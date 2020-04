Roy Jones Jr s’adresse à Deontay Wilder à propos de Tyson Fury: “The guy Beat You”

Publié le 19/04/2020

Par: Hans Themistode

Tyson Fury porte quelques chapeaux différents.

L’un d’eux serait celui qu’il porte à la maison en tant que mari et père. Un autre, est celui qui le nomme l’un des meilleurs combattants poids lourds au monde. Son chapeau le plus récent, qui l’appelle le champion des poids lourds WBC, est celui qu’il porte quotidiennement, mais tout le monde ne pense pas qu’il devrait le porter.

“Ce n’est pas fini”, a déclaré l’ancien champion Deontay Wilder au podcast PBC. «À mes yeux, je ne vois pas Fury comme un champion. Ça continue, il n’est pas encore champion, il nous reste encore un combat. ”

Le tableau de bord pourrait être incliné en faveur de Fury à 1-0-1, grâce à deux combats avec Wilder, mais la plupart du monde pense que Fury est le meilleur combattant. Quoi qu’il en soit, Wilder a raison. Les deux ont un combat de plus qui devait avoir lieu à la mi-juillet. Mais avec COVID-19 appuyant sur la pause sur tous les événements sportifs, leur revanche a été repoussée provisoirement à octobre.

Mais oubliez un instant leur troisième concours. Wilder ne considère pas Fury comme un champion n’est pas bien avec quelqu’un qui connaît une chose ou deux en étant un.

“Le gars vous a battu”, a déclaré la salle du célèbre Roy Jones Jr. “Vous avez combattu un combat de sept rounds et un combat de 12 rounds, c’est 19 rounds et le gars a probablement gagné 14 ou 15 des 19 rounds, alors comment pouvez-vous dire qu’il n’est pas un vrai champion? Il vous a battu et vous a enlevé pour votre titre, alors comment pouvez-vous dire qu’il n’est pas un vrai champion? On ne peut l’appeler rien d’autre qu’un vrai champion. “

Wilder n’a peut-être pas les compétences de boxe de Fury, mais il a une main droite que personne d’autre en boxe n’a non plus. Cela étant dit, l’ancien champion est négligé alors que le monde de la boxe se tourne vers un concours plus intéressant.

Anthony Joshua est une énigme. D’un côté, c’est un champion unifié avec un excellent CV. Mais d’un autre côté, quelque chose semble manquer. Joshua était sur la mauvaise fin d’une défaite par élimination directe contre Andy Ruiz Jr en juin 2019 avant de rebondir six mois plus tard. C’est un grand combattant, mais le meilleur au monde? C’est une question difficile à répondre.

Joshua le pense, et il a récemment passé un peu de temps à appeler Fury dans chaque interview. C’est arrivé au point où si on demande à Joshua quelle heure il est, il est probable qu’il mentionne le nom de Fury à la place.

Une victoire sur Wilder n’est pas une évidence pour Fury, mais il a qualifié Wilder de l’un des combats les plus faciles qu’il ait jamais eu. Un affrontement avec Joshua pourrait cependant être le véritable test qu’il recherche.

“Ce sera un bon combat”, a déclaré Jones. “Je pense que ça va être un combat plus dur pour lui [Fury] que Wilder était parce que Joshua a plus d’armes en termes de ce qu’il peut apporter à la table. Il a déjà apporté quelques plans à la table, donc ce sera difficile. “