Ruben Villa poursuit sa forme avec une solide décision unanime sur ShoBox

RINGSIDE 01/02/2020

📷 Dave Mandel / SHOWTIME

Après sa quatrième victoire consécutive en un peu plus de 12 mois sur ShoBox: The New Generation, Ruben Villa est prêt à sortir de la série de 19 ans.

La plume invaincue Villa a ouvert une clinique de boxe dans une victoire unanime dominante sur Alexei Collado. Les juges ont marqué le combat 99-91 et 98-92 deux fois dans l’événement principal vendredi soir depuis George’s Pond au Hirsch Coliseum de Shreveport, en Louisiane.

Salinas, Californie, 22 ans, natif de Villa (18-0, 5 KOs), qui est entré sur le ring en hommage à feu Kobe Bryant en portant son maillot Lakers n ° 8 sur le ring, a qualifié sa performance de «solide». »Contre un« combattant dur et agressif ».

“Il a été difficile tout au long du combat”, a déclaré Villa. «J’ai l’impression d’avoir donné un bon spectacle. Il était un gros coup de poing à élimination directe et il ne fait rien. Il a fait ressortir le meilleur de moi. »

Villa, qui était également championne nationale des gants d’or en 2014 et 2016, est actuellement classée n ° 5 à 126 livres par la WBO et n ° 13 par la WBC. Il a dit qu’après le combat, il était prêt pour le meilleur de sa division.

Le Cubado Collado de 31 ans (26-3, 23 KOs) qui vit à Miami, a perdu pour la première fois en sept combats. “Ce fut un bon combat”, a déclaré Collado, qui a remporté le titre mondial junior 2006 dans la catégorie poids mouche. «Nous avons tous les deux apporté tout. Nous avons organisé un bon spectacle pour les fans. Il bouge beaucoup et c’est un combattant intelligent. J’ai l’impression que quand je lançais beaucoup, je le frappais mais je n’étais pas assez actif. “

Villa a déclaré qu’il était resté discipliné pendant les vacances. “Maintenant, je vais prendre quelques semaines de congé, puis je retournerai au gymnase”, a-t-il déclaré.

Dans le combat co-présenté, l’Ukrainien invaincu et médaillé de bronze olympique 2012 Taras Shelestyuk (18-0, 10 KO) a enregistré une victoire dominante à l’unanimité contre l’Argentin Luis Alberto Veron (18-2-2, 9 KO). Les juges ont marqué deux fois le combat des poids mi-moyens de 10 rounds 97-93 et ​​98-92.

Shelestyuk, qui a surmonté une mauvaise coupure au cinquième tour sur son front, n’avait encaissé que 10 rounds au cours des trois dernières années.

“Ce fut un bon combat”, a déclaré Shelestyuk. «Je l’ai frappé avec de bons coups et j’ai contrôlé le combat. Je suis sorti depuis mars et je sens que j’ai bien performé. Je suis content d’être de retour à la télévision.

“La coupure ne m’a pas dérangé. C’est de la boxe professionnelle, et ces choses arrivent. Je veux être de retour en mai ou juin. Si je reviens dans les prochains mois, je veux me battre contre un grand nom – des gars comme Keith Thurman et Danny Garcia. »

Lors de l’ouverture de la télédiffusion, le remplaçant tardif Sulaiman Segawa (12-2-1, 3 KOs) avait l’air impressionnant lors de ses débuts sur ShoBox, apparemment en dehors de la boxe Zhora Hamazaryan (9-1-2, 6 KOs) et en enregistrant la meilleure feuille de statistiques, mais le Le combat rapproché léger a été appelé tirage au sort par décision partagée. Un juge a remporté Segawa 78-74, un autre 77-75 pour Hamazaryan et le troisième juge l’a qualifié de égal, 76-76.

L’analyste de ShoBox Steve Farhood avait le combat marqué 77-75 Segawa, tandis que Barry Tompkins et Raul Marquez l’ont tous deux vu 78-74 en faveur de Segawa.

“J’ai gagné le combat”, a déclaré Segawa, qui a pris le combat avec un préavis de quatre jours seulement. «Je l’ai maintenu ainsi que son agressivité. Je suis venu à son poids et j’ai dicté l’action. Je l’ai échoué plusieurs fois et il ne me touchait pas. »

Segawa a obtenu les meilleures statistiques dans presque toutes les catégories. Hamazaryan était plus actif (57,5 coups par manche contre 53,6 pour Segawa), mais Segawa l’a dépassé 130-100 au total, 42-14 jabs et 88-86 puissance et était plus précis dans toutes les phases (30% -22% au total, 28% -8 % jabs, 31,3% -31,1% de puissance). Segawa a même mené 25-22 dans le corps se connecte

Segawa, 28 ans, a déménagé à Silver Spring, Md., Il y a deux ans et est originaire de Kampala, en Ouganda. Il a gagné six fois contre des adversaires invaincus auparavant avec ses deux défaites également contre des combattants invaincus.

Hamazaryan, qui faisait sa troisième apparition ShoBox, est revenu sur le ring après 16 mois alors qu’il retournait dans son Arménie natale pour obtenir son diplôme d’éducation physique.

“Ce fut un bon combat”, a déclaré Hamazaryan, 23 ans. «J’ai commencé lentement à cause de l’interrupteur dans l’opposition et je me suis senti rouillé. Je vais retourner directement au gymnase et continuer à apprendre. Et je serai meilleur. “

C’était le deuxième tirage au sort consécutif pour Hamazaryan, qui a également enregistré un tirage au sort contre Thomas Mattice lors de sa dernière apparition sur ShoBox en septembre 2018.

Les combats de vendredi ont été promus par Banner Promotions, Thompson Boxing et Bishop Promotions LLC. La télédiffusion complète sera rejouée le lundi 3 février à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME et sera disponible sur SHOWTIME ANYTIME® et SHOWTIME on DEMAND®.

Le Hall of Famer Barry Tompkins a appelé l’action du bord du ring avec son compatriote, le Hall of Famer Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.