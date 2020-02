Ryan Garcia décime Francisco Fonseca de façon effrayante

Publié le 15/02/2020

Par: Sean Crose

Le service de streaming DAZN a présenté vendredi une soirée en direct de Golden Boy Boxing du Honda Center à Anaheim, en Californie, mettant en vedette l’étoile montante Ryan Garcia.

Un combattant puissant de 19-0 avec cinq millions de personnes sur Instagram, Garcia était l’homme à regarder entrer. Pendant ce temps, le 25-2-2 Francisco Fonseca se tenait sur le chemin de Garcia, 21 ans, sur la voie du succès. En fait, il valait la peine de noter que les seules pertes de Foncesca sont survenues pour les grands noms Gervonta Davis et Tevin Farmer. Ce n’était pas comme si le futur Garcia se faisait toucher doucement.

Crédit photo: compte Twitter Golden Boy Boxing

Tout d’abord, cependant, il y avait trois combats pour les téléspectateurs à regarder menant à l’événement principal. Le showman 13-0 Blair «The Flair» Cobbs a commencé les choses en dix rondes contre le 23-2 Samuel Kotey. Cobbs, pointu et fluide, a dominé les trois premiers tours. La foule était peut-être devenue un peu agitée en raison de la capacité de Cobb à maintenir la distance, mais le jeune combattant faisait de bonnes performances. Bien que Kotey ait essayé d’attraper son homme, Cobbs a réussi à garder son ennemi vétéran à distance tout au long des cinq rounds suivants. Cobbs a perdu un point pour un coup bas au neuvième, mais s’est assez bien comporté au dixième et dernier chapitre. Cobbs est reparti avec une victoire en SD.

Le combat suivant était une affaire de poids welter de 10 rounds. Le vétéran Brad Solomon, 28-2, a affronté le 15-0 et le venu Alex Rocha. Bien que Rocha soit considérée comme l’étoile montante, le début du combat était étonnamment proche. Au troisième tiers, il était clair que Rocha avait du mal à atteindre son homme avec une certaine constance. Les choses sont restées proches pendant la moitié du combat. Lors des derniers rounds, il semblait que cela pouvait être le combat de n’importe qui. C’était une histoire de coups de poing et de contre-coups. Puis, au dixième round, Rocha a envoyé son homme sur la toile. Salomon s’est levé et a survécu, mais il semblait que Rocha avait finalement fait assez pour conclure l’accord. Rocha a obtenu une victoire UD assez large.

L’ancien champion du monde des titres légers Jorge Linares était le suivant. À 34 ans, le combattant de 46-5 est entré dans le ring pour affronter le Carlos Morales 19-4-4 dans un combat de douze rounds prévu. Morales semblait avoir devancé le premier, une manche où Linares a subi une coupure accidentelle. Les choses sont restées relativement proches au second. Puis, dans le troisième, Linares a envoyé son homme sur le tapis. Morales s’est levé et a pu survivre à la manche. Peu importe. Un coup de tonnerre a mis Morales à terre – et à l’extérieur – au quatrième. Il était temps pour l’événement principal.

Le combat de fond de la soirée a été une affaire effrayante. Car, au tout premier tour, Garcia a lâché son homme. Puis, après que Fonseco se soit levé, Garcia l’a de nouveau laissé tomber de manière explosive. La caméra s’est tenue sur Fonseca, qui est resté là inconscient, les yeux ouverts, alors que l’arbitre a arrêté le match.