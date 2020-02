Résultats en direct de MGM Grand

Phil Jay 22/02/2020

World Boxing News fournit des résultats en direct de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas alors que Deontay Wilder et Tyson Fury se battent pour la deuxième fois.

CARTE COMPLÈTE

12 – Titre poids lourd WBC

Deontay Wilder contre Tyson Fury

12 – poids lourd

Charles Martin contre Gerald Washington

12 – poids super coq

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima

10 – poids welter

Amir Imam vs Javier Molina

10 – poids plume

Isaac Lowe vs Alberto Guevara

10 – poids welter

Subriel Matias contre Petros Ananyan

10 – super welterweight

Sebastian Fundora contre Daniel Lewis

8 – léger

Gabriel Flores Jr contre Matt Conway

8 – super léger

Rolando Romero contre Arturs Ahmetovs

4 – poids welter

Vito Mielnicki Jr vs Corey Champion

APERÇU:

Wilder et Fury tentent une fois de plus de remporter le titre WBC des poids lourds et l’étiquette de champion «Lineal» et numéro un sur la planète.

Il est facile de savoir à quel genre de combat s’attendre cette fois-ci. C’est à peu près la même chose que la première réunion en décembre 2018.

Le consensus général est correct. Soit Wilder obtient un KO magnifique, soit Fury gagne aux points. Il ne semble pas y avoir d’autre conclusion.

Sauf controverse sur les tableaux de bord, Wilder vs Fury II est la bataille ultime 50-50 et les deux combattants sont prêts pour l’action.

Une prédiction? – Eh bien, mon dernier effort lorsque la paire a échangé pour la première fois était presque parfait.

Il se lisait à l’époque: «Sortir sur un membre. Tyson Fury gagne par décision unanime (115-111) après s’être relevé du sol, peut-être plus d’une fois. » – Prédiction Wilder vs Fury I WBN.

Si les juges avaient fait leur travail, cela aurait été à peu près le résultat.

Pour le match revanche, je vais pour Wilder terminer le travail cette fois.

Fury est tombé lourdement deux fois et sera certainement de nouveau pris à un moment donné. Avec Wilder beaucoup plus lourd et plus volumineux, je peux voir «The Bronze Bomber» terminer l’argument avec style.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay