Robert Helenius est-il un vrai concurrent poids lourd?

Publié le 03/10/2020

Par: Hans Themistode

Robert Helenius était censé faire quelques dollars rapides. Entrez dans le ring, battez-vous pendant quelques tours contre le concurrent des poids lourds Adam Kownacki et sortez. Ni plus ni moins.

Le script était déjà écrit, il fallait juste le jouer.

Pour les trois premiers rounds de leur concours Heavyweight qui a eu lieu le 7 mars 2020, tout s’est déroulé comme prévu. Kownacki avait la foule polonaise de Brooklyn au Barclay Center, dans leur combat pour chaque seconde du combat. Tout avait l’air facile. Kownacki atterrissait tout ce qu’il voulait, quand il le voulait. Après deux rounds qui ont été faciles à marquer en faveur du gars de la ville natale, Kownacki a presque fait sortir son homme de là au troisième round.

Helenius a réussi à se rendre à la cloche, mais les fans de l’arène faisaient déjà leurs valises et se préparaient à rater la ruée du bâtiment alors que Kownacki était sur le point de fermer le spectacle.

Les fans avaient raison sur leur première pensée initiale. Le combat touchait à sa fin, mais pas comme beaucoup s’attendaient d’eux.

Kownacki a frappé le pont dans les premières secondes du round. Initialement, il a été jugé une erreur. Mais tout le monde dans l’arène savait que ce n’était pas le cas. Quelques secondes plus tard, Kownacki a de nouveau frappé le pont. Cette fois avec un bruit sourd. Il a rebondi tout de suite, mais les choses ne dureront pas beaucoup plus longtemps, car Helenius le frappe contre les cordes jusqu’à ce que l’arbitre mette fin au combat.

Il a fallu 12 longues années en tant que boxeur professionnel, mais Helenius a remporté la victoire la plus importante et la plus crédible de sa carrière. Et maintenant, tout le monde le regarde un peu différemment.

Avant son concours avec Kownacki, Helenius n’a jamais été considéré comme une menace pour quiconque dans la division. Le traiter de gardien de porte serait irrespectueux envers le mot. Non, il était quelque chose en dessous. Un concurrent marginal. Un peu un combat intensifié pour que les jeunes prospects puissent sauter.

Kownacki, d’autre part, était une star en devenir. Il avait un style amical et avait le genre de base de fans qui vous ferait croire qu’il est le meilleur combattant des poids lourds depuis Muhammad Ali. Une victoire n’était pas seulement nécessaire, elle était attendue. Pourtant, Kownacki n’a pas livré.

Et maintenant? Kownacki aura besoin de quelques combats, peut-être même de quelques années pour reconstruire son image. Mais qu’en est-Hélène? Les défaites à élimination directe contre Johann Duhaupas en 2016 et Gerald Washington en 2019 avaient donné à beaucoup l’impression qu’il n’était pas du tout un concurrent. Mais avec une victoire sur Kownacki, il s’est officiellement placé en tête de file car leur combat était un éliminateur du titre WBA.

En quelques heures seulement, Helenius est passée du bas du tonneau au sommet de la chaîne alimentaire.

Pour le moment, le titre WBA est entre les mains de la star britannique Anthony Joshua. Mais à ce stade, il ne s’agit pas de savoir si, mais quand, Robert Helenius affronte Joshua, a-t-il une chance? C’est difficile à dire n’est-ce pas.

Joshua a prouvé qu’il peut être battu, mais Helenius semble être au-dessus de sa tête contre le champion des poids lourds unifié.

Robert Helenius est-il un vrai concurrent? Ou a-t-il juste eu de la chance la nuit?

Bien sûr, Adam Kownacki avait l’air de chaque partie d’un vrai concurrent, mais peut-être pas. Si vous demandez à Helenius, il vous dira qu’il peut battre n’importe qui. C’est ce qu’il est censé dire.

James “Buster” Douglass a éliminé Mike Tyson en 1990, dans ce que beaucoup croient encore être le plus grand bouleversement de l’histoire de la boxe. Il perdrait son prochain combat contre Evander Holyfield. Leon Spinks a infligé à Muhammad Ali une perte surprenante en 1978. Il poursuivra également son prochain combat, et 16 autres tout au long de sa carrière.

Hélène semble destinée à ce même sort. Cela a peut-être été une grande victoire pour lui, mais en ce qui concerne le fait d’être un grand joueur de la division des poids lourds, cela semble peu probable.