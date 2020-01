Robert Downey Jr. est libre du MCU, alors pourquoi est-il maintenant dans «Dolittle»?

Quand il s’agit d’examiner les choix de carrière des acteurs, il est difficile de résister à l’envie de devenir un conducteur de siège arrière. Au lieu de nous menacer de films terribles, Adam Sandler ne peut-il pas en faire de plus bons? Florence Pugh, fraîchement sortie de sa première nomination aux Oscars, devrait-elle vraiment s’inscrire au premier de ce qui pourrait être plusieurs films Marvel? Dane DeHaan est-il vivant après avoir contracté la fièvre des tulipes? En vérité, nous avons autant le droit de dire à un acteur quels rôles jouer que nous dirions à Lionel Messi comment aborder le football; mais l’impulsion pour le quart-arrière du lundi matin vient généralement d’un lieu d’admiration. Les gens réfléchissent aux choix de carrière d’une star de cinéma parce qu’ils s’en soucient, ou qu’ils pensent que le comédien est talentueux, ou qu’ils pensent que l’acteur est bizarre – ou, plus probablement, une combinaison des trois choses.

Donc, loin de moi l’idée de dire à Robert Downey Jr. ce qu’il devrait faire de sa vie. Il vient de passer les 11 dernières années en tant que premier homme de l’univers cinématographique Marvel, la franchise monolithique qui, pour le meilleur ou pour le pire, a changé le cinéma à succès et a repris la culture populaire. Lorsque Downey a aidé à lancer le MCU avec Iron Man en 2008, l’acteur était considéré comme une proposition risquée compte tenu de son trouble de toxicomanie passé; cette préoccupation aide à expliquer pourquoi il a accepté le poste pour un chèque de paie (relativement) modeste de 500 000 $. Avance rapide jusqu’en 2020, et Downey est pratiquement synonyme de Tony Stark, ses chèques Marvel se sont élevés à des dizaines de millions, et il est parmi les étoiles les plus identifiables de la planète.

Il a également l’un des horaires les plus prometteurs et étonnamment ouverts qu’un A-lister ait été offert de mémoire récente. Après Avengers: Fin de partie, qui – alerte spoiler pour le film le plus rentable de tous les temps – a fermé le livre sur l’arc de Tony Stark dans la franchise, Downey a le genre d’influence de star de cinéma qui lui permettra de faire tout ce qu’il veut. (Bien que comme l’hôtel California, quand on entre dans le MCU, ils ne semblent jamais s’échapper; il y a déjà des rumeurs que Downey apparaîtra dans Black Widow.) Downey n’était pas apparu dans un film non Marvel depuis le coup de poing un-deux de Chef en 2014 et The Judge – aucun des deux ne mesure jusqu’au sommet des pouvoirs de Downey avant MCU. L’apparition du chef était également moins une performance et plus un caméo de remerciements pour le scénariste-réalisateur Jon Favreau, qui a fait campagne pour que Downey joue dans Iron Man – que Favreau a également dirigé – et a été extrêmement influent pour relancer sa carrière.

Onze ans, c’est très long pour un acteur de se consacrer principalement à une franchise de cinéma. Pour faire ma meilleure impression de Zach Kram pendant une seconde, 11 des 19 films dans lesquels Downey est apparu depuis la sortie d’Iron Man ont fait partie du MCU. Ce n’est pas exactement Ellen Pompeo qui s’engage pour un séjour de 16 saisons et plus dans un trou de ver Grey’s Anatomy, mais c’est encore assez extrême – et il est légitimement fou de penser que certaines personnes pourraient grandir pendant cette période de domination de Marvel et d’associer Downey uniquement avec Tony Stark.

Le personnage a sans aucun doute été élevé par le charisme inné dont Downey a imprégné le rôle, mais la présence convaincante de Downey à l’écran – un mélange de ce charisme infectieux et des intimidations d’une âme torturée – a été une ligne de passage pour les meilleurs rôles dans la carrière de l’acteur. Avant d’être Tony Stark, Robert Downey Jr. était Charlie Chaplin; il était Harry Lockhart; c’était un gars qui essayait de résoudre les meurtres du zodiaque; il était le mec jouant le mec déguisé en un autre mec. Downey a également joué au noir en tant que Sherlock Holmes pour deux films. (Son Sherlock aimait les bagarres dans les ruelles, pour une raison quelconque.)

Mais en 2020, Downey est prêt à ajouter un autre rôle emblématique à son curriculum vitae en jouant [squints] John Dolittle, le gars qui peut parler aux animaux? Cela ressemble à l’une des bandes-annonces de films parodiques de Tropic Thunder, mais c’est en quelque sorte vrai. Il n’y a pas de mots pour faire la dernière adaptation de Dolittle, simplement intitulée Dolittle, justice; Je ne peux que vous indiquer la direction de cette bande-annonce criarde et très réelle dans laquelle Downey’s Dolittle dit à un gorille anxieux (exprimé par le lauréat d’un oscar Rami Malek) qu’il est normal d’avoir peur et chevauche une autruche comme si c’était son propre Uber.

Pas besoin de vérifier le score de Rotten Tomatoes, la date de sortie de Dumpuary parle d’elle-même – et si cela ne suffit pas, il y a les affiches de personnages maladroites de Downey posant avec un compagnon CGI. C’est quoi ce bordel? est une réponse parfaitement acceptable. Alors pourquoi?

Cher Dieu.

POURQUOI POURQUOI?

Vous pouvez voir à quel point ce rôle peut être attrayant d’un certain point de vue; appelez-moi un avocat du dodo. Avec la bonne approche, incarner quelqu’un qui se rapproche mieux des animaux – comme il est chargé du don de les comprendre, alors que personne d’autre ne le peut – que des autres s’inscrit dans la timonerie de “l’âme charismatique mais torturée” de Downey. Il pourrait faire une très bonne Dolittle contemplative avec un peu de pathétique. Mais Dolittle n’est pas ce type de film; Dolittle est plus intéressé par la création de jinks élevés CGI farfelus et insensés. Notre bon docteur fait un lavement au dragon. Je dirai ceci: même la franchise Dr. Dolittle dirigée par Eddie Murphy n’est pas allée aussi loin des rails, et nous avons eu – oui, vraiment – cinq de ces films.

Tout comme regarder Eddie Murphy interagir avec un ours flatulent, il est décevant de voir un acteur aussi talentueux que Downey passer d’une décennie et plus à la tête d’une franchise à succès pour essayer d’en créer une autre, même si je n’ai pas besoin de voir des projections au box-office pour conjecturer que Dolittle ne tiendra même pas une bougie à Thor: The Dark World. Mis à part l’argent, Downey a droit à ses raisons pour entreprendre le projet – à savoir, par une interview conjointe avec sa femme et partenaire productrice Susan Downey, que Dolittle serait quelque chose que leurs enfants pourraient apprécier. Mais égoïstement, maintenant qu’il a finalement fini avec Marvel, ce serait bien de revoir le vieux Robert Downey Jr. Où est l’acteur qui a remporté les nominations aux Oscars pour jouer Charlie Chaplin et le Daniel Day-Lewis de Blackface? (Un rappel amical que Tropic Thunder et Downey ont marché sur une corde raide ridicule.)

La bonne nouvelle est que Downey n’est pas enfermé beaucoup après Dolittle. Il héberge une série de docu YouTube sur l’intelligence artificielle, un concert qui ressemble à une reconnaissance tacite que tout le monde pense qu’il est en réalité Tony Stark. En dehors de cela, il va apparaître dans une comédie dirigée par Jamie Foxx sur – Attendez, quoi? – Week-end All-Star de la NBA, et les rumeurs continuent de persister à propos d’un troisième film de Sherlock Holmes réunissant Downey avec son coéquipier Jude Law. Cependant, aucun de ces engagements ne devrait créer un vide Marvel-esque, liant l’acteur à une seule franchise pour une sécheresse complète des Jets de New York (en d’autres termes, une décennie). Il y a encore de la place pour les Kiss Kiss Bang Bangs et Good Night, et Good Lucks of the world dans l’avenir de Downey. Et peut-être, grâce à son association de plus d’une décennie avec le MCU, les gens qui, autrement, passeraient ce genre de films seront enclins à les chercher parce que le nom de Downey est attaché.

Mais cela ne peut se produire que si l’acteur le souhaite. Chris Evans a célébré sa nouvelle liberté vis-à-vis de Marvel en devenant un connard riche en tricots confortables pour Rian Johnson. Scarlett Johansson vient de remporter des nominations aux Oscars pour deux films différents – et c’était avant son chant de cygne Marvel en mai. Avec Dolittle, Robert Downey Jr. a sauté de nouveau dans le bac à sable à succès. Y a-t-il un moment où quelqu’un qui a gagné une somme d’argent absurde avec le MCU et qui poursuit techniquement un Oscar insaisissable devrait commencer à donner la priorité à l’art plutôt qu’au commerce? J’espere. Mais c’est sa prérogative; ce n’est pas à moi de dire à un acteur incroyablement accompli ce qu’il doit faire de son temps. Je suis juste un blogueur. Il est Iron Man.

