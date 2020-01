Ruben Villa a affronté Alexei Collado le 31 janvier ShoBox

RINGSIDE 11/01/2020

Ruben Villa, espoir de poids plume invaincu, fera sa quatrième apparition ShoBox: The New Generation dans un peu plus d’un an alors que l’ancien double champion national olympique junior affrontera Alexei Collado, un coup dur, dans un événement principal de 10 rounds d’une émission télévisée à trois combats le vendredi 31 janvier en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HE) du Hirsch Memorial Coliseum à Shreveport, La.

L’Ukrainien invaincu et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2012 Taras Shelestyuk (17-0, 10 KO) rencontre le Mexicain Alejandro Davila (19-1-2, 7 KO) dans un match de poids welter en 10 rounds dans le combat co-présenté.

L’ouverture télévisée présente un combat léger de huit rounds opposant Jerry Pérez, originaire de Californie du Sud (12-0, 9 KOs) contre le vétéran de ShoBox Zhora Hamazaryan (9-1-1, 6 KOs) d’Arménie.

L’événement est promu par Banner Promotions, Thompson Boxing et Bishop Promotions LLC. Les billets peuvent être achetés sur www.Bishoppromotions.com et les prix sont de 20 $ à 100 $.

«Le 31 janvier, nous avons trois perspectives à différents moments de leur carrière, Ruben Villa devenant une perspective incontournable aux attentes élevées», a déclaré Gordon Hall, producteur exécutif de ShoBox: The New Generation. «Taras Shelestuyk est toujours invaincu et travaille à reconstruire une carrière autrefois prometteuse dans un combat incontournable et Jerry Pérez est jeune et relativement inconnu, mais dans un grand combat intensif qui cherche à être remarqué. Chacun de ces trois est dans des combats significatifs qui devraient être bourrés d’action. “

Salinas, Californie, 22 ans, originaire de Villa (17-0, 5 KOs) était également la championne nationale des gants d’or 2014 et 2016 et est actuellement classée n ° 5 à 126 livres par la WBO et n ° 13 par la WBC. Villa était un remplaçant de l’équipe olympique américaine de 2016 et avait un record amateur impressionnant de 166-17 avec des victoires contre Devin Haney, Shakur Stevenson et Gary Antonio Russell.

La gaucher Villa a semblé impressionnante dans chacune de ses trois précédentes apparitions ShoBox, y compris ses débuts en janvier dernier quand il a surclassé Ruben Cervera, alors invaincu. En mai, Villa est passée au statut de 10 tours pour la première fois et a remporté une décision unanime contre Luis Alberto Lopez et en septembre, Villa a marqué un renversement de deuxième tour contre Enrique Vivas en route vers une décision unanime de blanchissage confortable.

“Je sais que mon adversaire a une bonne fiche à 26-2 et il a des mains lourdes, mais il est sauvage”, a déclaré Villa. «Je sens que je suis proche d’un éliminateur de titre, mais au milieu ou au plus tard fin 2020. ShoBox m’a aidé à ma reconnaissance et à mettre en valeur mon talent. Je suis juste reconnaissant d’être à nouveau en tête d’affiche sur ShoBox. Je sais que je suis sur le point de passer à la prochaine étape pour le candidat, donc je dois être impressionnant le 31 janvier. »

À Collado (26-2, 23 KO), Villa affrontera un Cubain de 31 ans qui vit et s’entraîne actuellement à Miami. Collado est sur une séquence de sept victoires consécutives avec six KO et a été actif en 2019 à quatre reprises, y compris sa dernière victoire via KO au premier tour contre Facundo Eduardo Ased quatre jours avant Noël. Collado a remporté le titre mondial junior 2006 dans la division poids mouche.

“J’ai participé à un événement ShoBox dans le passé et je n’ai pas pu clôturer le spectacle”, a déclaré Collado, qui a fait ses débuts sur ShoBox en avril 2014 dans une défaite de décision unanime légère de 10 rounds contre Rod Salka. «Cette fois, l’histoire sera différente et je suis plus que prêt pour Ruben Villa. Ruben est un jeune boxeur talentueux mais il ne pourra pas faire avec moi ce qu’il a pu faire aux autres gars. Je suis beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent que tous les gars réunis qu’il a affrontés jusqu’à présent. C’est une opportunité que je ne tiendrai pas pour acquise, Villa vaut mieux être prête à être choquée. »

Les problèmes de gestion ont gardé Shelestyuk, 34 ans, pratiquement inactif et il n’a combattu qu’une seule fois en deux ans et demi. Vivant et s’entraînant actuellement dans le sud de la Californie, Shelestyuk s’est entraîné avec Freddie Roach et son écurie de combattants au célèbre Wild Card Gym à Hollywood. Le dernier combat de Shelestyuk a eu lieu en mars, une décision unanime contre Martin Angel Martinez en Californie du Sud. Sa meilleure victoire est survenue en 2015 sur ShoBox face à Aslanbek Kozaev, une fois battu.

“Le camp d’entraînement se déroule très bien et beaucoup de travail acharné est déjà fait, mais nous avons encore trois semaines pour le faire basculer et finir fort”, a déclaré Shelestyuk, qui a déjà combattu deux fois sur ShoBox, enregistrant des décisions unanimes en novembre 2015 et 2016.

«Nous avons toujours une bonne ambiance avec l’équipe pendant le camp d’entraînement. C’est excitant d’être de retour sur SHOWTIME. Les fans aiment mon style et je suis prêt à leur faire un show. Mon adversaire est dur et un grand gars, Il a plus de combats que moi dans le ring professionnel, et ce sera un choc de styles différents. “

Davila a fait campagne presque exclusivement au Mexique depuis qu’il est devenu professionnel en 2014. Il a été invaincu au cours de ses 20 premiers combats, dont deux matchs nuls, avant de subir sa première défaite lors de son dernier combat en novembre contre Mikael Zewski, une fois battu au Canada. Davila a décroché sa dernière victoire par décision unanime sur Luciano Chaparro Araujo en juillet au Mexique.

“Je sais que Taras a une formidable carrière amateur et professionnelle, mais j’ai aussi ce qu’il faut pour battre n’importe qui à ce niveau”, a déclaré Davila. «Je viens pour gagner ce combat et donner à Taras sa première défaite. Je ferai de mon mieux pour gagner ce combat. »

Pérez, 26 ans, a eu 45 combats amateurs avec une certaine expérience internationale et s’entraîne actuellement avec le champion du monde en quatre divisions Leo Santa Cruz, qu’il a rencontré par un ami de la famille en 2016. Perez a fait ses débuts professionnels sur le Santa Cruz-Carl Frampton undercard au MGM Grand à Las Vegas alors que Perez a enregistré un KO contre Javier Cepeda en janvier 2017.

Dans sa jeune carrière, Perez a également combattu au Staples Center de Los Angeles avec le undercard Mikey Garcia-Robert Easter marquant un KO de deuxième tour contre Aaron Jamel Hollis. Perez a commencé la boxe à l’âge de 9 ans en apprenant son métier au High Desert Boxing Club de Victorville, en Californie, dans le comté de San Bernardino.

“Nous frappons aux portes depuis un certain temps et finalement cette porte s’est ouverte à nous”, a déclaré Perez. «Il est maintenant temps de montrer que je fais partie du ring avec un gars comme Zhora que je respecte mais qui a la certitude que je peux battre. Je viens faire une déclaration dans mes débuts à la télévision et montrer que je suis une force en poids léger. “

Hamazaryan, âgé de 23 ans, réside à Los Angeles et a combattu deux fois sur ShoBox, des combats mémorables et passionnants contre le prospect léger Thomas Mattice. Hamazaryan a perdu le premier affrontement par décision partagée en juillet 2018 après avoir atterri et mis hors tension Mattice dans un combat que de nombreux observateurs pensaient qu’Hamazaryan avait clairement gagné. Hamazaryan a obtenu un match nul contre Mattice dans un match revanche immédiat deux mois plus tard.

“J’ai eu un camp formidable et je suis ravi de revenir sur ShoBox”, a déclaré Hamazaryan. «Je sens que je suis toujours invaincu et les fans savent maintenant ce que j’apporte et c’est un combattant qui se bat dur pour tout le combat. Je ne connais pas grand-chose de mon adversaire sauf son record. Je viens de me battre et je ramènerai la victoire à la maison. »

Barry Tompkins appellera l’action du bord du ring avec l’historien de boxe Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.