Rocky Marciano contre Muhammad Ali revisité

Ringside 03/02/2020

Dans le film 2006 Rocky Balboa, le sixième opus de la série Rocky et la suite du film Rocky V de 1990, ESPN a diffusé un combat simulé par ordinateur entre Rocky Balboa et Mason “The Line” Dixon, qui régnait comme le poids lourd invaincu champion du monde.

Le combat simulé, dans lequel Balboa bat Dixon dans une victoire KO, attire l’attention du monde, inspirant finalement Rocky à sortir de sa retraite et à combattre Dixon pour de vrai.

Ce que beaucoup ne savent pas, en particulier les jeunes téléspectateurs, c’est que ce combat simulé est une version moderne de ce qu’on appelle The Super Fight.

C’était un match de boxe fictif de 1970 entre les grands de la boxe Rocky Marciano et Muhammad Ali.

Comment ça a pu passer

C’était une conversation sur le bout de la langue de tous les fans de boxe.

Premièrement, qui est le plus grand de tous les temps?

Que se passerait-il si John L. Sullivan combattait Lenox Lewis?

Si Floyd Mayweather a combattu Mike Tyson?

Si Rocky Marciano a combattu Muhammad Ali?

Super-combat

Eh bien, à la fin des années 1960, un homme a décidé de donner aux gens ce qu’ils voulaient. Ce sont ces types de conversations qui se déroulent dans les bars de haut en bas de l’Amérique qui ont été à l’origine de la création de ce qui est finalement devenu The Super Fight. Ainsi que l’industrie sportive informatisée telle que nous la connaissons aujourd’hui.

En 1967, le producteur de radio Murray Woroner a envoyé une enquête à 250 experts et écrivains de boxe. C’était pour aider à déterminer quels boxeurs seraient utilisés dans une série de combats fantastiques. Ils seraient mis en scène à la radio avec Woroner et le célèbre présentateur de radio Guy LeBow agissant en tant que commentateurs.

Ketchup

Après une série de huitièmes de finale, Rocky Marciano a finalement battu Jack Dempsey en finale et s’est vu décerner une ceinture de champion dans la vraie vie, estimée à 10 000 $.

Cependant, c’est un combat de deuxième tour entre Muhammad Ali et Jim Jefferies qui a suscité le plus de controverse.

La route rocheuse à Miami

Muhammad Ali, étant Muhammad Ali, n’était certainement pas satisfait de la prédiction d’une perte de Jim Jefferies au deuxième tour de la série fantastique. Il a déposé une plainte d’un million de dollars contre Woroner pour diffamation de caractère. Le procès a finalement été oublié lorsque Woroner a accepté de payer à Ali 10 000 $.

Peut-être que la meilleure décision de Woroner dans ce règlement a été de faire en sorte qu’Ali accepte de participer à une version filmée du combat fantastique contre le vainqueur de la série Rocky Marciano.

Retraité

À ce moment-là, Marciano avait 45 ans. Il était à la retraite depuis 10 ans. Mais lui aussi était intéressé et a accepté de participer.

On dit qu’il a perdu plus de 50 livres pour l’événement. Marciano portait également un toupet afin de ressembler à ce qu’il était lorsqu’il était à son apogée.

Muhammad Ali a été suspendu par toutes les commissions de boxe du monde à l’époque. Ceci après avoir refusé d’être intronisé à l’armée américaine pour des raisons morales.

Il avait 27 ans. Ali aurait dû être à la hauteur de ses pouvoirs de combat et de gain, donc l’attrait d’un chèque de paie était trop difficile à refuser.

Coup par coup

Chaque aspect des combattants a été pris en considération – la puissance de frappe, la capacité de prendre un coup de poing, la capacité défensive, la sensibilité aux coupures et le contrôle des anneaux. De plus, comment chaque combattant a réagi dans différents scénarios – et un compte rendu par coup a été formé de ce qui se passerait si les deux combattants devaient réellement entrer dans le ring.

Ces informations détaillées ont été converties par les programmeurs en un algorithme. Il pourrait être exécuté sur un ordinateur et déterminer ce qui se passerait dans des centaines de variables différentes.

Derrière des portes closes

Et donc, à huis clos, les deux combattants sont entrés dans un entrepôt au nord de Miami. Ils ont effectué 72 tours d’une minute au cours de quelques jours.

Toutes ces images ont finalement été montées en un combat complet. Il serait projeté à travers les États-Unis d’Amérique, avec de nombreux paris sur le résultat à Las Vegas.

Il serait projeté à travers les États-Unis d'Amérique, avec de nombreux paris sur le résultat à Las Vegas.

L'événement a été vendu dans les cinémas du pays, Marciano devenant le vainqueur final avec un KO de 13e ronde.

TKO

Depuis lors, diverses fins alternatives sont apparues en ligne. Dans l’un, Ali gagne par TKO avec un Marciano au visage sanglant à cause du ketchup aux tomates, jugé inapte à continuer au 12ème tour.

Conséquences

Les conséquences du combat sont multiples. En dépit d’être un succès financier, Ali a continué à décrire le combat comme “une imposture” et un “faux Hollywood” sur The Dick Cavett Show. Également poser des questions sur le résultat ainsi que sur la quantité de données que l’ordinateur avait réellement sur le résultat.

D’une autre manière, The Super Fight a inspiré le monde entier. C’est à bien des égards le grand-père de chaque match sportif simulé qui lui a succédé.

Quelle que soit votre opinion, The Super Fight a pris le monde d’assaut. En l’absence de signe de ralentissement des progrès technologiques. Par conséquent, cela soulève la question de ce qui pourrait être possible dans un avenir proche.