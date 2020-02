Ruben Torres reste invaincu grâce à l’arrêt du quatrième tour

RINGSIDE 24/02/2020

ArlCarlos Baeza

Vendredi dernier, Thompson Boxing Promotions a célébré son 20e anniversaire en boxe avec leur événement «Path to Glory» de l’hôtel Doubletree en Ontario, en Californie.

Dans l’événement principal, le favori des fans Ruben “Ace” Torres (12-0, 9 KOs) est resté invaincu avec un KO spectaculaire au 4ème tour sur Gabino Cota (19-11-2, 17 KOs).

De la cloche d’ouverture, Torres est sorti en tirant son coup tout en appliquant une pression. Une boucle à droite renversée suivie d’un crochet gauche à la tête, a envoyé Cota à la toile au premier tour.

Torres est resté en équilibre et a contrôlé l’action dans les rounds deux et trois. Au quatrième tour, Torres a atterri droit sur le corps et Cota n’a pas pu continuer. Torres a marqué le KO à la marque 52 du quatrième tour.

“Mon adversaire était un guerrier et a montré beaucoup de cœur”, a déclaré Torres. «Je gagne beaucoup d’expérience à chaque combat. Je sais qu’il se sentait mal à l’aise là-dedans quand j’allais au corps. Finalement, j’ai terminé le combat avec un tir puissant sur ses côtes.

“Je tiens à remercier Thompson Boxing Promotion de m’avoir donné une autre opportunité de me battre devant mes fans. Je suis prêt à intensifier et à combattre les meilleurs gars de ma division. Je crois que je deviendrai champion du monde lorsque l’occasion se présentera. Je vais juste continuer à travailler dur. Mon temps viendra assez tôt. »

«Notre spectacle du 20e anniversaire a été un succès majeur pour commencer 2020», a déclaré Ken Thompson, président de Thompson Boxing Promotions. “Ruben Torres est un combattant de classe mondiale et je le vois dans de grands combats avec tous les meilleurs combattants à 135 livres.”

“Torres a montré qu’il était l’un des meilleurs candidats dans la division des poids légers”, a déclaré Alex Camponovo, vice-président et entremetteur de Thompson Boxing. «Sa taille et sa portée, ainsi que sa puissance de frappe donneront des problèmes à n’importe qui. Il sera bientôt dans un combat significatif avec un adversaire classé.

Résultats insuffisants

Bout léger 6 rounds (Co-Main Event)

Le poids léger George Acosta (9-1, 1 KO) a devancé Ivan Benitez (14-4, 6 KO) en six manches. Acosta a utilisé des compétences de boxe supérieures et a remporté la décision unanime. Les tableaux de bord indiquaient 59-55, 60-54, 58-56.

Bout de poids coq 8 rondes

Le poids coq Saul Sanchez (12-1, 7 KO) a mis Victor Trejo (17-12-2, 8 KO) en déroute pendant huit rounds complets, remportant une décision unanime. Sanchez a pris le combat à l’intérieur a sorti une victoire âprement disputée. Les tableaux de bord indiquaient 80-72 et 78-74 deux fois pour Sanchez.

Bout plume 4 rondes

Le poids plume Jose Sanchez (6-0, 4 KO) a battu Luis Montellano (1-7-2, 1 KO) pendant quatre tours. Sanchez a appliqué une énorme quantité de pression de la cloche d’ouverture. Les tableaux de bord ont été lus 40-36 par les trois juges en faveur de Sanchez.

Bout de poids moyen à 4 rounds

Le super poids moyen Richard Brewart (7-0, 3 KO) a marqué un KO au troisième tour contre Erick Martinez (14-16-1, 8 KO). Après avoir décroché quelques combinaisons puissantes, Brewart a terminé le combat à la marque 1:36 de la troisième manche avec un fort uppercut à la tête.

Bout de poids coq à 4 rounds

Le super poids coq Ivan Zarate (2-0) a battu Ulises Gabriel (0-2) par décision unanime. Zarate a montré un grand attachement au corps tout au long du combat. Les cartes de score se lisent de 40 à 36 dans tous les domaines.