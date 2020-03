Ricky Delossantos et Edward Vazquez échangent des barbes avant le choc de jeudi

RINGSIDE 09/03/2020

ūüď∑ Michael Parente

Le sport de spectateur ultime, la boxe offre aux fans une pouss√©e d’adr√©naline que peu de sports ont la capacit√© de reproduire.

Peu importe le lieu, les combattants ou les circonstances, la boxe √©choue rarement, mais il y a quelque chose d’un peu sp√©cial √† propos de deux combattants invaincus mettant leurs records – et leur r√©putation – en jeu.

Jeudi soir au Twin River Casino Hotel, les potentiels invaincus Ricky Delossantos (9-0, 1 KO) de Pawtucket, RI, et Fort Worth, TX, 24 ans, natif Edward Vazquez (7-0, 1 KO) risquent leur records parfaits dans une épreuve de force poids plume très attendue sous le géant promotionnel CES Boxing.

Le combat est pr√©vu pour huit tours et marque la deuxi√®me ann√©e cons√©cutive CES Boxing a ouvert sa s√©rie annuelle de combats de casino Twin River avec une bataille d’invaincus. En 2019, c’√©tait Jamaine Ortiz et Ricardo Quiroz qui se battaient pour le titre WBC Youth World Lightweight.

Maintenant, c’est Delossantos et Vazquez, deux combattants avec des ant√©c√©dents diff√©rents et des chemins diff√©rents vers le cercle carr√©, √† l’exception de ce d√©nominateur commun – leurs records sans tache et les attentes qui les accompagnent.

Le combat est √† quelques jours et Vazquez d√©borde de confiance alors qu’il se pr√©pare pour son premier voyage dans le Nord et ce qui pourrait √™tre le plus grand d√©fi de sa jeune carri√®re.

“Il va devoir me tuer s’il veut me battre”, a expliqu√© Vazquez. “J’esp√®re que vous travaillez votre cul, parce que je le suis. Tu n’as aucune id√©e de ce que tu as √† venir. “

Les billets commencent √† 47 $ et sont disponibles en ligne sur CESBoxing.com et ShowClix.com, ou par t√©l√©phone au 401.724-2253. Ouverture des portes √† 18 h ET avec le premier combat √† 6h45. La pes√©e officielle est pr√©vue le mercredi 11 mars √† 16 h. au Twin River Casino Hotel Event Center, le site de l’√©v√©nement de jeudi.

Floraison tardive qui n’a fait ses d√©buts professionnels qu’√† l’√Ęge de 27 ans, Delossantos a gagn√© en confiance et en stature √† chaque combat. Il a reconstitu√© sans doute sa performance la plus impressionnante lors de sa derni√®re nuit, envoyant Yeuri Andujar sur la toile deux fois lors du sixi√®me et dernier tour de leur combat d’ao√Ľt en route vers une victoire d√©cisive √† l’unanimit√©.

“Je me sens plus comme un v√©t√©ran dans ce ring”, a d√©clar√© Delossantos. ¬ęEn ce qui concerne les comp√©tences et la confiance, les choses continuent de s’am√©liorer. J’ai appris vite. Chaque combat est une vitrine pour faire mes preuves et montrer √† mes fans ce que je fais et ce que j’apporte √† la table. “

En ce qui concerne le style de Vazquez, Delossantos a d√©crit son adversaire comme un boxeur insaisissable et lisse qui “aime beaucoup se d√©placer, boxer √† l’ext√©rieur, puis sauter”. Cela dissuadera-t-il l’approche directe de Delossantos?

“Ce n’est rien que je n’ai jamais vu auparavant”, a-t-il d√©clar√©. ¬ęJ’ai l’impression de pouvoir le faire sortir d’ici au cinqui√®me tour. Il ne pourra pas prendre la pression. Il ne pourra pas danser avec moi aussi longtemps. “

Mis √† part leurs records invaincus, Vazquez et Delossantos ne pourraient pas √™tre plus diff√©rents. Vazquez, surnomm√© ¬ęKid¬Ľ, a commenc√© la boxe √† l’√Ęge de 8 ans, a amass√© un record amateur de 82-8 et s’est qualifi√© pour les demi-finales olympiques juniors avant de lancer sa carri√®re professionnelle en 2016 sous la direction de Roy Jones Jr. Promotions. Il a r√©cemment renvers√© Brandon Cruz, un espoir californien jusque-l√† invaincu, par d√©cision partag√©e.

Delossantos admet qu‚Äôil est entr√© dans la lumi√®re des combats tout en √©tant un athl√®te de deux sports au Tolman High School de Pawtucket. Il s’est mis √† la boxe pour mettre son agressivit√© vers une cause plus valable et √©viter les ennuis. Sous la direction de l’entra√ģneur √† vie Orlondo Valles, il a connu une br√®ve carri√®re amateur avant de devenir professionnel en 2017 avec une victoire sur son premier combattant et rival de la Nouvelle-Angleterre Philip Davis.

Le d√©cor a √©t√© pr√©par√© pour ce qui devrait √™tre une autre vitrine √©pique de boxe CES jeudi soir √† Twin River. Il n‚Äôy a pas grand-chose de plus √† dire avant que la premi√®re cloche sonne. C’est peut-√™tre la derni√®re fois qu’un combattant peut pr√©tendre √™tre invaincu.

“Je crois que je suis le combattant le plus intelligent”, a d√©clar√© Vazquez. “Je suis le combattant le plus exp√©riment√©. Je suis le meilleur combattant. Je suis un travailleur acharn√©. Le plaisir de monter sur ce ring et de concourir au plus haut niveau est ce qui me motive chaque jour. ¬Ľ

Delossantos a ajout√©: ¬ęCe record ne signifie rien tant que vous n’√™tes pas sur le ring avec quelqu’un qui peut vous √©galer coup sur coup. J’ai regard√© une partie de la vid√©o pour √©tudier son style, mais cela change une fois que vous √™tes sur le ring. Il va devoir s’adapter √† ce que je fais. “

L’√©v√©nement de jeudi mettra √©galement en vedette le retour de Toka Kahn Clary, originaire de Providence (27-2, 18 KO), dans un combat de huit rounds avec un super poids plume contre le challenger mexicain Dennis Contreras (21-10-1, 19 KO). Dans un autre showstopper peut-√™tre, les rivaux du Massachusetts Ray Oliveira Jr. (8-3, 1 KO) de New Bedford et Springfield‚Äôs Derrick Whitley Jr. (6-1-1) s’affrontent dans une attraction sp√©ciale de poids welter en six rounds.

Un autre combat mena√ßant de voler la vedette est une bataille de poids mi-moyens de six rounds entre Marqus Bates (7-3, 5 KOs) de Taunton, MA et le rus√© Culpeper, VA, v√©t√©rinaire Roque Zapata, qui revient √† Twin River apr√®s un retour et- quatri√®me confrontation avec l’√©curie de Bates, Victor Reynoso, en novembre. Le super poids welter invaincu de la Providence Lamont Powell (5-0, 1 KO) revient dans un combat de six rounds contre le challenger mexicain Carlos Huerta (6-5-2, 3 KOs) et son compatriote de 154 livres Anthony Concepcion (4-0-1, 4 KOs) de Providence met son record invaincu en jeu en quatre rounds contre le v√©t√©ran de 11 combats Martez Jackson (4-4-3, 2 KOs) de Valdosta, GA.

Jeudi prochain, la carte pr√©sente √©galement les d√©buts professionnels du super poids moyen Pawtucket Hassler Chacon dans un combat de quatre rounds contre le Br√©silien Raush Manfio de Floride, en plus du retour d’East Providence, RI, amateur natif et d√©cor√© Elijah Peixoto (2-0, 1 KO) ) dans son troisi√®me combat professionnel alors qu’il affronte le natif de Philadelphie Zaymar Brothers (0-1-1) dans un combat super l√©ger en quatre rounds. Peixoto, √Ęg√© de 24 ans, a remport√© quatre titres de Golden Gloves dans le sud de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’amateur et a accumul√© un impressionnant record de 119-27, qui comprenait √©galement un voyage aux √©liminatoires des essais olympiques am√©ricains de 2018.