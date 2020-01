Ryan Garcia: “Je suis beau sur le ring parce que je frappe les gens au visage”

Posté le 23/01/2020

Par: Hans Themistode

On dirait que Ryan Garcia est sur la scène de la boxe depuis un certain temps maintenant. Le genre de buzz qu’il a généré au cours de sa courte carrière de quatre ans vous porte à croire qu’il est un vétéran du sport, alors qu’en réalité il n’a que 21 ans.

Garcia (19-0, 16 KOs) est connu pour plusieurs raisons. Sa vitesse, sa puissance et bien sûr sa beauté. Depuis qu’il est devenu pro en juin 2016, les femmes se sont tournées vers lui. Sa popularité auprès des femmes pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est en tête de la première carte de sa carrière le jour de la Saint-Valentin, le 14 février.

L’attention qu’il a acquise de la part des femmes qui se jettent apparemment à ses pieds est appréciée, mais ce n’est pas exactement pour cela qu’il veut être connu. Non, Garcia a dépassé le stade où il est juste un beau visage. Au lieu de cela, il veut être plus connu pour les compétences qu’il affiche sur le ring.

“Ce n’est qu’une image”, a expliqué Garcia lorsqu’il a discuté de l’attention qu’il porte aux femmes pour son apparence plutôt que pour ses talents de combattant. «Je suis vraiment prêt à le prouver sur le ring. Je l’ai entendu trop de fois à propos de ma beauté. Je suis beau sur le ring parce que je frappe les gens au visage. Je suis un grand combattant et je suis prêt à le prouver en 2020. “

L’adversaire de Garcia dans la nuit, Francisco Fonseca (25-2-2, 19 KOs), est un boxeur rude et robuste. Ce n’est pas seulement que Garcia a besoin de remporter une victoire pour prouver sa valeur dans le ring. C’est plus sur la façon dont il fait pour faire le travail. Les deux seuls défauts de Fonseca sur son record sont tombés entre les mains de l’actuel champion du monde Tevin Farmer et un adversaire Garcia a longtemps voulu mettre la main sur Gervonta Davis.

Pourtant, même avec les lacunes de Fonseca sur la grande scène, ce n’est pas quelqu’un que Garcia prend à la légère.

«Il a un bon QI de boxe et il n’abandonne pas. Même s’il est durement touché, il essaie de gagner et vous devez briser cela avec compétence ou puissance et nous allons le faire. “

Toute cette notion de Garcia ayant besoin de faire ses preuves se sent comme si elle était incorrecte. Lors de sa dernière apparition sur le ring, il a affronté le toujours difficile Romero Duno. C’était censé être le combat le plus dur de la carrière de Garcia, mais il s’est avéré être tout sauf cela. Garcia a arrêté Duno si rapidement que beaucoup de ses détracteurs ne savent pas trop quoi en penser.

Les opposants voulaient qu’il montre quelque chose d’impressionnant en termes de nouvelles rides à son jeu, mais avec le concours ne sortant pas du premier tour, il n’y avait vraiment pas trop à disséquer de la performance.

«Il a été éliminé très rapidement, donc je n’ai pas pu montrer ce que je peux vraiment faire. Je veux gagner par KO parce que vous n’êtes pas payé pour les heures supplémentaires. De plus, je ne veux pas que ces gars voient comment je me bats ou voir ce qui se passe plus tard dans les combats. “

Garcia ne se plaint pas de la victoire rapide, non plus. S’il peut en quelque sorte obtenir les mêmes résultats contre un autre concurrent éprouvé à Fonseca, alors c’est tout ce qui lui importe.

“Je vais juste essayer de montrer ma meilleure performance.”

Avec ce concours tombant le jour de la Saint-Valentin, il y aura sûrement un certain nombre de femmes dans la foule qui le soutiendront.

La Saint-Valentin a toujours été connue comme une journée pour montrer l’amour, mais cette nuit-là, il n’y en aura pas sur le ring.