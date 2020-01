Richard Sherman est de retour et il veut que tout le monde le sache

La première conférence de presse de Richard Sherman à laquelle j’ai assisté était la plus célèbre. C’était dans une petite pièce à Seattle quelques minutes après qu’il soit devenu une superstar en janvier 2014. Il était déjà l’un des meilleurs demi de coin du football – une première équipe All-Pro cette saison et la saison précédente – mais il a atteint de nouveaux sommets cet après-midi-là quand il a fait basculer une passe du quart-arrière des 49ers Colin Kaepernick vers son coéquipier Malcolm Smith pour décrocher le titre NFC pour les Seahawks. Il y a beaucoup de choses dont je me souviens à propos de ce jeu: Macklemore était très présent. Mais ce dont je me souviens le plus, c’est de Sherman, pas seulement du jeu qu’il a fait, mais de sa décomposition. Il y avait des descriptions détaillées. Il y avait la trame de fond entre lui et le récepteur prévu, Michael Crabtree, que Sherman a délicieusement expliqué aux journalistes. Voici Sherman: son jeu est toujours la chose la plus fascinante de son jeu – il n’aurait pas donné cette conférence de presse sans elle – mais la deuxième chose la plus fascinante est la façon dont il parle de son jeu. Sherman n’est pas seulement l’un des joueurs les plus dominants de sa génération, mais il est également l’un des plus intéressants dans une ligue où ces deux choses se croisent rarement.

Sherman, à 31 ans, est de retour dans le match de championnat NFC, la manche où il est devenu une superstar, mais cette fois avec les 49ers. Selon Pro Football Focus, Sherman autorise une note de passeur de 46,8 contre cette saison, la troisième meilleure marque de sa carrière. Il accorde beaucoup moins de verges par réception qu’à tout autre moment de sa carrière, avec 8,4 (son plus bas précédent était de 12,0). Il n’a accordé qu’un seul touché en une saison pour la quatrième fois de sa carrière. Les Niners ont accordé le moins de verges par la passe en moyenne dans la NFL en 2019 et ont terminé deuxièmes en verges autorisées au total. Leur défense est excellente pour de nombreuses raisons: la ruée vers les passes de Nick Bosa, Arik Armstead et Dee Ford, entre autres, aide. Fred Warner a excellé au secondeur. Kwon Alexander, qui est revenu dans l’alignement la semaine dernière, est l’un des meilleurs secondeurs de couverture du sport. Robert Saleh est un bon coordinateur défensif. Mais la performance de Sherman est l’une des parties les plus impressionnantes d’une défense impressionnante:

Y compris hier, les statistiques de couverture de Richard Sherman au cours des 13 derniers matchs de la saison:

Cibles: 34

Réceptions: 17

Cour de réception: 130

DT: 0

INTs: 2

Note de passage autorisée: 35,2

Il autorise 10 yards de réception PAR JEU. # 49ers pic.twitter.com/8Yydx1d3UK

– PFF SF 49ers (@ PFF_49ers) 13 janvier 2020

“Le seul endroit où je ne suis pas le meilleur coin du jeu au cours de la dernière génération est dans l’esprit des ennemis.” -Richard Sherman

Sherman m’a dit une fois une théorie qu’il a, à savoir que les grands défenseurs sont frappés pour avoir joué sur de grandes défenses. Il pense que cela n’arrive jamais, disons, aux quarts-arrière ou aux joueurs sur de pires défenses. «Il y a des années Earl [Thomas] j’aurais dû avoir le joueur défensif de l’année, j’aurais dû avoir le joueur défensif de l’année, mais le plus gros coup a été que nous avons joué sur une excellente défense, ce qui a fait que nos statistiques et tout semblent différents, je suppose », me dit-il tard 2017, alors qu’il se remettait d’une blessure d’Achille en fin de saison, quelques mois avant de signer à San Francisco. Ce phénomène aurait probablement pu s’appliquer à Sherman jusqu’à ces dernières semaines: pour un joueur aussi célèbre, son jeu cette saison n’était pas assez parlé au niveau national, peut-être parce que la défense des Niners a si bien joué dans son ensemble. Cela a changé pour plusieurs raisons: Sherman a fait de la deuxième équipe All-Pro, puis a participé à un concours de dunk sur Twitter, rencontrant des personnes qui avaient remis en question son contrat auto-négocié avec les Niners. Il a été nommé le coin Pro Football Focus de la décennie il y a trois semaines. Il a eu une interception lors de la victoire des Niners en séries éliminatoires contre les Vikings:

Il était dominant dans ce match:

Et il voulait vraiment en parler (plus à ce sujet dans une seconde). Cette semaine, lors du match de championnat de la NFC, Sherman affrontera le quart-arrière des Packers Aaron Rodgers, qu’il a maintenu à 58 pour les lancers dans sa direction. Rodgers a qualifié Sherman de «l’un des joueurs les plus talentueux à avoir jamais occupé cette position» cette semaine. Sherman ne sera probablement pas l’ombre de Packers star Davant Adams, mais il s’alignera contre lui lorsque Adams se déplacera du côté de Sherman. Sherman a déjà récupéré un laissez-passer Rodgers destiné à Adams il y a cinq ans dans le match pour le titre de la conférence. Les joueurs de football vieillissent rarement avec élégance, et tous les trois retournant au match de championnat de la conférence sont un miracle mineur du football, en particulier pour les non-trimestres.

La dernière conférence de presse Sherman à laquelle j’ai assisté s’est tenue la semaine dernière à San Francisco. Sherman, simplement, est de retour à sa place: bien jouer et parler de bien jouer. Après la victoire des Niners, il a soutenu qu’il n’était jamais parti. “À moins que je ne déchire mon Achille, je suis là-bas et je fais mon travail à un haut niveau”, a-t-il déclaré au milieu d’un long monologue sur ses réalisations. Sherman avait choisi une passe Kirk Cousins ​​et il était prêt à en parler: le choix, son jeu, sa carrière, son héritage. “Le seul endroit où je ne suis pas le meilleur coin du jeu au cours de la dernière génération est dans l’esprit des ennemis”, a-t-il déclaré. On ne sait pas qui sont les ennemis dans cette situation, mais je suis sûr qu’ils existent. Plus important encore, il pense qu’elles existent. Le point le plus important est que Sherman est toujours très bon.

“Depuis que je suis dans la ligue, dans toutes les catégories qui comptent pour un corner, je ne suis pas. 1: dans les pourcentages d’achèvement, les interceptions, les touchés contre, les yards, le pourcentage d’achèvement, la note du passeur », a déclaré Sherman. “Si c’était un autre coin, ce ne serait même pas une conversation. Mais je m’en lasse. En séries éliminatoires, j’ai disputé 13 matchs maintenant, aucun touché abandonné, trois interceptions. »Ce n’est pas, à proprement parler, vrai. Sherman a renoncé, par exemple, à un touché en séries éliminatoires contre Roddy White, mais ne nous enlisons pas sur les détails.

«Genre, montre-moi quelqu’un d’autre qui fait ça comme ça. Ensuite, j’apprécierai l’argument. Mais il n’y en a pas. “Il a poursuivi:” Je suis fatigué d’entendre, “Oh, mec, c’est un coin de zone. Je suis fatigué d’entendre les excuses pour lesquelles je suis génial. C’était la couverture des hommes. J’ai couvert l’homme. J’ai pris le ballon. Dans les séries éliminatoires, dans les grands matchs, je me présente. Je me présente année après année, que ce soit en 2011, 2012, 2013, 2014. »

Sherman a expliqué qu’il pensait que les gens étaient frustrés avec lui parce qu’il était si confiant au début de sa carrière, et à cause de cela, les gens voulaient qu’il échoue. “Quand je n’ai pas échoué, c’est comme:” Comment le détruisons-nous autrement? Comment pouvons-nous déchirer son jeu? “Parce que je suis trop constant d’année en année.”

Les conférences de presse de Sherman sont redevenues incontournables. Ce n’est pas toujours joli: en octobre, Sherman a déclenché un drame inexplicable sur une poignée de main avec Baker Mayfield, mais c’est un net résultat positif pour la ligue que Sherman est toujours Sherman.

Sherman, le joueur, reste cependant l’événement principal. Même avant son retour à la pertinence après une blessure d’Achille en 2017, Sherman était une licorne. Il a commencé comme receveur de 6 pieds 3 pouces qui a été converti en arrière défensif à Stanford et sélectionné au cinquième tour comme arrière défensif, une position où les talents d’élite sont identifiés et repêchés tôt. Doug Baldwin, son coéquipier à Stanford et avec les Seahawks, m’a dit en 2014 que Sherman était «affreux» et «terrible» sur le dos défensif lorsqu’il a fait le changement. Il ne pouvait pas suivre la balle, a dit Baldwin, et il ne pouvait pas brouiller les récepteurs parce qu’il était perdu sur la ligne de mêlée au jeu. Cela n’a pas duré longtemps. La longueur au secondaire devenait de plus en plus importante dans la NFL, et les Seahawks accaparaient le marché, au départ, avec de grands coins comme Sherman et Brandon Browner, et un gigantesque Kam Chancellor de 6 pieds 3 pouces de sécurité. La partie importante, cependant, est qu’ils pourraient également bouger. “Les coins plus hauts sont une race mourante”, a déclaré Kris Richard, alors entraîneur des arrières défensifs des Seahawks, au New York Times en 2012. “Les règles ont changé. Cela a rendu plus difficile l’utilisation de la couverture médiatique. Mais c’est ce que nous faisons. Dans ce jeu new-age, nous jouons avec une touche old-school. »

Pendant trois saisons, entre 2013 et 2015, Sherman n’a jamais renoncé à plus de 31 réceptions en une saison. Il a été ciblé moins de 65 fois au cours de chacune de ces années. «Je suis un assez bon athlète. Je ne suis pas terrible. Vous ne pouvez pas être un mauvais athlète et réussir dans cette ligue », a déclaré Sherman à The Athletic cette semaine. “Mais j’ai toujours senti que mon esprit était mon avantage parce que je peux réfléchir à des scénarios de cas … en quelques secondes.”

Les Seahawks ont dominé pendant une demi-décennie, ont remporté un Super Bowl et se sont éloignés d’une seconde. Sherman a continué à jouer physiquement, avec l’influence de la vieille école que Richard décrit. La Légion de Boom, comme l’appel de l’unité défensive de l’équipe, a été dissoute après 2017: le chancelier a pris sa retraite, Thomas est à Baltimore, Richard a quitté Seattle et Sherman joue pour le plus grand rival divisionnaire des Seahawks. Mais il est toujours là. Il joue toujours de gros matchs, et il est toujours vraiment lui-même, sur le terrain et à l’extérieur. Ce que cela signifie pour Rodgers et les Packers aidera à déterminer le titre NFC dimanche.

