Restez occupé pour remplacer Pay-Per-View et les grands événements jusqu’au retour des fans

Nouvelles de boxe du monde 21/04/2020

La grande majorité des événements massifs de boxe et de paiement à la carte n’auront pas lieu tant que les fans ne seront pas revenus au sport.

Pour l’instant, les endroits surpeuplés sont susceptibles d’être interdits pendant des mois. Cela conduit les meilleurs organisateurs à chercher à combler le vide entre-temps.

Prenant une feuille du livre de lutte professionnelle, les arènes internes devraient être utilisées pour de futurs événements jusqu’à ce que l’épidémie de coronavirus soit sous une sorte de contrôle.

Top Rank a une salle de gym prête à l’emploi à Las Vegas, tandis que Matchroom a également similaire à Londres. Ce ne sont que deux des exemples de lieux où se tiendront les prochains combats.

Mais une image du type de spectacles qui seront présentés dans ces lieux commence à émerger.

Une chose est sûre, vous ne verrez pas Oleksandr Usyk vs Derek Chisora ​​ou Vasyl Lomachenko avoir lieu sur ce genre d’attraction sans fan.

À en juger par les propos des promoteurs Bob Arum et Eddie Hearn, les joueurs et leurs joueurs respectifs participeront à des combats occupés et domestiques jusqu’à ce que les grands garçons reviennent avec des parieurs payants.

Arum a déclaré à Crystina Poncher cette semaine qu’il aurait beaucoup de mal à opposer Lomachenko à Lopez, une unification légère à quatre ceintures, devant le public actuel.

“Il va être très difficile de faire un combat Loma-Lopez sans spectateurs”, a déclaré Arum à Poncher, annonceur du Top Rank.

«Nous ne pourrons en aucun cas nous battre avec Loma avant la levée de l’interdiction de voyager. C’est depuis que Loma, qui était aux États-Unis, est retourné en Ukraine pour être chez lui.

«Ensuite, tout s’est arrêté.

“Je ne vois pas comment vous pouvez le faire sans spectateurs”, a-t-il ajouté.

ENTENDRE

De même avec Hearn, qui a déclaré que “des spectacles plus petits” seront à l’ordre du jour jusqu’à ce que la vie redevienne normale.

«Ce problème que nous avons maintenant, c’est que cette pandémie affecte la vie de chacun. Autant que nous devons avoir des sports en direct, nous devons attendre et être prêts », a déclaré Hearn dans une interview avec Sirius XM.

«La boxe doit revenir, mais seulement à un moment où elle est sans danger pour tout le monde. Si vous n’êtes pas en forme et en bonne santé, ce virus est particulièrement dangereux.

«Quand la boxe reviendra, je crois que ce sera devant des portes closes.

«La boxe prospère d’une foule en direct. Je prévois déjà des combats en studio et ils devront être des combats plus petits.

«Combien de temps les combattants attendront-ils pour se battre? Telle est la question. Différentes parties du monde se rétabliront différemment et à différents moments.

“Je pense que nous devrons créer une sorte de” Fight Camp “où tout le monde sera testé.”

La dernière question à se poser à propos de ces événements internes sera de savoir si des frais seront nécessaires pour regarder les spectacles afin de compenser les recettes d’entrée.

Ce n’est pas un modèle adopté par le circuit de lutte. Ils veulent simplement apaiser les réseaux de télévision.