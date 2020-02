Richardson Hitchins et Nick DeLomba: mise à jour de la formation avant les combats ShoBox du 28 février

RINGSIDE 13/02/2020

12 février 2020 – Richardson Hitchins (10-0, 5 KOs) et Nick DeLomba (16-2, 5 KOs), des espoirs super-légers à croissance rapide, s’ouvrent sur le camp d’entraînement avant leur ShoBox: The New Generation en collaboration avec vendredi , Le 28 février en direct sur SHOWTIME (22h45 ET / PT) de Sam’s Town Live à Las Vegas.

Dans l’événement principal ShoBox, le candidat invaincu de Mayweather Promotions, Malik Hawkins (18-0, 11 KOs), reviendra pour sa deuxième apparition sur SHOWTIME alors qu’il affronte Keith Hunter, natif de Vegas, invaincu (11-0, 7 KOs). ) dans un combat super léger de 10 rounds.

Le match d’ouverture de la télédiffusion verra Kevin «The Second Coming» Newman (11-1-1, 6 KOs) contre un adversaire qui sera annoncé dans un combat de 10 rounds super-moyens. L’adversaire annoncé précédemment, Kalvin Henderson, s’est retiré du combat en raison d’une blessure.

Les billets pour le Sin City Showdown de Mayweather Promotions commencent à 25 $ et peuvent être achetés sur: https: //mayweatherpromotions.com/events/.

Hitchins, de Brooklyn, N.Y., revient pour son deuxième test consécutif sur la série de développement prospect. Lors de sa dernière sortie, il a obtenu une décision unanime sur Kevin Johnson à Sam’s Town. Hitchins, un olympien haïtien de 22 ans en 2016, a acquis une notoriété pour avoir les compétences d’un vétéran avec un style granuleux et lisse à l’intérieur du ring. Hitchins a crédité une partie de son développement en boxe aux conseils et aux pointeurs qu’il a obtenus du champion du monde Daniel Jacobs et de Shakur Stevenson, et de son compagnon de classe Gervonta Davis.

«Nice» DeLomba, qui se bat à Cranston, R.I., vient de connaître une séquence de cinq victoires consécutives avec trois victoires sur cinq par KO. Il est surtout connu pour son habileté et son insaisissable dans le ring et cherche à faire une déclaration puissante en territoire étranger alors qu’il fait ses débuts à Las Vegas et ShoBox.

Voici ce que Hitchins et DeLomba avaient à dire avant le match du 28 février:

Comment se déroule le camp d’entraînement en préparation du 28 février?

Hitchins: «Le camp est bon, mais je suis toujours au camp. Il n’y a jamais un moment où je ne prépare pas et ne perfectionne pas mon métier, je suis vraiment un étudiant du jeu. Je sais que j’approche de ce niveau supérieur de ma carrière, donc je dois rester affûté et dans la salle de gym pour jouer à ce niveau supérieur.

«Je me dirige vers le Colorado pour terminer le camp d’entraînement. C’est là que se trouve le centre d’entraînement olympique, et c’est un endroit où je suis allé plusieurs fois pour terminer mon camp. L’air est meilleur là-haut et cela m’aide vraiment à me mettre en forme pour me battre. »

DeLomba: «Le camp d’entraînement se déroule à merveille. Je reçois tout ce dont j’ai besoin pour me préparer au combat: la nutrition, les plans de repas, la force et le conditionnement. J’ai ajouté un nouvel entraîneur de force et de conditionnement et j’ai ajusté les choses pour m’adapter au style de Hitchins. Je suis prêt à partir et je ne peux pas attendre la nuit du combat. “

Quel est votre plan de match pour ce combat?

Hitchins: «Mon plan de match est le même pour chaque combat. Restez calme et soyez le premier à frapper. Je suis à un moment de ma carrière où la compétition se durcit, donc le plus important pour moi est de garder ma défense serrée. Ma défense me maintiendra en forme pendant les combats alors que la compétition s’intensifie. Mais dans l’ensemble, j’ai toujours l’esprit que je suis le meilleur combattant, le plus intelligent et le plus rapide.

«Je m’entoure de champions. C’est la seule façon de le devenir et ce combat me rapproche. “

DeLomba: «Je prévois d’aller combattre intelligemment; respectez le plan de match que mon équipe a pour moi et exécutez-le bien. Mon objectif est de surmonter tout ce qu’il essaie de me lancer. »

Que savez-vous de votre adversaire?

Hitchins: «Je ne sais pas grand-chose. Il est celui que mon équipe a choisi pour moi, donc je vais juste faire le travail et le retirer. Le soir du combat, j’aurai une idée plus claire de la façon de le faire sortir. Je peux m’adapter à tout. “

DeLomba: «Je sais que mon adversaire a des mains rapides et aime lancer des tirs rapides. Je suis complètement concentré sur moi et sur ma formation. Je crois en mes capacités de combattant. Je ne suis pas intimidé. “

Qu’est-ce qu’une victoire le 28 février fera pour votre carrière?

Hitchins: «Une autre victoire me porte à ce niveau suivant. J’ai faim, je viens de rien, donc je reste avec une puce sur l’épaule. Je suis reconnaissant envers mon équipe, Mayweather Promotions, et à SHOWTIME pour m’avoir donné cette opportunité de bâtir mon nom dans le sport et de montrer au monde ce que je peux faire. “

DeLomba: «Une victoire sur Hitchins me propulsera au niveau suivant. C’est un combat télévisé et cela m’apportera l’exposition dont j’ai besoin pour me diversifier et m’exposer à un nouveau public. Cela améliorera considérablement ma carrière. »