Ricky Hatton vs Juan Manuel Marquez «très proche» de se produire

Un combat massif entre le Temple de la renommée et les légendes de la boxe Ricky Hatton et Juan Manuel Marquez a été poursuivi par Golden Boy Promotions, a-t-il été révélé.

Vers 2010/11, Golden Boy a décidé de faire du super-combat une réalité après que Hatton avait perdu contre Manny Pacquiao par KO en 2009.

Hatton n’avait jamais prévu de retourner sur le ring après avoir eu des problèmes mentaux après une défaite dévastatrice.

Mais comme Robert Diaz a repris l’histoire, il semble que le «Hitman» ait été approché avec une offre pour faire face à la star mexicaine.

“Ricky Hatton est venu très près d’un combat contre JMM”, a déclaré Diaz. «Les deux avaient perdu contre (Floyd) Mayweather et Pacquiao. C’est presque arrivé.

«J’ai essayé mais Ricky a pris sa retraite pendant un certain temps. Quel combat », a-t-il ajouté.

Au lieu de cela, il semble que Marquez est passé au poids welter et a affronté Likar Ramos, mais a finalement affronté Pacquiao dans un affrontement de trilogie.

Pacquiao avait réussi un nul et une victoire très mince lors de leurs deux précédentes rencontres et avait une fois de plus déjoué Marquez lors de la rencontre du couple en novembre 2011.

Marquez a encore perdu des points et devrait attendre un an pour son éventuel rachat.

‘Dinamita’ a fait exploser le ‘Pacman’ au sixième round d’une collision désormais mondialement connue au MGM Grand, résistant plus tard à toute tentative de cinquième bataille.

Pour Hatton, l’homme de Manchester a fait un retour après une absence de trois ans en 2012. Malheureusement, le sympathique Britannique a perdu contre Vyacheslav Senchenko et n’a plus jamais combattu.

Si les deux guerriers suprêmes avaient échangé des coups de poing en 2010 ou 11, cela promettait d’être un feu d’artifice pour les fans de combat.

KATSIDIS

À cette époque, Marquez a combattu le puncheur australien Michael Katsidis dans une guerre incroyable et peut-être une raison majeure pour laquelle Golden Boy pensait que le combat contre Hatton serait une bonne idée.

Hatton a perdu contre Senchenko a mis le clou final dans le cercueil de l’une des carrières de boxe britanniques les plus suivies de tous les temps. Depuis, le relais a été très utile pour Hatton en tant que formateur.

Lorsque Tyson Fury a combattu Deontay Wilder en décembre 2018, se levant célèbre d’un combo gigantesque à deux coups de poing, Hatton faisait partie de l’équipe de coin qui s’occupait du «roi gitan».

Pour sa part, Marquez s’est tourné vers le fait de devenir un expert et a depuis excellé dans son domaine.