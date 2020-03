Reportage de l’émission Al Haymon PBC reportée / Fin de la fête de la Saint-Patrick

Ringside 12/03/2020

Deux autres événements de boxe sont tombés au bord du chemin alors que le coronavirus continue de s’emparer du monde au milieu d’une pandémie de l’Organisation mondiale de la santé.

En raison de préoccupations concernant la propagation de COVID-19, l’événement Premier Champions de boxe de ce samedi au MGM National Harbor dans le Maryland, intitulé James Kirkland vs Marcos Hernandez et promu par TGB Promotions, sera reporté à une date ultérieure.

“Dans l’intérêt de la santé publique et après avoir examiné les informations actuelles sur COVID-19, nous avons décidé que la meilleure solution était de reporter l’événement de samedi”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. “Nous comprenons combien cela est décevant pour les fans de boxe et regrettons tout inconvénient.”

Toutes les commandes de billets seront remboursées à partir de votre point de vente d’origine. Si vous avez acheté en ligne via Ticketmaster, toutes les commandes seront remboursées automatiquement. Si vous avez acheté avec une carte de crédit sur la propriété ou par téléphone avec MGM Resorts, toutes les commandes seront remboursées automatiquement.

INFO

Cartes de crédit – Les commandes achetées avec une carte de crédit seront remboursées sur la carte de crédit utilisée pour l’achat.

Achats par des tiers – Veuillez contacter votre point de vente d’origine pour obtenir des informations concernant votre crédit.

Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour que ce remboursement soit reflété par votre institution financière.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le service à la clientèle de Ticketmaster au 1-800-653-8000.

BOSTON

Murphys Boxing a annoncé que son 5e choc annuel de la Saint-Patrick, qui devait avoir lieu ce samedi 14 mars à la House of Blues de Boston, a été annulé en raison des inquiétudes croissantes concernant le coronavirus.

«Nous sommes évidemment plus que déçus pour les combattants qui se sont entraînés si durement. Et nos fans qui voyagent du monde entier pour vivre un événement Murphys Boxing à Boston le week-end de la Saint-Patrick.

«Mais la sécurité et la santé de chacun sont de la plus haute importance.», Explique Ken Casey, fondateur de Murphys Boxing et leader de Dropkick Murphys.

«J’ai parlé directement avec le gouverneur Baker et nous avons convenu que c’était la bonne décision de rejoindre plusieurs autres événements sportifs et équipes pendant cet état d’urgence et d’annuler notre affrontement annuel de la Saint-Patrick.

“Nous à Murphys Boxing vous aimons tous et souhaitons à tous une bonne santé et sécurité pendant le week-end de la Saint-Patrick et au-delà.”

INFO

Le remboursement des billets achetés à la billetterie de House of Blues peut être obtenu au point de vente.

Pour plus d’informations sur les remboursements en ligne, veuillez appeler le service client Ticketmaster au 1-800-653-8000. Si les billets ont été achetés directement auprès d’un combattant, veuillez les contacter pour obtenir un remboursement.