Roy Jones Jr. rejoint le conseil d’administration de SparBar Inc.

RINGSIDE 27/03/2020

SparBar Inc., le premier pionnier de la boxe SparBar ™, des arts martiaux mixtes (MMA) et des équipements de fitness, est ravi d’accueillir Roy Jones Jr. à son nouveau poste au sein de son comité de conseillers sportifs en tant que directeur du conseil d’athlétisme.

Roy Jones Jr. a été nommé “Fighter of the Decade” pour les années 1990 par la Boxing Writers Association of America et est un ancien détenteur des championnats WBC, WBA, IBF, IBO, NABF, WBF et IBA des poids lourds légers; un record de sept ceintures en même temps. Il est également le premier ancien champion des poids moyens à remporter un titre des poids lourds en plus de 100 ans et détient le record du plus grand nombre de victoires dans les combats de titres unifiés des poids lourds légers de l’histoire de la boxe. Considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, livre pour livre, Jones était connu pour posséder une vitesse de main, un athlétisme, un mouvement et des réflexes exceptionnels, tous les attributs mis en évidence et perfectionnés par SparBar ™.

Roy Jones Jr. cite: «Je suis ravi de rejoindre le conseil d’administration d’athlétisme pour Sparbar, j’ai hâte de commencer, j’attends avec impatience un très bel et brillant avenir, j’adore travailler avec le SparBar. Merci beaucoup à tous et j’attends avec impatience une superbe union! »

Roy Jones Jr. ajoute: “Je suis très fier de faire partie de la famille SparBar, je crois aux produits et j’ai hâte d’aider la marque à se développer encore plus au niveau mondial.”

Lors de l’annonce, le fondateur et PDG, Jasvinder Singh Gill, a déclaré: «En cette journée monumentale pour SparBar, je suis ravi d’accueillir Roy Jones Jr. à la prochaine frontière de l’entraînement aux sports de combat. Avec sa puissance de star et sa compréhension de l’arène des sports de combat ouvrant la voie, je suis convaincu que l’élan de SparBar ne fera que continuer de croître et que nous deviendrons une marque mondiale de sport pour rivaliser avec n’importe qui. “

Le directeur général, Kenny Lam, a déclaré que «l’équipe de l’entreprise à New York est très excitée!» M. Lam a ajouté: «Ceci témoigne de la quantité de travail qui se déroule en coulisses pour faire de SparBar le plus grand et le meilleur équipement de fitness et marques de sport sur le marché. Avec Roy Jones Jr. au milieu, nous sentons absolument que nous sommes prêts à faire passer SparBar au niveau supérieur. »

Le directeur de l’entreprise, Nicholas Lin, déclare: «L’arrivée de Roy au sein de l’équipe nous donnera une grande impulsion en Asie et au-delà. Espérons que d’autres combattants légendaires, actuels et à venir verront le potentiel de cette marque mondiale; ce n’est pas tous les jours que le meilleur combattant de l’histoire veut s’impliquer. »