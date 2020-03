Robert Helenius veut Anthony Joshua Suivant: “Je pense que je le battrais”

Publié le 24/03/2020

Par: Hans Themistode

L’imprévisibilité a toujours été le nom du jeu en ce qui concerne la division Heavyweight de la boxe.

Contrairement à la plupart des classes de poids, vous ne savez jamais ce que vous obtiendrez une fois que les gros gars entreront dans le ring. Et le 7 mars 2020, au Barclay Center de Brooklyn à New York, cette imprévisibilité était pleinement visible.

L’évaluation d’un combattant prend un peu de temps. Décider de sortir le stylo et le papier et leur remettre une note au cours des premières années de leur carrière est donc incroyablement injuste. Pourtant, dans le cas de Robert Helenius, la note sur lui semblait au-delà de juste.

Helenius a prouvé qu’il était un concurrent légitime avec de solides victoires contre Samuel Peter et Dereck Chisora. Mais il a également prouvé qu’il était plus de la variété marginale plutôt qu’une menace réelle avec des pertes à élimination directe pour Johann Duhaupas et Gerald Washington.

Il était solide. Rien de spectaculaire. Plus d’une sorte de combattant tremplin. Si vous avez perdu contre lui, vous n’avez jamais été un vrai concurrent dans la division. Si vous avez remporté une victoire contre lui, eh bien, vous n’êtes pas encore considéré comme un concurrent. Mais vous étiez prêt pour la prochaine étape.

Pour Adam Kownacki, anciennement invaincu, il était à la recherche de ce dernier. Le Brooklyn a soulevé Kownacki a marqué trois solides victoires consécutives sur Charles Martin, Chris Arreola et Gerald Washington. Ainsi, lorsque Kownacki et Helenius se sont rencontrés le 7 mars, beaucoup s’attendaient à ce qu’il en fasse quatre d’affilée.

Tout semblait simple et assez facile à suivre. Helenius a été éliminé par Gerald Washington au huitième tour de leur concours en 2019. Kownacki, quant à lui, a détruit Washington au deuxième tour de son match la même année.

Heureusement pour Helenius, cela n’a pas eu d’effet d’entraînement sur lui alors qu’il a chuté et a finalement arrêté Kownacki au quatrième tour.

Ce fut une victoire majeure pour Helenius. Et maintenant, il essaie d’utiliser son énorme bouleversement pour se lancer vers le sommet de la division.

“Je pense que ce serait un combat très intéressant”, a déclaré Helenius lors d’une discussion avec le champion unifié Anthony Joshua. “J’aimerais beaucoup ça. Ce serait des feux d’artifice et des tactiques, bien sûr. Mais je pense que ce serait un combat très, très intéressant pour moi. »

D’énormes bouleversements dans le sport de la boxe ont tendance à entraîner les combattants dans les plus grands combats de leur carrière peu de temps après.

Après avoir marqué l’un des plus gros bouleversements de l’année en 2013, avec une victoire sur Adrien Broner, Marcos Maidana est entré dans les deux plus grands combats de sa vie avec des combats consécutifs contre Floyd Mayweather. Corrie Saunders en 2003, a remporté une énorme victoire bouleversée contre Wladimir Klitschko qui lui a ensuite valu un coup de pied unilatéral contre son frère aîné Vitali Klitschko. Plus récemment, Ivan Redkach a remporté une énorme victoire sur l’ancien champion Devon Alexander en 2019, dans le plus grand combat de sa vie contre Danny Garcia plus tôt cette année.

Ce sont des scénarios tels que ceux, couplés à la récente perte de Joshua contre Andy Ruiz Jr, qui font que Helenius croit non seulement qu’il devrait être le prochain dans la file pour Joshua, mais qu’il peut également le battre.

«J’ai été très surpris qu’il ait été renversé par Andy Ruiz Jr. Il a fait des erreurs, mais il a bien fait dans le deuxième combat. Ruiz et moi sommes des combattants très différents. Nous sommes de la même taille, Anthony et moi. J’y suis allé dans un camp d’entraînement avec lui. Je n’ai rien de personnel contre lui, c’est un très bon gars. Je pense beaucoup à lui et je l’aime beaucoup, mais je pense que je le battrais. »

Avec des combattants tels que Dillian Whyte, Oleksandr Usyk, Luis Ortiz et une flopée d’autres encore probablement en avance sur lui, Helenius ne devrait pas encore se lancer dans un tir au titre. Mais il va bien avec ça. Il veut simplement se battre le mieux.

«J’espère que j’aurai le plus grand combat. Je me fiche de savoir qui je vais combattre ensuite. Je vais être prêt pour quiconque vient sur mon chemin. “