Richard Medina et Hector Coronado remportent des victoires à élimination directe au Mexique

RINGSIDE 08/02/2020

Les espoirs invincibles de Prince Ranch Boxing ont remporté de grosses victoires ce soir alors que le poids plume Richard Medina (7-0, 6 KO) et le poids welter Hector Coronado (5-0, 4 KO) ont tous deux remporté des victoires spectaculaires le vendredi 7 février. 2020, au Centro de Convenciones à Matamoros, Tamaulipas, Mexique

La médina de 19 ans, qui réside à San Antonio, TX, a remporté une victoire au premier tour TKO.

«J’ai travaillé dur et obtenu les performances que j’envisageais», a déclaré Medina. «Mon promoteur TMB & PRB Entertainment a fait un excellent travail avec ma carrière et mes performances dans le ring se montrent. Entre Rick Morones et Alex Draghici qui me font des combats, Greg Hannley de Prince Ranch Boxing me gérant, je sais que je suis entre de bonnes mains et je me sens imparable. “

Coronado, un résident de Del Rio, TX, a marqué un KO au deuxième tour.

«Je suis déterminé à devenir champion du monde et c’est le type de performance qui me met sur cette voie», a déclaré Coronado. «Je reste occupé et je suis très concentré. Je cherche à me battre beaucoup cette année. J’ai une excellente équipe qui, je le sais, me maintiendra active et me placera dans les meilleures positions possibles. »

“Medina et Coronado sont des combattants avec les compétences et les capacités nécessaires pour être en position de saisir de grandes opportunités sur la route”, a déclaré le directeur Greg Hannely, président de Prince Ranch Boxing. “Ce qui ressort des deux combattants, c’est leur puissance de frappe, avec des KO incroyables au début de leur carrière, ce qui les rend très sympathiques pour les fans.”

«Ces enfants mettent tous les deux du temps et des efforts dans leurs camps d’entraînement pour avoir de bonnes performances», a déclaré Rick Morones, de TMB & PRB Entertainment. «Medina et Coronado sont des combattants qui plaisent à la foule, qui cherchent à donner un spectacle. Leur éthique de travail se manifeste dans leur style de combat. »

«C’est tellement excitant de faire partie de la carrière de ces deux jeunes combattants», a déclaré Alex Draghici, de TMB & PRB Entertainment. «Ils laissent tous les deux sur le ring, et les fans peuvent le dire par le type de performances qu’ils proposent. Je ne vois que des choses de plus en plus grandes pour eux à l’avenir. »