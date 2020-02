Ricard Sandoval gagne, Golden Boy sur les résultats DAZN de Fantasy Springs

RINGSIDE 07/02/2020

đŸ“· Photos de Hogan

Le concurrent Ricardo «El Niño» Sandoval (18-1, 13 KO) de Riverside, en Californie, a battu le concurrent philippin Raymond «Tornado» Tabugon (22-12-1, 11 KO) par le biais du septiÚme tour à élimination directe au cours des 10 rondes prévues événement principal du Golden Boy et des combats du jeudi soir de DAZN le 6 février au Fantasy Springs Resort Casino à Indio, en Californie.

Le combat a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 1:43 minutes de la manche susmentionnĂ©e. Les combats ont Ă©tĂ© diffusĂ©s en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night.

“Ce fut un grand combat”, a dĂ©clarĂ© Ricardo Sandoval. «Ce fut un grand combat pour le peuple. Raymond Ă©tait un adversaire coriace avec beaucoup d’expĂ©rience. J’avais besoin de ce genre d’expĂ©rience. Je pense que nous sommes prĂȘts pour un titre mondial. Quiconque me donne l’opportunitĂ©, nous la saisirons. Je serai prĂȘt. Maintenant, c’est le prochain combat pour se rapprocher d’un titre mondial. “

Dans le co-événement principal, Oscar «El Jaguar» Negrete (19-2-2, 7 KOs) de Tierralta, Colombie a battu Alberto «Impacto» Melian (6-2,4 KOs) de Buenos Aires, Argentine via décision unanime en un combat de 10 rounds pour le titre vacant WBA International Bantamweight. Negrete a gagné avec des scores de 97-93, 98-92 et 98-92.

“Ce fut un combat difficile”, a dĂ©clarĂ© Oscar Negrete. «Je dois reconnaĂźtre qu’Alberto Melian est un combattant incroyable. Il est venu pour gagner. Il a gagnĂ© le respect du public ce soir. J’ai fait ce que je devais faire pour gagner le combat. Nous voulons avoir l’opportunitĂ© de nous battre pour un titre mondial. Je le mĂ©rite. Nous avons travaillĂ© trĂšs dur pour arriver ici.

Sulem Urbina (12-0, 2 KO) de Phoenix, Arizona a battu Noemi “No-No” Bosques (12-15-3, 2 KO) de Saint-PĂ©tersbourg, en Floride, par dĂ©cision unanime dans un combat super-poids plume de six rounds. Urbina a gagnĂ© avec trois scores de 60-54.

“Je pensais que c’Ă©tait un combat passionnant pour les fans”, a dĂ©clarĂ© Sulem Urbina. «J’ai essayĂ© d’obtenir l’arrĂȘt, mais elle avait une forte volontĂ©. J’ai beaucoup appris de mon adversaire. Ce fut un honneur de la combattre. J’espĂšre que Golden Boy garde un Ɠil sur moi. »

Leonardo “Leon” Baez (18-2, 9 KOs) de Mexicali, Mexique a battu Moises “Chucky” Flores (25-3, 7 KOs) de Guadalajara, Mexique via dĂ©cision unanime dans un combat de poids plume de huit rounds. Baez a gagnĂ© avec trois scores de 80-72.

“Mon adversaire Ă©tait champion par intĂ©rim”, a expliquĂ© Leonardo Baez. «Il avait plus d’expĂ©rience que moi. C’est pourquoi nous nous sommes entraĂźnĂ©s dur au gymnase. Je veux de plus grands combats et des adversaires plus coriaces. »

Super Bantamweights Anthony “The Quiet Storm” Reyes (7-0-1, 5 KOs) de Coachella, Californie et Diuhl “Elegante” Olguin (14-13-4, 9 KOs) de Guadalajara, Mexique se sont battus pour un troisiĂšme tour tirage technique aprĂšs un coup de tĂȘte, qui a provoquĂ© une coupure sĂ©vĂšre sur le front de Reyes, a forcĂ© l’arbitre Ă arrĂȘter l’action Ă : 35 secondes du tour qui vient d’ĂȘtre mentionnĂ©.

“Au dĂ©but, je me dĂ©brouillais bien”, a dĂ©clarĂ© Anthony Reyes. «Je m’Ă©chauffais encore. Mon adversaire Ă©tait trĂšs expĂ©rimentĂ©. Malheureusement, le coup de tĂȘte s’est produit. La coupe Ă©tait assez profonde. “

«Je ne me sens pas satisfait», a dĂ©clarĂ© Diuhl Olguin. «Le combat allait Ă peine commencer. Mon adversaire Ă©tait un excellent contre-frappeur. Je faisais pression et malheureusement le coup de tĂȘte s’est produit. »

Oscar Acevedo (7-0) de Los Angeles, Californie a battu Dan Murray (5-3) de Lanoka Harbour, New Jersey par dĂ©cision de la majoritĂ© technique dans un affrontement prĂ©vu de six tours. Le combat a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 2:36 du dernier tour aprĂšs que Murray a subi une coupure sĂ©vĂšre, causĂ©e par un coup de tĂȘte. L’action est allĂ©e aux tableaux de bord, oĂč Acevedo a Ă©tĂ© victorieux avec des scores de 59-55, 57-57 et 59-55.

«Je pense que j’ai bien fait, a dĂ©clarĂ© Oscar Acevedo. «Mieux que mon dernier combat. Il Ă©tait dur et est venu se battre. Maintenant, revenons au gymnase pour aller mieux. »

Anthony Garnica (5-0, 3 KOs) d’Oakland, en Californie, a marquĂ© une victoire par dĂ©cision partagĂ©e en quatre tours contre Luis Alvarado (1-1) de Pasco, Washington dans un combat de super poids plume. Garnica a gagnĂ© avec des scores de 39-37, 40-36 et 38-38.

“Ce fut un bon combat”, a dĂ©clarĂ© Anthony Garnica. «C’Ă©tait un adversaire coriace. Il est venu se battre. J’ai exĂ©cutĂ© le plan de match. Je me suis installĂ© Ă travers les rondes et je l’ai fait. »

Jan «Nito» Salvatierra (4-0, 2 KOs) de Los Cabos, Mexique a arrĂȘtĂ© Miguel Rebullosa (4-10, 2 KOs) de Coahuila, Mexique dans une super bataille de poids mouches aprĂšs qu’un barrage de coups de poing de Salvatierra a forcĂ© l’arbitre Ă arrĂȘter l’action. Le combat s’est arrĂȘtĂ© Ă 1:47 du quatriĂšme tour.

«Je me sentais trĂšs tendu et nerveux», a dĂ©clarĂ© Jan Salvatierra. «C’est parce que c’Ă©tait mon premier combat aux États-Unis. J’ai dĂ©montrĂ© ce sur quoi nous travaillions dans le gymnase. C’Ă©tait un adversaire fort. »