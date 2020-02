Ruben Torres affrontera Gabino Cota au spectacle du 20e anniversaire de Thompson

RINGSIDE 11/02/2020

ūüď∑ Carlos Baeza

Le prospect l√©ger Ruben “Ace” Torres (11-0, 9 KO), sera √† la t√™te de l’√©v√©nement “Path To Glory” de Thompson Boxing le vendredi 21 f√©vrier, depuis l’h√ītel Doubletree en Ontario, en Californie.

Torres, qui se fait rapidement un nom avec son style agressif, fait la une de sa troisi√®me carte de boxe Thompson de suite, alors qu’il affronte le dangereux artiste √† √©limination directe de Sonora, au Mexique, Gabino Cota (19-10-2, 17 KOs), dans un affrontement principal de huit rondes.

Torres, 22 ans, originaire du centre-sud de Los Angeles, est guid√© par Danny Zamora et s’entra√ģne depuis le centre d’activit√©s de Santa Fe Springs, √† Santa Fe Springs, en Californie. Torres est surtout connu pour son pouvoir sur la main droite, car tous ses combats sauf deux se sont termin√©s par KO.

“C’est une formidable opportunit√© pour moi”, a d√©clar√© Torres. ¬ęJe suis √† l’aise et satisfait de mon promoteur, ils me permettent d’√©lever mon jeu et me mettent en excellente position avec mon entra√ģneur / manager Danny Zamora. Le 21 f√©vrier, je chercherai √† r√©aliser une autre grande performance et, comme toujours, les fans peuvent s’attendre √† voir mes mains voler. ¬Ľ

Torres n’est pas √©tranger √† la t√™te d’affiche d’un spectacle car ses deux derni√®res sorties ont √©t√© des combats de huit rounds de l’√©v√©nement principal, avec “Ace” √©liminant ses adversaires au premier et au deuxi√®me tour respectivement. Devant le record invaincu de Torres se trouve Gabino ¬ęThe Flash¬Ľ Cota, connu pour sa force explosive.

“Mon adversaire n’est pas seulement difficile”, a d√©clar√© Torres. ¬ęIl se pr√©sente √©galement √† tous ses combats et nous savons qu’il a mis le pouvoir hors circuit. Notre combat devrait √™tre un br√Ľleur d’√©table. ¬Ľ

Torres a travaill√© dur dans le camp, entra√ģnant son co√©quipier, Michael Dutchover, super l√©ger, qui est √©galement sign√© avec Thompson Boxing.

“J’ai √©t√© beaucoup pouss√© au camp”, a d√©clar√© Torres, devenu professionnel il y a pr√®s de trois ans. “Je fais du super combat avec Michael et d’autres gars aussi; mon entra√ģneur me fait √©galement faire des exercices sp√©cifiques que j’utiliserai √† mon avantage. Une chose est s√Ľre, je vais donner aux fans un combat divertissant. “

Les billets pour ¬ęPath To Glory¬Ľ sont au prix de 40 $, 60 $ et 100 $, et sont disponibles √† l’achat en appelant le 714-935-0900, ou en ligne sur ThompsonBoxing.com.

Dans la co-fonctionnalit√© ¬ęPath To Glory¬Ľ, le poids l√©ger George Acosta (8-1, 1 KO) de Long Beach, en Californie, rencontre Ivan Benitez (14-3, 6 KO) du Mexique (6 rounds).

BOUTS DE CARTE:

Saul Sanchez (12-1, 7 KOs) de Pacoima, en Californie, affrontera Victor Trejo (17-11-2, 8KOs) (8 rounds).

Le poids plume Jose Sanchez (5-0, 4 KOs) de Cathedral City, en Californie, combat Cristian Arredondo (4-1, 3 KOs) du Mexique (6 rounds).

De plus, le super poids welter Richard Brewart (6-0, 2 KO) de Rancho Cucamonga, Californie, rencontre Juan Jose Riveria (3-1, 2 KO) du Mexique (4 rounds)

L’ouverture de ¬ęPath To Glory¬Ľ est le poids coq Ivan Zarate (1-0) qui affrontera Ulises Gabriel (0-1) du Mexique. (4 tours)