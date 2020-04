Ruairi Dalton, super poids plume de Belfast, signe avec MTK Global

RINGSIDE 15/04/2020

MTK Global est fier d’annoncer officiellement la signature de Ruairi Dalton, un super poids plume de Belfast.

‘The Rook’, qui a représenté l’Irlande aux niveaux junior et senior, a déjà enregistré deux victoires consécutives sur les événements #MTKFightNight et est impatient de reprendre sa carrière prometteuse plus tard cette année.

Dalton a déclaré: «MTK Global est la société de boxe à la croissance la plus rapide au monde en ce moment, à mes yeux. Ils donnent tellement de possibilités à leurs combattants et je suis reconnaissant de faire partie de l’équipe.

«Mon avenir est simplement de continuer à accumuler des victoires, de rester actif et de continuer à m’améliorer. Le but est de s’améliorer à chaque combat et de continuer à gagner.

«Je suis très heureux de reprendre ma carrière. Personne ne sait combien de temps ce coronavirus va prendre pour disparaître, nous devons donc tous le prendre jour après jour. “

Jamie Conlan, vice-président mondial de MTK, a ajouté: «C’est une autre excellente signature et nous pensons que Ruairi fera rapidement sa marque sur la scène nationale.

“C’est aussi un signal de la direction de la boxe de Belfast et du fait que MTK Global souhaite rassembler les meilleurs talents afin de fournir régulièrement à la ville des spectacles de boxe appropriés.”

La nouvelle de la prochaine mission de Dalton sera annoncée en temps voulu.