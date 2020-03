Ricky Delossantos blessé, hors du combat d’Edward Vazquez alors que l’émission Twin River continue

RINGSIDE 09/03/2020

Le poids plume invaincu Ricky Delossantos a été contraint de se retirer de son combat prévu jeudi au Twin River Casino Hotel en raison d’un muscle intercostal tendu, a annoncé lundi CES Boxing.

Delossantos (9-0, 1 KO), un natif de Pawtucket, RI, a subi la blessure au cours du camp d’entraînement en préparation de son combat de huit rounds contre son compatriote espoir invaincu Edward Vazquez (7-0, 1 KO) de Fort Worth, TX. Une tension musculaire intercostale est une blessure affectant les muscles entre deux côtes ou plus.

L’événement de jeudi est mis en évidence par le retour de Toka Kahn Clary, originaire de Providence (27-2, 18 KO) dans un combat de huit rounds super poids plume contre le challenger mexicain Dennis Contreras (21-10-1, 19 KO).

Les rivaux du Massachusetts Ray Oliveira Jr. (8-3, 1 KO) de New Bedford et Springfield’s Derrick Whitley Jr. (6-1-1) s’affrontent dans une attraction spéciale poids welter en six manches et invaincu Providence super welterweight Lamont Powell (5 -0, 1 KO) se bat pour affronter le dangereux Carlos Huerta (6-5-2, 3 KOs) de Guadalajara, au Mexique, dans un combat de six rounds. Le président et chef de la direction de CES Boxing, Jimmy Burchfield Sr., a déclaré que des plans étaient en place pour reprogrammer le combat Delossantos-Vazquez pour une date ultérieure.

“Compte tenu de la gravité de la blessure, je ne me sentais pas à l’aise avec le fait que Ricky monte dans le ring dans le combat le plus dur de sa carrière et risque de aggraver encore la blessure et de perdre encore plus de temps sur la route”, a déclaré Burchfield.

«Nous avons sollicité plusieurs opinions et j’ai accompagné Ricky ce matin pour voir un chirurgien orthopédiste. Après avoir recherché un troisième avis et examiné tous les faits, il est devenu de plus en plus évident qu’il serait incapable de se battre. Aussi important que soit ce combat pour les deux parties, rien n’est plus important que la santé à long terme des combattants. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire.

“Nous encourageons tous ceux qui aiment les combats à venir nous rejoindre jeudi soir. Cet événement est chargé de haut en bas, en commençant par le retour tant attendu de Toka Kahn Clary, plus le retour de plusieurs des meilleurs espoirs de la Nouvelle-Angleterre, y compris Lamont Powell et Elijah Peixoto, et Ricky sera présent pour saluer ses fans. Notre objectif n ° 1 est d’organiser un événement de classe mondiale jeudi et je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour un autre spectacle à guichets fermés. “

“Après avoir organisé l’un des meilleurs camps de ma carrière dans ce qui devait être mon combat le plus important et le plus important, j’ai subi une blessure qui m’empêchera de participer à la compétition jeudi soir”, a déclaré Delossantos.

«Nous avons fait tout ce que nous pouvions, y compris en sollicitant les deuxième et troisième avis des médecins et des spécialistes. C’est une pilule difficile à avaler, mais c’est le plan de Dieu, et je ne le laisserai pas m’arrêter dans mon voyage. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu tout au long du parcours. Même si je ne me bats pas, je serai présent jeudi à la racine de mes coéquipiers, dont beaucoup sont apparus chez les amateurs, et j’encourage tout le monde à me rejoindre pour ce qui va être une grande soirée de boxe. Je vais signer des autographes, distribuer des chemises et prendre des photos avec mes fans. “

Les billets pour jeudi commencent à 47 $ et sont disponibles en ligne sur CESBoxing.com et ShowClix.com, ou par téléphone au 401.724-2253. Ouverture des portes à 18 h ET avec le premier combat commençant approximativement à 6h45. La pesée officielle est prévue le mercredi 11 mars à 16 h. au Twin River Casino Hotel Event Center, le site de l’événement de jeudi.

Jeudi, la bataille des poids mi-moyens entre Marqus Bates (7-3, 5 KOs) de Taunton, MA et le rusé Culpeper, VA, vétéran Roque Zapata (6-3-5) est un autre événement potentiel. Le super poids welter Providence invaincu Anthony Concepcion (4-0-1, 4 KOs) met son record invaincu en jeu en quatre rounds contre le vétéran de 11 combats Martez Jackson (4-4-3, 2 KOs) de Valdosta, GA .

La carte de jeudi présente également les débuts professionnels du super poids moyen Pawtucket Hassler Chacon dans un combat de quatre rounds contre le Brésilien Raush Manfio de Floride, en plus du retour d’East Providence, RI, amateur natif et décoré Elijah Peixoto (2-0, 1 KO) dans son troisième combat professionnel alors qu’il affronte Zaymar Brothers, originaire de Philadelphie (0-1-1) dans un combat super léger en quatre rounds. Peixoto, âgé de 24 ans, a remporté quatre titres de Golden Gloves dans le sud de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’amateur et a accumulé un impressionnant record de 119-27, qui comprenait également un voyage aux éliminatoires des essais olympiques américains de 2018.