Ryan Garcia: “Jorge Linares est mon prochain combat”

Publié le 26/02/2020

Par: Hans Themistode

C’était le secret le moins bien gardé de la boxe, mais le concurrent invaincu des poids légers Ryan Garcia fera un énorme pas en avant en affrontant l’ancien champion des trois divisions Jorge Linares. Quant à savoir qui a annoncé la nouvelle, ce n’était autre que Ryan Garcia lui-même.

“Jorge Linares est mon prochain combat le 11 juillet au Staples Center”, a déclaré Ryan Garcia sur les réseaux sociaux en annonçant son prochain combat. “Partage-le avec tes amis. Soutenez-moi dans mon voyage et ma quête pour choquer le monde. »

Bien que Garcia ait raison de savoir qui sera son prochain adversaire, le combat réel tombera très probablement à une autre date, car le Staples est actuellement complètement réservé le 11 juillet.

Comme mentionné précédemment, Linares représentera le meilleur adversaire avec lequel Garcia ait jamais pénétré à l’intérieur du ring. Garcia, 21 ans, progresse dans sa carrière à un rythme lent mais constant. Face à une opposition légèrement meilleure à chaque fois qu’il a mis le pied à l’intérieur du ring.

Depuis qu’il a rejoint l’entraîneur Eddy Reynoso, qui est surtout connu pour son travail avec la star de livre pour livre Canelo Alvarez, Garcia a ressemblé à un combattant entièrement différent. La paire a enchaîné quatre victoires consécutives par élimination directe. Y compris les deux derniers à venir au tout premier tour.

Garcia (21-0, 17 KOs) a été très bon tout au long de sa carrière, mais Jorge Linares, maintenant âgé de 34 ans, a été formidable.

Il n’y a pas si longtemps, l’ancien champion du monde en trois divisions est resté invaincu pendant six années consécutives. Au cours de cette course, il a vaincu une longue liste de prétendants, dont Kevin Mitchell et Luke Campbell, tout en battant l’ancien champion Anthony Crolla.

Pour toutes les compétences que Linares a mises en évidence tout au long de sa carrière, il a toujours été considéré comme un peu sous-performant. Pourtant, son concours de 2018 contre Vasiliy Lomachenko, l’homme que beaucoup croient être le meilleur combattant du monde, a mis fin à cette histoire.

Linares a donné à Lomachenko ce que beaucoup pensent être le combat le plus dur de sa carrière. Il est peut-être sorti du revers, mais son stock s’est envolé.

Après un échec dans la division Super Lightweight, Linares a remporté deux victoires de qualité et cherche maintenant à ajouter Garcia à son CV potentiel au Temple de la renommée.

Beaucoup considéreraient cela comme un combat difficile pour les deux hommes. Et puisque Linares a 34 ans et semble être hors de son apogée, tous les signes indiquent que Garcia remportera la victoire. Eh bien, après la déclaration que Linares a faite il y a quelques mois, vous voudrez peut-être repenser cela.

“Cette fois, combien de tours tu peux faire?” Dit Linares sur son compte sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. «Parce que je me souviens que vous ne pouviez faire un tour que lorsque nous nous étions affrontés. Et pouvez-vous gagner 3 ceintures mondiales? Vous devez arrêter de parler tellement et vous battre. “

Il semble que Garcia ait décidé de suivre les conseils de Linares pour arrêter de parler et simplement se battre.