Ryan Garcia veut le combat, Golden Boy non!

RINGSIDE 15/04/2020

DEd Mulholland

Devin Haney dit qu’il aimerait renouveler sa rivalité avec l’ennemi amateur Ryan Garcia dans les rangs rémunérés, alors que Haney rejoint le nouveau podcast de Matchroom Boxing, “The Lockdown Tapes”.

Haney a hâte de revenir sur le ring et de reprendre son règne en tant que champion WBC Lightweight après avoir été champion en récréation après avoir subi une blessure à l’épaule lors de sa première défense contre Alfredo Santiago à Los Angeles en novembre qui l’a forcé à subir une intervention chirurgicale.

Le talent de 21 ans frappera à nouveau à la porte du promoteur Eddie Hearn pour faire la une des journaux lorsque la boxe reviendra du hiatus pendant la pandémie de COVID-19 et s’accumulera aux affrontements massifs dont il avait envie.

L’un de ces affrontements serait avec Garcia, qu’il a affronté en suivant la victoire en un coup de poing de Garcia au premier tour de son affrontement avec Francisco Fonseca à Anaheim en février. Haney a également eu un échange amical mais fougueux avec l’ancien champion du monde de deux poids et partenaire de Golden Boy Promotions Bernard Hopkins dans les coulisses de la bataille potentielle, et Haney a déclaré à Chris Lloyd dans le deuxième épisode de “ The Lockdown Tapes ” qu’une future confrontation avec Garcia est inévitable.

“Nous avons beaucoup boxé chez les amateurs, nous avons donc beaucoup d’histoire”, a déclaré Haney. Ryan et moi avons toujours été avancés pour notre âge depuis notre plus jeune âge. Il a toujours été mon rival, ça a toujours été lui et moi, je pense que j’avais neuf ans dans notre premier combat et il était mon avant-dernier combat amateur.

«Ryan est bon et il s’est amélioré chez les pros, s’entraînant avec Eddy Reynoso et l’équipe Canelo. Il s’améliore à chaque combat et son talent parle de lui-même.

«J’ai beaucoup de respect pour Bernard et il faisait juste son travail. Quand je suis un peu tapageuse avec lui, je suis juste en train de déconner parce que je sais ce qu’ils ont fixé pour Ryan et je ne pense pas qu’ils aient l’intention de me battre, du moins Golden Boy pas en ce moment, mais Ryan le ferait combat moi.

«Je veux que les plus grands combats se produisent et si c’est à 140 livres, je serai heureux de le prendre. Un combat avec Mikey Garcia, Adrien Briner, ce sont les grands combats là-bas. Mais Lightweight est l’endroit où je fais campagne et je cherche à gagner de plus en plus de titres mondiaux. “

En plus de ses réflexions sur Garcia, Vasiliy Lomachenko et Teofimo Lopez, Haney fait le point sur sa réadaptation, un hommage à Roger Mayweather, la durée pendant laquelle il veut être dans le sport et des conseils aux fans pour rester en forme et en bonne santé pendant le lock-out.