Résumé de la conférence de presse finale Garcia vs Redkach / Hurd vs Santana

23/01/2020

Le champion du monde à deux divisions Danny «Swift» García et le percutant Ivan «El Terrible» Redkach se sont affrontés lors de la conférence de presse finale.

Le tête-à-tête est venu avant de se battre dans un éliminateur de titre WBC Welterweight qui fera la une des actions ce samedi 25 janvier en direct sur SHOWTIME de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™, dans un événement Premier Boxing Champions.

La conférence de presse a également vu l’ancien champion unifié «Swift» Jarrett Hurd et Francisco «Chia» Santana s’affronter avant de concourir dans le co-long métrage super welter 10 rounds, ainsi que la sensation invaincue «Cool Boy Steph» Stephen Fulton Jr. et son collègue invaincu Arnold Khegai a présenté en avant-première leur éliminateur de titre super poids coq qui ouvre la SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING à 21 h. ET / 18 h PT.

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi de l’hôtel Tillary à Brooklyn:

DANNY GARCIA

«Ce fut un long camp d’entraînement de 10 semaines qui a mis le dur labeur. Nous avons fait tout ce que nous étions censés faire. Nous avons couvert tout ce dont nous avions besoin et nous sommes prêts à partir. Je suis content d’avoir eu un camp sûr sans blessure, car vous devriez voir le meilleur Danny Garcia samedi soir.

«C’est formidable d’être de retour au Barclays Center. Cela ressemble à ma maison loin de chez moi. Mes fans de partout seront ici et je suis ravi de leur montrer mes compétences. J’ai l’impression d’avoir des affaires inachevées à Brooklyn. Samedi, nous allons faire le travail.

«Désormais, chaque combat est un combat pour mon héritage. Je suis un jeune vétéran maintenant. Je me sens bien et je sais que je suis l’un des meilleurs combattants du monde. Je suis ici à la demande générale. Les classements sont ce qu’ils sont, alors j’entre et je fais les combats. Je me concentre à montrer au monde que je suis une force avec laquelle il faut compter.

«Je ne suis pas Devon Alexander et je ne fais partie d’aucune des personnes que Redkach a éliminées. N’essayez pas trop fort parce que vous pourriez vous assommer.

«Il n’y a aucune pression sur moi. Je dois juste aller là-bas et obtenir cette victoire. Quel que soit l’avenir, je suis prêt, que ce soit Errol Spence Jr. ou Manny Pacquiao. Rien de tout cela ne se produit sans une victoire samedi.

«Mon esprit est pleinement concentré sur samedi soir. Je me suis entraîné pendant 10 semaines pour ce combat et je ne peux pas le négliger. Il veut avoir un combat en petits groupes, mais je suis prêt pour ce qu’il apporte à la table. Après cela, je suis prêt pour quiconque veut me combattre.

«Je pense que combattre Zab Judah à Brooklyn était mon préféré au Barclays Center. Il était de Brooklyn et nous avions beaucoup de mauvais sang, c’était une atmosphère folle. Chaque combat au Barclays Center a été une grande expérience.

«Je dois juste rester enfermé mentalement, tout en profitant de chaque minute de l’accumulation. Vous devez embrasser chaque minute et en tirer le meilleur parti.

“Peu importe qui j’ai battu ou avec qui j’ai perdu, samedi soir, Redkach est en baisse. J’ai travaillé trop dur pour ne pas partir samedi avec cette victoire. “

IVAN REDKACH

«Je tiens à remercier mon équipe et tous ceux qui m’ont accompagné pendant l’entraînement. Ce samedi soir, je vais donner à tout le monde un grand combat. Merci à Danny d’avoir mené ce combat, nous allons faire un super spectacle. Vous ne voulez pas le manquer.

J’ai eu un camp très long pour ce combat. C’était un très bon camp. Nous avions une routine sur laquelle nous avons travaillé et nous allons l’utiliser dans le ring samedi soir.

«Danny García est un bon combattant, mais j’ai un plan de match. Ce plan de match va se terminer avec moi, l’assommant. Vous allez tous le voir le 25 janvier.

«Je respecte Danny García et ce qu’il a fait, mais ce que j’apporterai sur le ring sera la meilleure performance de ma carrière.

“Ce sera un combat très excitant pour les fans. Danny García a déjà perdu dans l’arène et je vais y arriver à nouveau. Ce sera un combat très intéressant.

«Combattre au poids welter me permet de travailler mes compétences et ma stratégie encore plus pendant l’entraînement. J’ai plus de puissance et je me sens comme un combattant plus intelligent et plus préparé à ce poids.

«Je sais qu’il m’a choisi parce que je suis un gaucher, mais je suis prêt à donner à Danny un réveil grossier. S’il n’est pas à 100% et concentré mentalement, il va avoir des ennuis quand la cloche sonne. “

JARRETT HURD

“C’est la deuxième fois que je suis sur une carte avec Danny García. Nous avons deux «Swift» sur la même carte. J’aime l’appeler «Swift» au carré. Nous apportons tous les deux de l’excitation et je suis sûr que ce sera une grande participation. Il va certainement y avoir une tempête samedi, parce que je l’apporte toujours.

«Je suis toujours prêt à me battre. Je sais que Francisco Santana va apporter son A-game et j’ai hâte d’y entrer et de participer.

“La perte de Julian Williams n’a pas affecté ma motivation. J’ai toujours la même motivation quoi qu’il arrive. Je suis concentré sur ce combat et je ne m’inquiétais pas du combat de Julian. Je suis sûr qu’il va rebondir à nouveau. Nous avons encore cette tâche samedi et nous n’avons pensé à rien après.

«Je veux vraiment être moins touché, c’est d’abord et avant tout. Je fais partie de nombreux candidats au combat de l’année, mais je ne veux pas plus de ces combats aller-retour. Je veux contrôler le combat et donner une performance dominante samedi et pour le reste de ma carrière.

“J’ai travaillé sur l’utilisation de ma taille et de ma portée d’une manière différente. J’utilise habituellement ma taille pour faire pression et descendre les gars. Je pense que maintenant je peux être le combattant le plus grand et le plus rangé du ring. Mais en même temps, j’ai toujours ce style de pression dans ma poche arrière.

«Nous ne savons toujours pas qui est le meilleur avec 154 livres. Je sais dans mon cœur que je suis numéro un et que je viens de passer une mauvaise nuit. Je veux toujours jalonner ma revendication de ce titre.

«Même si je dis que je serai plus défensif, je vais toujours apporter la tempête. Je veux juste être un combattant passionnant plein d’action. »

FRANCISCO SANTANA

«Je tiens à remercier Jarrett Hurd de m’avoir donné cette opportunité. Ce sera un honneur de marcher sur le ring avec un combattant d’élite et un ancien champion unifié.

«J’ai dit lors de la dernière conférence de presse que personne ne me donnait une chance de gagner. Je vérifiais la répartition des paris et je suis un gros outsider. Ils pensent que je devrais rester à la maison, mais tout le monde sait que je viens me battre. Peu importe si je suis l’opprimé ou non, je vais l’apporter.

«J’adore me battre. C’est ce que je viens faire. Je suis ravi d’être en mesure de rejouer samedi soir. Je vais donner à tout le monde un grand combat quand la cloche sonne.

«C’est le plus grand combat de ma carrière. Comme il l’a dit auparavant, ce n’est pas parce qu’il a perdu qu’il est absent. Il est toujours un combattant d’élite dans cette division. Une fois que vous êtes dans la division élite, vous devez avoir du respect pour chaque personne qui marche dans cet anneau. Il suffit d’un coup de poing pour mettre fin au combat.

Ma motivation a toujours été là, à cause de qui je suis confronté dans ce combat. C’est la plus grande opportunité de ma vie. Je tire ma motivation de ma famille et de mes enfants. Ce fut un long sacrifice, mais il y a toujours de grandes récompenses après le sacrifice.

«Vous devez vous connecter samedi. Les gens n’ont vu qu’une petite partie de ce que je peux faire. Je suis connu comme un gars qui vient de se présenter. Mais je fais ça depuis longtemps et je pense que mon expérience parlera d’elle-même le soir du combat. Ça va être une tâche difficile, mais je suis prêt et prêt. “

STEPHEN FULTON JR.

“Je suis prêt. Il n’y a pas de secret pour ça que je suis ici. Ils savent tout de moi. Ils connaissent mon style. Je connais donc leur plan de match. Les adversaires pensent toujours qu’ils vont venir et me malmener. Mais je peux m’occuper de tout ce qu’il apporte et je vais le montrer à nouveau samedi.

«Ce sera la même chose que tous les autres combattants invaincus que j’ai combattus auparavant. Ils ne savent pas me battre et à quoi ça ressemble vraiment. Ils essaient tous de me battre de la même manière, mais peu importe comment ils me combattent, je trouve un moyen de gagner.

«J’ai l’intention d’être moi-même. Je vais faire une belle performance contre un autre bon combattant. Quand je suis cool, calme et recueilli, je ne peux pas être arrêté. Cela se produit naturellement.

“Comme il l’a dit, nous verrons tout sur le ring samedi. Nous ne faisons que parler maintenant, mais j’ai hâte de monter sur cette grande scène et de continuer à me faire un nom. “

ARNOLD KHEGAI

«Je suis très reconnaissant pour cette opportunité et pour tous ceux qui ont contribué à faire de ce combat une réalité. Vous aurez un super combat samedi soir. Je suis venu ici pour la ceinture et nous déciderons de tout sur le ring samedi soir.

«Nous verrons ce qui se passera samedi soir. Il peut parler de son style et de sa compétition, mais rien n’importe si nous nous tenons en face les uns des autres.

«C’est une grande opportunité pour moi. C’est une étape de ma carrière où je veux aller. Je vais tout donner sur le ring contre un très bon adversaire.

«Je serai le premier combattant à vaincre Stephen Fulton. C’est ce sur quoi nous avons travaillé pendant le camp d’entraînement. Je sais que j’ai exactement ce dont j’ai besoin pour gérer les affaires sur le ring. »

CHRIS DEBLASIO, vice-président directeur des communications, SHOWTIME Sports

“SHOWTIME est au milieu d’une excellente course, avec huit spectacles de boxe en direct sur 10 semaines, mettant en vedette les plus grands noms du sport. Tout a commencé avec Gervonta Davis, Jean Pascal et Badou Jack. Il comprend également Gary Russell Jr. et Guillermo Rigondeaux à venir, ainsi que les hommes assis ici aujourd’hui.

«Samedi, nous avons un excellent mélange de combats. Il y a trois jeunes prospects sur notre show SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING COUNTDOWN, présenté mondialement sur Facebook et YouTube. Puis à 21 h ET / 18 h PT, nous avons trois combats à enjeux élevés. Pour différentes raisons, chacun de ces hommes ici aujourd’hui est dans une situation incontournable.

«Pour Fulton et Khegai, c’est plus qu’une chance de briller sous les lumières vives. C’est une chance de gagner un combat pour un titre mondial ensuite. Pour Danny Garcia et Jarrett Hurd, ce sont deux hommes dans le top-cinq des deux divisions les plus profondes de la boxe. Ils ont besoin de solides performances samedi soir pour conserver leur statut et retrouver leurs titres.

«Ivan et Francisco ont la chance de percer dans les rangs de l’élite samedi, et avec une solide performance, gagner, perdre ou faire match nul, ils peuvent eux aussi rester dans la course pour un titre mondial. Nous avons des enjeux élevés, des combats intrigants de haut en bas de la carte et nous attendons avec impatience une excellente soirée samedi. »