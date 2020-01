Ryan Garcia surprend un fan de l’US Airforce avec une session de formation

RINGSIDE 04/01/2020

AncyNancy Rodriguez

Faire sourire les gens est l’une des choses les plus incroyables que nous puissions faire en tant qu’êtres humains.

Le bureau de Los Angeles du World Boxing Council et WBC Cares ont pu lancer 2020 avec des sourires mémorables et des souvenirs inoubliables pour les enfants de Lopez.

L’aviateur de l’US Air Force Jocelyn Lopez, est à la maison du Nebraska pour quelques jours. Airman Lopez est une Américaine d’origine mexicaine de première génération, ce qui rend sa famille fière en servant les États-Unis et en aidant sa famille.

Lorsque WBC a découvert qu’elle était une grande fan de WBC SIlver Lightweight Champion Ryan Garcia, ils ont contacté Ryan Garcia qui a immédiatement, sans hésitation, dit: “Amenez-la au gymnase, elle peut venir me regarder m’entraîner.” Merci à Lisa, la maman de Ryan Garcia, Lisa , tout était prévu pour la surprise à San Diego.

La surprise a été un énorme succès et non seulement Airman Jocelyn Lopez et ses frères et sœurs l’ont rencontré, le Team Garcia les a invités à son prochain combat le 14 février au Honda Center!

Leurs visages n’avaient pas de prix, quand ils ont vu Ryan Garcia et Sean Garcia s’entraîner pendant deux heures. Les enfants de Lopez étaient tellement reconnaissants, ils ont dit qu’ils n’oublieraient jamais cette journée!

Ce sont des moments que les enfants chériront à jamais et grâce à des champions comme Ryan Garcia, WBC Cares est capable de continuer à apporter des sourires et à les partager avec le monde.