Roberto Duran Jr. en route pour Cardiff au Royaume-Uni pour combattre le 14 mars

RINGSIDE 16/02/2020

L’un des plus grands noms de l’histoire de la boxe vient se battre à Cardiff le mois prochain.

Le promoteur Mo Prior a révélé que Roberto Duran Jr – également connu sous le nom d’Alicibiade Duran Galvan – participera à son spectacle au Vale Sports Arena le samedi 14 mars.

Le poids welter de 31 ans est le fils de Roberto Duran, l’homme dur panaméen avec les «mains de pierre» qui a donné à Sugar Ray Leonard sa première défaite et a remporté des titres mondiaux dans quatre divisions de poids au cours d’une carrière de 119 combats qui a duré quatre décennies.

Prior et Alfie Warren ont récupéré son fils après l’avoir vu se battre en Amérique l’année dernière – et Duran Jr. dit qu’il est une puce de l’ancien bloc.

Il a remporté quatre de ses cinq combats – trois à distance – et a déclaré: «Mon père était agressif et je suis de la même manière. Je frappe fort. Les gens voient des similitudes quand je me bats. Je suis né pour ça. Je suis sur les traces de mon père. C’est la seconde venue de Duran.

«Je suis allé à beaucoup de ses séances d’entraînement quand j’étais enfant. C’était quelque chose à regarder. Je l’ai juste embrassé. »

Prior a discuté avec Duran après l’avoir vu se battre en Amérique l’année dernière et dit que des matchs avec les frères Benn, Connor et Harley, sont possibles à l’avenir.

Le spectacle à Cardiff est surmonté d’un 10 rounds entre les super-légers Kieran Gething et Darren Surtees et les cruiserweights invaincus Nathan Thorley et Conor Cooke s’affrontent également.