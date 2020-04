Reporté sans nouvelle date, les Spurs ne sont pas certains

Nouvelles de boxe du monde 03/04/2020

Joshua vs Pulev – Matchroom Boxing a annoncé que le choc du titre des poids lourds entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev a été officiellement reporté.

Une date originale de l’été a été jugée irréalisable en raison de la crise actuelle des coronavirus.

Comme WBN l’a déclaré précédemment, le combat n’avait aucune chance de se poursuivre à cette date. Même une date cible ultérieure du 25 juillet était un vœu pieux.

La bataille obligatoire de l’IBF devrait maintenant avoir lieu vers la fin de 2020, ce qui signifie que la mise en scène au stade Tottenham Hotspurs est incertaine.

Toutes les parties concernées travaillent sur une solution à la situation difficile.

“La défense d’Anthony Joshua de ses titres mondiaux IBF, WBA, WBO et IBO contre le challenger obligatoire Kubrat Pulev qui devait avoir lieu au stade Tottenham Hotspur le samedi 20 juin a été reportée”, a déclaré Matchroom.

«Une nouvelle date pour l’événement promu par Matchroom Boxing et 258 Management en association avec Top Rank et Epic Sports Entertainment est en cours de préparation.

«Nous annoncerons toute mise à jour en temps voulu. Nous continuerons d’explorer la possibilité d’accueillir ce combat au Tottenham Hotspur Stadium. »

L’adversaire Pulev espère que son rendez-vous avec le destin finira par dépasser la limite.

«Malgré le combat le plus dur de l’humanité jusqu’à présent et sous-estimer les conséquences pour le monde des coronavirus, nous serons obligés d’apprendre à vivre d’une manière nouvelle, pas si agréable. D’où des millions de personnes dans le monde seront mécontentes.

«Malgré les difficultés, nous devons découvrir de nouvelles opportunités pour sourire. Cour vit pour que malgré tout désagréable, nous restions heureux. Nous croyons en un avenir meilleur et que tout cela est finalement pour le mieux!

«C’est pourquoi, malgré mon regard réel sur la situation, je crois fermement qu’un match pour le titre mondial peut avoir lieu. Prouvons que nous, les humains, sommes rapidement adaptables et super flexibles. Avec des opportunités illimitées et sont plus forts qu’un virus! »

Le 25 juillet, Pulev a ajouté: «Je serai personnellement extrêmement agréablement surpris si le match a lieu à cette date!

«Cela me prouvera que nous pouvons être unis. Nous pouvons vivre et travailler en synchronisation et que nous ne sommes peut-être pas si loin de penser! »

FUREUR

Des discussions sur le fait que Joshua se sont éloignés de Pulev pour combattre Tyson Fury sont apparues récemment, mais sont très impraticables en raison de plusieurs facteurs.

Fury a un contrat pour affronter Deontay Wilder pour la troisième fois. Alors que AJ doit combattre Pulev devant Oleksandr Usyk s’il veut garder ses ceintures de titre intactes.

Une fois que l’épidémie de COVID-19 est sous une sorte de contrôle, et la boxe suit, plus d’informations peuvent être explorées sur une sorte de calendrier pour un super-combat britannique.

À l’heure actuelle, cela ressemble plus à 2021. Peut-être même à 2022, dans le climat actuel.