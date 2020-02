Ricky Hatton blâme les tabloïds britanniques pour avoir spéculé qu’il pourrait avoir un coronavirus

Nouvelles de boxe du monde 12/02/2020

📸 Paparazzi VIP / Ultimate Boxxer

L’ancien champion du monde Ricky Hatton a nié être en danger de contracter le coronavirus en cours après un récent voyage en Thaïlande.

Hatton a fait l’objet d’une histoire imprimée par un tabloïd britannique que le détenteur du titre à deux poids a depuis qualifiée de fake news.

«Le Hitman» aurait été photographié avec un «seigneur de la drogue» pendant son séjour en Asie. Hatton a corrigé le fait qu’il ne connaissait pas l’homme en question.

En fait, Ricky est allé jusqu’à dire que la photo n’était même pas de sa dernière escapade, mais d’une époque complètement différente.

En raison de la crise en cours en Chine, il a également été émis l’hypothèse que Hatton avait peut-être attrapé le coronavirus de «l’ami» avec lequel il avait été cassé.

Selon des informations, l’homme à côté de Hatton s’est récemment effondré en raison de la maladie. On ne sait pas non plus si cette précision est à cent pour cent.

“Les journaux sont à nouveau”, a déclaré Hatton à propos de l’article en question. Il a ensuite informé les fans qu’il allait parfaitement bien et qu’il n’avait pas de coronavirus.

“Juste pour vous rassurer depuis mon retour de Thaïlande, je suis allé directement au gymnase. Je remplis toutes mes fonctions.

«Cette photo ne vient pas du voyage en Thaïlande cette année. Je ne sais pas qui est le monsieur en question. Juste quelqu’un a demandé une photo une autre fois », a-t-il ajouté.

les papiers sont à nouveau là. Juste pour vous rassurer depuis mon retour de Thaïlande j’ai été directement dans le gymnase, remplissant toutes mes fonctions. Cette photo n’est pas du voyage en Thaïlande cette année et je ne sais pas qui le monsieur en la question est.Juste quelqu’un a demandé une photo une autre fois https://t.co/W1MDhrBACu

– Ricky Hatton MBE (@HitmanHatton) 12 février 2020

HISTOIRES

Poursuivant son travail au gymnase avec de nombreux combattants, Hatton faisait partie de l’équipe de Tyson Fury pour le premier combat avec Deontay Wilder.

Bien qu’il soit fermement ami avec Fury, Hatton ne devrait pas être dans le coin cette fois-ci. De même avec l’ancien entraîneur de Fury, Ben Davison. De plus, le deuxième en chef pour le tirage de décembre 2018, Freddie Roach.

Au lieu de cela, Hatton restera concentré sur la formation de ses propres boxeurs émergents. Alors que repousser les histoires de la presse n’est pas nouveau pour le fan de Manchester City.

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière que l’ancien opposant Floyd Mayweather et Manny Pacquiao doit défendre ses publications sur les réseaux sociaux.