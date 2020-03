Roger Mayweather, champion de deux divisions et entraîneur célèbre, décède à 58 ans

Publié le 17/03/2020

Par: Sean Crose

Que ce soit dans le ring ou dans le coin de son neveu pour donner des instructions, il n’y avait personne comme Roger Mayweather, décédé mardi à l’âge de 58 ans. Connu par les plus jeunes fans comme l’ancien entraîneur de son célèbre neveu , Floyd «Money» Mayweather, Roger Mayweather est né dans le Michigan de Grand Rapid et a commencé sa propre carrière professionnelle en 1981 avec une victoire sur Andrew Ruiz au Nevada. En moins de deux ans, Mayweather a réussi à obtenir un titre mondial en remportant la ceinture WBA Super Featherweight de Samuel Serrano, arrêtant le champion en titre dans son île natale de Porto Rico en 1983.

Mayweather a ensuite compilé un dossier de 59-13 tout au long d’une carrière professionnelle qui a duré près de 20 ans. Pendant ce temps, le natif du Michigan s’est battu contre des combattants de grands noms. Rocky Lockridge, Julio Caesar Chavez, Vinnie Pazienza, Pernell Whittaker, Livingston Bramble et Freddie Pendleton se sont tous affrontés sur le ring contre l’homme appelé Black Mamba. En chemin, Mayweather a décroché des titres mondiaux dans les divisions super plumes et super légers. Sa carrière a duré jusqu’en 1999, date à laquelle il a cessé de se battre à près de quarante ans.

La montée du fils de son frère, cependant, signifiait que Mayweather serait à nouveau un nom notable dans l’entreprise. Car Roger était – de temps en temps – souvent l’entraîneur de son neveu Floyd, menant le meilleur de tous les temps à travers des batailles contre Oscar De La Hoya et Ricky Hatton, entre autres. Floyd a finalement placé son père, Floyd Sr, dans son coin en raison de la santé défaillante de Roger. En tant qu’entraîneur, Roger Mayweather pourrait être controversé, une fois suspendu et pour une mêlée dans le ring avec Zab Judah et Yoel Judah après que Zab ait utilisé des tactiques sales contre son neveu.

La nouvelle de la mort de Mayweather a vraisemblablement frappé Floyd, le neveu et protégé de Roger. Couplée avec la perte la semaine dernière de Josie Harris, ancienne petite amie de longue date de Floyd (et mère de ses enfants), la perte est un coup dur pour l’une des familles les plus célèbres de la boxe.

“Nous sommes attristés par la récente nouvelle du décès de Roger Mayweather”, a déclaré Mayweather Promotions mardi après-midi sur les réseaux sociaux. «Nos cœurs vont à la famille Mayweather et nous vous garderons dans nos pensées et nos prières. Nous vous remercions tous pour l’effusion d’amour et de soutien pendant cette période. L’esprit de Roger vit avec nous pour toujours.