Résultats de Walsall Football Club

RINGSIDE 17/02/2020

đŸ“·Manjit Narotra

Vendredi, Kane Baker et Liam Davies ont fait de bonnes prĂ©sentations alors qu’ils se prĂ©paraient pour leur prochain titre anglais.

Le couple a Ă©tĂ© rejoint par une foule de talents locaux lors du premier spectacle de l’annĂ©e de BCB Promotions – Massacre de la Saint-Valentin – au Walsall Football Club.

Baker a passĂ© la vitesse supĂ©rieure et a encaissĂ© plus de six rounds contre Dean Jones de Telford. Regardant maigre et bougeant bien la tĂȘte, Baker a dirigĂ© le concours sur son chemin vers une victoire de 58-56 points. Le sympathique Brummie a remportĂ© un match revanche avec Myron Mills pour le titre anglais lĂ©ger, qui devrait avoir lieu Ă la Second City Suite Ă Birmingham le vendredi 10 avril.

Davies de Donnington a Ă©tĂ© mis Ă l’Ă©preuve par le jeu Ă©ternel Brett Fidoe sur quatre tours. Le joueur de 23 ans a dĂ» travailler tout au long mais sa capacitĂ© de boxe supĂ©rieure a conduit Ă une victoire confortable de 39-37. Il semble maintenant prĂȘt Ă dĂ©fier Mark Leach de Salford pour le titre des poids coq anglais aprĂšs que le BBBoC l’a fait challenger obligatoire.

Les supporters ont eu droit Ă un ajout tardif Ă la carte car un poids lourd serbe invaincu, Emir Ahmatovic, a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă la carte Ă la derniĂšre minute. Le joueur de 33 ans est passĂ© Ă 8-0 alors qu’il dĂ©passait le Nicaraguayen de 38 ans, Walter Palacios. Ahmatovic commençait Ă peine Ă s’Ă©chauffer lorsqu’il a rattrapĂ© Palacios, un ancien adversaire de Luis Ortiz, au troisiĂšme tour. Palacios s’est agitĂ© aprĂšs avoir senti la force du pouvoir serbe.

La carte a été complétée par deux derbies locaux alors que Daryl de Birmingham et Kearon Thomas de Walsall ont affronté Clayton Bricknell de Wolverhampton et le débutant de Telford, Ryan Whitehead, respectivement.

Pearce a commencĂ© lentement contre Bricknell qui a pris le centre du ring tĂŽt et, malgrĂ© la fin du combat sur le pied avant, a subi un renversement de 39-37. C’Ă©tait un concours serrĂ©. CrĂ©dit aux deux hommes.

Whitehead a commencĂ© comme un train contre Thomas et, Ă©tonnamment, a maintenu le rythme tout au long. Combattant clairement avec l’adrĂ©naline de ses dĂ©buts professionnels, il y avait beaucoup de volontĂ© de la part de l’homme de Telford tandis que Thomas semblait laisser l’occasion – un combat Ă domicile – l’atteindre un peu. Finalement, Whitehead a remportĂ© une victoire de 40-36 par l’arbitre du soir Chris Dean.

Le prochain spectacle de BCB Promotions aura lieu au King’s Hall, Stoke, le vendredi 13 mars. Le favori de la ville natale, Nathan Heaney, affronte Christian Schembri pour le titre continental de l’IBO.