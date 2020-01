Ruben Villa discute de la prochaine sortie ShoBox

RINGSIDE 29/01/2020

Un poids plume invaincu et classé mondial Ruben Villa (17-0, 5 KOs) termine sa formation pour son affrontement de 10 rounds avec l’artiste KO cubain Alexei Collado (26-2, 23 KOs), ce vendredi soir au Hirsch Memorial Coliseum à Shreveport, Louisiane.

Le combat mettra en vedette une émission télévisée de trois combats sur ShoBox: The New Generation et en direct sur SHOWTIME (22 h HE / HE).

Villa a travaillé dur juste à l’extérieur de sa ville natale de Salinas, en Californie.

«Le camp d’entraînement a été bon. Je me suis entraîné à Prunedale qui est un peu en dehors de Salinas, mais c’est assez proche, donc en quelque sorte je suis chez moi, mais je ne suis pas chez moi.

À Collado, il fait face à un vétéran coriace, qui a un ratio de KO impressionnant.

«Collado est un gars vraiment fort et agressif. C’est un vétéran. Je dois être prudent à cause de son pouvoir et jouer très intelligemment de notre côté. »

Avec une performance gagnante le 31 janvier, Villa peut se voir au milieu de la course au titre des poids plumes alors qu’il cherche à améliorer son classement numéro cinq par la WBO.

«J’ai l’impression d’avoir fait mes preuves avec les deux derniers combats. J’ai l’impression d’appartenir au top cinq sinon plus. Je pense qu’une victoire me mettra en place pour des choses plus grandes et meilleures.

Villa a été plus qu’eux reconnaissant d’accélérer de perspective à prétendant sur la série qui a présenté plus de 75 champions du monde.

«Un autre événement majeur sur ShoBox. Je suis ravi de montrer à nouveau mes talents en Louisiane. C’est une motivation pour prouver aux gens que je devrais être l’événement principal.

«Je suis généralement vraiment concentré. Je sais que la division poids plume est empilée, mais je suis vraiment concentré sur ce qui est devant moi et concentré sur le combat. Une fois que nous aurons terminé le 31 janvier, mon équipe et moi pourrons déterminer la prochaine étape; cependant, je sens que je suis près de concourir pour un titre mondial. »

Villa est promue par Banner Promotions et Thompson Boxing.

L’Ukrainien invaincu et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2012 Taras Shelestyuk (17-0, 10 KO) rencontre l’Argentin Luis Alberto Veron (18-1-2, 9 KO) dans un match de 10 poids mi-moyens dans le combat co-présenté. Le match d’ouverture télévisé présente un combat léger de huit rounds opposant le vétéran de ShoBox, Zhora Hamazaryan (9-1-1, 6 KO) d’Arménie contre Sulaiman Segawa (13-2, 4 KO) d’Ouganda.

L’événement est promu par Banner Promotions, Thompson Boxing et Bishop Promotions LLC. Les billets peuvent être achetés sur www.Bishoppromotions.com et les prix sont de 20 $ à 100 $.