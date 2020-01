Rumormonger: votre tracker de date limite de négociation NBA 2020

Rumormonger est de retour! Le blog en direct de la date limite des échanges de la NBA 2020 de la Ringer gardera un œil sur les dernières nouvelles, les échanges, les rumeurs, les prémonitions et tout le reste entre les deux jusqu’à la date limite du 6 février.

État de l’adresse Scuttlebutt

15 janvier, 17 h 01 PT

Justin Verrier: Nous avons atteint la haute saison pour le rumormering, mais les repaires habituels pour les informations et les rumeurs de la NBA ont un sentiment “Do They Know It’s Christmas?”. Le chuchotement du jour parle d’Andre Drummond, un mal à l’aise dans le match d’aujourd’hui, qui est lié à une équipe déjà hors de propos cette saison. L’une des histoires «chaudes» sur HoopsHype au moment où j’écris ceci est l’agence libre de Kyle Alexander, un joueur dont je n’ai jamais entendu parler jusqu’à ce moment précis – et je suis le genre de gars qui aime se détendre avec un Suns – Bonnet Kings. C’est l’autre côté de l’été le plus frénétique de l’histoire de la NBA: une échéance commerciale si sèche à cause du manque de thé renversé que nous nous quittons en espérant et en priant qu’une franchise entreprenante passe outre le contrat de Kevin Love et son âge, et son jeu, et ses crises de colère récentes et plonger dans un choix de projet pour y aller.

S’il y a un optimisme avant la date limite du 6 février, c’est que nous disions exactement la même chose l’année dernière, presque jusqu’à la date, et les dieux de la rumeur ont entendu nos appels – Anthony Davis a demandé à la Nouvelle-Orléans, Kristaps Porzingis et Tobias Harris ont tous deux obtenu échangé, les Sixers abandonnèrent Markelle Fultz, et ainsi de suite. Mais l’année dernière n’a pas connu de problèmes cette année. A savoir: une classe de free-agent stérile cet été, et donc peu d’équipes qui cherchent à obtenir quelque chose en échange de leur superstar qui va bientôt fuir; certaines équipes préservant le futur espace plafond pour une agence libre plus généreuse en 2021; peu de contrats de niveau intermédiaire utilisables parmi les candidats pour faire fonctionner le calcul du plafond salarial sur des offres pour des vétérans coûteux; et une conférence entière toujours au cœur d’une course aux séries éliminatoires, créant apparemment plus de demande que d’offre.

L’histoire suggère que quelque chose va se passer… il se pourrait que ce soit plus Reggie Jackson – à – Detroit que DeMarcus Cousins ​​– à – la Nouvelle-Orléans. Voici trois choses que nous surveillons entre-temps:

L’impatience des Hawks: Trae Young est une star de bonne foi depuis environ deux jours, mais il est déjà devenu assez à l’aise avec tout l’espace supplémentaire pour les jambes en première classe. Le Sham Charania de l’Athletic a rapporté le mois dernier que les frustrations montaient à Atlanta et que Young était impliqué dans une «scène de vestiaire émotionnelle». Charania a également rapporté qu’un «haut responsable de l’équipe» a déclaré à Young que l’équipe «allait le faire un peu d’aide sur la liste bientôt. »Jouer la défense pourrait également aider, mais les rapports sur l’intérêt d’Atlanta pour Drummond suggèrent que le soutien pourrait être en cours avant la date limite. Cela a un certain sens: les Hawks ont beaucoup d’argent à brûler cet été, mais personne n’en vaut la peine. Et bien qu’ils puissent simplement attendre cinq mois et signer quelqu’un comme Drummond sans sacrifier des actifs supplémentaires, le front office a montré le soir du repêchage — quand il a troqué pour atteindre sa cible, De’Andre Hunter — qu’il était prêt à dépenser un peu plus pour s’assurer il obtient ce qu’il veut.

The Magic réalisant enfin combien de personnes vraiment grandes ils emploient: Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur la prise de décision de la NBA. Peut-être que la propriété a sabordé un accord conclu. Peut-être une relation conflictuelle entrave les négociations. Peut-être qu’une équipe avait un blockbuster entre les mains, mais son partenaire commercial s’est retiré à la dernière seconde (enfin, en fait, nous le saurions si cela arrivait aux Celtics). C’est donc réconfortant lorsqu’une situation se présente exactement comme elle semblait le faire. À cette fin, je vous présente l’Orlando Magic, une équipe qui a acquis trop de gros hommes qui ne tirent pas et qui se retrouve maintenant avec trop de gros hommes qui ne tirent pas. (Mo Bamba, Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Nikola Vucevic, Khem Birch, Al-Farouq Aminu. Ça fait six! C’est un fétiche limite.)

Mais un mulligan pourrait être à l’horizon: Sam Amick de l’Athletic a rapporté la semaine dernière que “les rumeurs persistent qu’Orlando pourrait passer” de Gordon, le seul survivant de la dernière fois que la magie a abusé des gros et a essayé de fourrer Bismack Biyombo, Serge Ibaka et Gordon dans la même formation de départ. Et au cas où vous vous demanderiez s’il s’agit d’une autre tentative de The Ringer pour appâter CJ McCollum, Amick a lancé que le bavardage de Gordon «venait d’Orlando». OK alors! Nous sommes sur quelque chose!

Gordon n’oscillera pas la course au titre, en particulier la façon dont il joue cette saison: 13,2 points par match sur 41% des tirs sur le terrain, 27% sur 3. Mais mettez-le à Portland, et tout d’un coup, les Trail Blazers semblent plus comme le perturbateur des séries éliminatoires qu’ils ont été ces dernières années plutôt que l’équipe vivant actuellement sur un pullover de milieu de gamme Melo et une prière. Désolé, CJ.

L.A. vs. L.A .: Parler d’un échange de Kyle Kuzma contre Bogdan Bogdanovic a été abattu assez rapidement par Sacramento, mais l’idée d’une équipe de 33 victoires ajoutant exactement le type de joueur dont elle a besoin pour encore mieux entrer dans l’éther est assez terrifiante. Après avoir bifurqué la quasi-totalité de leur jeune noyau et contrôlé leur projet de planche aux pélicans dans le commerce Anthony Davis, les Lakers opèrent maintenant avec plusieurs appendices attachés derrière le dos entrant dans cette date limite. Mais l’exceptionnalisme et LeBron James fonctionnent assez bien jusqu’à présent; est-ce vraiment si exagéré de penser que Kuzma plus un salaire ne pourraient pas les récupérer, disons, Robert Covington? Qu’est-ce qui les empêche de terminer le set à la Nouvelle-Orléans et de reprendre E’Twaun Moore et un joueur de rotation comme Kenrich Williams?

La réponse à cette dernière question pourrait être les Clippers. Les deux franchises de Los Angeles ont été sur une trajectoire de collision toute la saison, et bien que les Clips soient sortis du sommet de leurs deux matchs à ce jour, la vraie bataille pourrait venir dans les tranchées commerciales. Malgré un évanouissement récent, les Clippers, lorsqu’ils sont en pleine santé, sont profonds – si profonds que vous pourriez dire que leur meilleur coup cette année ne serait pas du tout. Mais en plus de rechercher les meilleures options pour combler leurs quelques trous, les Clips, armés de leur propre choix de première ronde en 2020 et du contrat de 11 millions de dollars de Moe Harkless, doivent jouer la défense contre les Lakers. Alors peut-être qu’une première est un prix trop élevé à payer pour sortir Andre Iguodala de la carbonite, mais si l’alternative est Iggy se retrouvant sur les Lakers ou un autre concurrent comme les Mavericks, vous payez probablement. La capacité de garder Davis pourrait dicter le championnat de cette année, et la possibilité de refuser les Lakers pourrait déterminer comment se déroulerait la date limite commerciale de cette année.