherches qui disent: «La boxe est barbare» ou «La boxe est comme le jazz».

Cependant, nous ne sommes pas trop sûrs de la «boxe est des gants de vie». C’est la supposition de n’importe qui.

Pour nous, la boxe est… numéro un.