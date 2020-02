Résultats tour par tour: Tyson Fury arrête Deontay Wilder au 7e tour

Posté le 23/02/2020

Par: William Holmes

Le combat des poids lourds le plus attendu de ce siècle, le

rematch entre Deontay Wilder et Tyson Fury, a eu lieu ce soir au MGM

Grand à Las Vegas, Nevada.

Le dernier combat contre la carte était terminé vers 23h30, et ils

a tenu une cérémonie à l’intérieur du ring pour célébrer certains des grands poids lourds

champions que le sport a vus, comme Mike Tyson, Evander Holyfield et Lennox

Lewis.

Deontay Wilder et Tyson Fury sont venus plus lourd que lors de leur première rencontre. Fury pesait 273 livres et Wilder, 231 livres.

Fury est entré dans le ring en premier avec une couronne sur la tête et était

accueilli chaleureusement par la foule. La chanson de Fury

choix de “Crazy” par Patsy Cline alors qu’il était exécuté sur un trône était

certainement intéressant. Wilder

est sorti deuxième après une performance hip hop en direct et n’a pas été accueilli aussi chaleureusement par

la foule comme l’était Fury.

Ce qui suit est un résultat rond par tour de ce soir

combat de poids lourds.

Deontay Wilder (42-0-1) contre Tyson Fury (29-0-1); WBC

Titre poids lourd

Rd 1:

Fury s’est précipité vers Wilder. Wilder tourne vers la droite de Fury

main. Wilder jette deux paresseux

jabs. La fureur avance et atterrit

un coup manque alors à peine avec la main droite.

Wilder décroche une bonne droite droite sur Fury. Wilder décroche une autre ligne droite

Fureur. Fury atterrit à droite sur

Wilder. Wilder jette un coup au corps

de Wilder. Fury décroche une bonne croix droite

sur le menton de Wilder. Wilder manque avec un

crochet gauche. Fury débarque un coup au

corps. La foule chante fort pour

Fureur. Fury a Wilder en renfort. Fury fait du bon travail en utilisant sa portée. Fury atterrit tout droit à droite suivi d’un

coup sec sur Wilder.

10-9 Fury

Rd 2:

Fury revient à Wilder. Wilder rebondit sur ses pieds et atterrit

donner un coup au corps. Fury atterrit en boucle

crochet gauche. Fury creuse un coup sur le corps

et le suit avec un jab à l’étage. Fureur

décroche une autre bonne main gauche sur Wilder, mais Wilder le suit avec une droite dure

au temple de Fury. Films de fureur

un autre bon coup à Wilder puis esquive sous la main droite de Wilder. Wilder manque à peine une main droite. La foule est bruyante pour Fury. Wilder soutient Fury avec un double coup. Wilder décroche un autre bon droit sur Fury, mais

Fury répond avec une main gauche propre.

Fury a décroché un bon crochet gauche. Fury a atterri durement jusqu’au menton

de Wilder. Wilder décroche un bon droit

main sur Fury et Fury répond avec un crochet gauche.

Vraiment serré.

10-9 Wilder, 19-19

Tour 3:

La fureur se pressant à nouveau.

Fury est actif avec son jab. Il

touche Wilder avec le jab. Fureur

a décroché une bonne combinaison de quatre coups de poing sur Wilder.

Fury a l’air confiant dans le ring.

Wilder décroche un crochet gauche sur Fury alors qu’il s’avance. La fureur à peine ratée avec une bombe de droite

main. Fury décroche deux courtes mains droites

sur un Wilder en charge. Wilder se fait étiqueter

avec un autre jab de Fury. Canards plus sauvages

sous la main droite de Fury.

Fury pose un jab et le suit avec une main droite derrière lui. Fury décroche un crochet droit et Wilder s’en va

vers le bas. Fury saute à droite sur Wilder et

atterrit une autre main droite. Wilder tombe

en avant et il est jugé un glissement. Fureur

regarde Wilder en retournant dans son coin.

10-8 Fury, 29-27 Fury

Tour 4:

Wilder sort agressivement sur Fury, mais Fury ressemble

le combattant plus frais. Wilder essaie de nouer

mais Fury sort rapidement. Arbitre

les avertit de tenir. À peine plus sauvage

manque avec un jab. La fureur se précipite vers l’avant

avec ses coups et croix. Wilder perd

son équilibre à nouveau et glisse vers l’arrière.

L’oreille gauche de Wilder saigne beaucoup.

Fury a l’air très confiant. Fureur

atterrit un autre coup de feu sur Wilder. Wilder

manque avec une main droite. Un soutien plus fort

et atterrit un jab. La fureur jette un

main droite et terres. Ils attachent

encore. Wilder arrive bas et attache

avec Fury. Wilder a l’air épuisé. Fury maintient la pression sur Wilder.

10-9 Fury; 39-36 Fury

Tour 5:

Fury décroche une lourde combinaison de deux coups sur Wilder dès le début

et fait mal à Wilder. Wilder a l’air un peu

fragile mais toujours dangereux. Wilder

se faire étiqueter par Fury avec des coups de feu à l’intérieur. Fury pose une autre main droite sur le côté de

La tête de Wilder. Fury se fait tirer dessus

Wilder et Wilder redescendent.

Wilder a l’air épuisé. Fureur

décroche un droit dès que le combat reprend.

Fury touche plus Wilder qui a l’air épuisé. Wilder a du sang qui sort de sa bouche. Fury cherche le coup mortel. Wilder

est de nouveau tagué par Fury. Kenny Bayless enlève un point à Fury pour l’atterrissage

un coup de poing dans l’attache. Discutable

point.

9-8 Fury, 48-44 Fury

Tour 6:

Du sang sortait de l’oreille de Wilder et il était

cracher du sang dans son coin. Wilder

recule tandis que Fury appuie sur l’avant.

Fury décroche une bonne main droite sur Wilder alors qu’il recule dans un coin. Fury atterrit plusieurs autres coups sur Wilder par

le coin. La fureur atterrit sur le corps

Wilder. Fury décroche encore de bons coups

sur Wilder par les cordes. La fureur prend

respire profondément et semble fatigué lui-même.

Fury bat Wilder à l’intérieur quand il est serré. Fury l’emmène vraiment à Wilder. Fury pose un crochet gauche au menton de Wilder. Fury bat Wilder.

10-9 Fury, 58-53 Fury

Tour 7:

Wilder a l’air fatigué. Fury décroche un bon crochet gauche et fait reculer Wilder. Wilder semble qu’un coup de poing l’achèvera. Fury avance et fait des dégâts avec ses coups. Fury décroche une bonne combinaison tête-corps. Fury frappe le corps et soutient Wilder dans le coin. Fury atterrit plusieurs autres bons coups sur Wilder par le coin et Wilder’s corner demande l’arrêt du combat et l’arbitre obligé.

Tyson Fury gagne par KO à 1:39 du 7ème round.