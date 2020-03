Rising Prospect Brandun Lee présente un en-tête quadruple sur Shobox

Posté le 03/11/2020

Par: Rich Lopez

Shobox a été sur un calendrier chargé jusqu’à présent pour 2020 et le spectacle continue de rouler ce vendredi. Shobox sera au Grand Casino de Hinckley, Minnesota et présentera une carte complète de prospects invaincus. Quatre combats seront au rendez-vous avec la perspective montante Brandun Lee en tête d’affiche de la carte.

Crédit photo: compte Twitter Brandun Lee @Brandun_Lee

Dans l’événement principal, le super léger Brandun Lee (18-0, 16

KO’s) de La Quinta, en Californie, fera sa deuxième apparition sur Shobox.

Comme il est la tête d’affiche de la carte, Lee cherchera à faire un

impression pour les fans présents et les téléspectateurs. Lee, qui est coréen

et mexicain décent, a commencé la boxe à l’âge de huit ans. Il avait un

carrière amateur réussie avec un record de 195-5. Il a commencé son

carrière professionnelle en 2017 et a été sur la route en battant des adversaires

différents états. Il a même combattu au Mexique à trois reprises. Le public a

aperçu de Lee sur ses débuts Shobox l’année dernière. Il a arrêté Milton Arauz (10-2-1,

5 KO) au deuxième tour de façon spectaculaire. Un rapide coup gauche a suivi

par une main droite dure de Lee a mis Arauz hors. Pour commencer la nouvelle année, Lee a marqué

un premier round TKO sur Miguel Zamudio (44-16-1, 27 KO’s) en janvier. Lee

possède des mains rapides combinées à une puissance de frappe. Il a des arrêts dans son

neuf derniers combats. Il cherchera à en ajouter un autre vendredi. Lee sera

contre Camilo Prieto (15-2, 9 KO) de Miami, Floride. Prieto est inconnu et

a principalement combattu en République dominicaine et

Columbia. Ses deux seuls défauts ont disparu. Prieto se battra

pour la première fois aux États-Unis et il aura l’occasion d’essayer de tirer le

dérangé.

Dans le co-long métrage, une autre jeune perspective sera en action.

Poids welter Brian “The Assassin II” Norman Jr (16-0, 14 KO’s) d’Atlanta,

La Géorgie fait ses débuts sur Shobox et cherchera à voler la vedette.

Norman a débuté sa carrière professionnelle en 2018 au jeune âge de

dix-sept. Norman se bat principalement hors du Mexique contre la concurrence

cela n’a pas été si raide. Jusqu’à présent, il a montré des mains et une puissance très rapides. Sur

papier, Norman combattra son adversaire le plus coriace à ce jour. Son adversaire sera

Flavio Rodriguez (9-1-1, 7 KO) de Los Angeles, Californie. Rodriguez est

vingt-neuf ans et il n’a pas beaucoup de combats à son actif. Il sera

doivent profiter de son occasion pour essayer de bouleverser le jeune Norman.

Également sur la carte sera Alejandro léger invaincu

«Pork Chop» Guerrero (11-0, 9 KO) de Dallas, Texas. Ce meilleur combattant amateur

est une autre perspective à surveiller et il s’est battu avec des goûts de

Mikey Garcia. Guerrero est aussi un gros puncheur qui recherchera un KO

ainsi que. Le joueur de 21 ans fera ses débuts sur Shobox contre Jose

Angulo (12-1, 5 KO) de l’Équateur. Angulo sera le plus difficile de Guerrero

tester.

Toujours sur la carte, il y aura une bataille d’invaincus

combattants. Ce sera une bataille légère entre Aram Avagyan (9-0-1, 4 KO)

d’Arménie et Dagoberto Aguero (17-0, 11 KO) de la République dominicaine. Cette

le combat d’ouverture peut être le combat le plus compétitif de la carte.