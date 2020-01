Ryan Garcia organise une séance d’entraînement pour les médias avant le retour de la Saint-Valentin

RINGSIDE 21/01/2020

📷 Photos de Hogan

La sensation de légèreté montante Ryan Garcia (19-0, 16 KOs) a tenu aujourd’hui une tournée médiatique à Los Angeles qui comprenait des visites au KTLA, au Westside Boxing Club et aux studios ESPN pour promouvoir la défense en 12 rounds de son titre WBC Silver Lightweight contre Francisco Fonseca (25-2-2, 19 KO).

L’événement aura lieu le samedi 14 février au Honda Center d’Anaheim, en Californie, et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

Voici ce que Garcia et Oscar De La Hoya, président-directeur général de Golden Boy, avaient à dire lors des activités d’aujourd’hui:

RYAN GARCIA, concurrent léger:

«Je suis heureux que ce combat ait eu lieu au Honda Center d’Anaheim, donc tout le monde va sortir et profiter de cette belle soirée. Le fait que Francisco Fonseca ait combattu des adversaires similaires à Tevin Farmer et Gervonta Davis – je pense que cela montrera aux gens où je suis. Ils pourront comparer les combats. Je pense que c’est pourquoi ce combat est très important. Les fans l’utiliseront comme un bâton de mesure. Les médias peuvent utiliser les combats pour comparer mes compétences avec Farmer et Davis contre un adversaire similaire. »

«Cette année, je prévois de choquer le monde. En 2020, je veux établir une norme où je ne combat que les meilleurs gars. Je veux vraiment Gervonta Davis pour cette année. J’ai fait pression pour que ce combat se fasse. C’est tout ce que je veux. Pour choquer le monde. La seule façon de le faire est de faire quelque chose de dur. Pour battre Gervonta? Ce serait bien.”

OSCAR DE LA HOYA, président-directeur général de Golden Boy:

“J’espère que nous ne verrons pas beaucoup de cœurs brisés, mais j’espère que nous verrons un nez cassé. Ce sera une excellente soirée pour Ryan Garcia. Il est avec un adversaire coriace. Cette année sera sa soirée de sortie. Je pense qu’il sera champion du monde d’ici la fin de l’année. Il devient plus fort, plus rapide et plus sage. Pour Ryan, nous voulons le meilleur pour lui. Ryan dans un combat pour le titre mondial contre un combattant de haut niveau en 2020. »

Garcia contre Fonseca est un combat de 12 rounds pour le titre WBC Silver Lightweight présenté par Golden Boy. L’événement est parrainé par Hennessy «Never Stop. Never Settle. »L’événement aura lieu le samedi 14 février au Honda Center d’Anaheim, en Californie, et sera diffusé en direct exclusivement sur DAZN.

Les billets pour l’événement sont en vente au prix de 150 $, 100 $, 50 $ et 25 $, plus les taxes, frais et services applicables. Les billets peuvent être achetés sur goldenboytickets.com, ticketmaster.com et par téléphone au 800-943-4327 et à la billetterie du Honda Center (du lundi au vendredi de 10 h 00 à 17 h 00 HP et du samedi de 10 h 00 à 16 h 00 PT) ).