Ruben Torres discute du retour du ring le 21 février en Q&R

Ruben “Ace” Torres (11-0, 9 KOs), un espoir léger et invaincu, donne un aperçu de son état d’esprit alors qu’il sera en vedette à l’événement “Path To Glory” de Thompson Boxing ce vendredi 21 février, à l’hôtel Doubletree en Ontario. , Californie.

Torres, 22 ans, originaire du centre-sud de Los Angeles, affronte le dangereux frappeur du Mexique, Gabino Cota (19-10-2, 17 KO), dans un combat de huit rounds de l’événement principal.

Torres est guidé par Danny Zamora et s’entraîne depuis le centre d’activités de Santa Fe Springs, à Santa Fe Springs, en Californie.

Voici ce que Torres avait à dire avant son affrontement ce vendredi.

Sur son désir de rendre sa grand-mère fière de lui, décédé subitement l’année dernière:

«Ma grand-mère était chère à mon cœur et je la garderai toujours dans ma mémoire, tout s’est passé si vite quand elle est décédée de nulle part. Elle était ma fan numéro un et elle me manque comme une folle; J’essaie toujours de faire en sorte qu’elle ne soit pas ici et je ne peux pas vraiment le dire, mais je sais qu’elle est dans un meilleur endroit. J’aurai toujours son esprit avec moi quand je monterai sur le ring et je sais qu’elle veille sur moi. Je vais continuer ce voyage vers un titre mondial avec elle dans mon esprit, je veux la rendre fière. “

Sur la façon dont son manager et entraîneur Danny Zamora exige qu’il fréquente l’université:

«Mon manager et entraîneur, Danny Zamora, a eu une grande influence dans ma vie. Après être allé à l’école pendant quelques années, j’ai abandonné pour poursuivre ma carrière de boxe. Quand je suis revenu au gymnase de Santa Fe Springs, Danny m’a dit qu’il ne m’entraînerait pas à moins que je continue d’aller à l’université. En ce moment, je prends des cours au Cerritos College comme conseillé par Zamora et je lui suis reconnaissant de toujours veiller à mon meilleur intérêt. “

À propos des combats devant les fans de l’Ontario alors qu’il titre la prochaine émission Path to Glory:

«J’adore l’énergie lorsque je me bats à l’hôtel Doubletree, tout le monde est au dessus de vous. Je peux voir et entendre tout le monde dans le bâtiment et ce n’est pas loin du centre-ville de Los Angeles, où beaucoup de ma famille est originaire, donc c’est bien qu’ils puissent tous venir me voir. C’est très amusant et électrisant pour dire le moins.

Les billets pour «Path To Glory» sont au prix de 60 $ et 100 $ (les places générales sont épuisées) et peuvent être achetées en appelant le 714-935-0900, ou en ligne sur ThompsonBoxing.com.