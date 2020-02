Ryan Garcia vs Jorge Linares sur les cartes après les KO de Californie

Ringside 15/02/2020

Photos de Hogan

Ryan Garcia a poursuivi sa marche vers un certain titre de champion du monde avec un travail de démolition sur Francisco Fonseca en Californie.

Dans une nuit de combat très attendue au Honda Center à Anaheim, les fans ont vu la sensation de légèreté croissante gagner encore un KO de premier tour pour rester invaincu.

La vitesse fulgurante et les combinaisons de Garcia le mènent à une victoire impressionnante qui prouve encore qu’il est prêt pour un tir au titre mondial.

Plus tôt dans la soirée, Jorge Linares (47-5, 29 KO) a éliminé Carlos Morales (19-5-4, 8 KO) dans une bataille palpitante et légère, et Alexis Rocha (16-0, 10 KO) a battu Brad Solomon (28-3, 9 KO) ) après avoir parcouru la distance pour rester invaincu. Pour ouvrir la soirée, le très divertissant Blair Cobbs (14-0, 9 KO) a levé la main après une victoire par décision partagée sur Samuel Kotey (23-3, 16 KO).

La paire pourrait désormais se faire face sur le projet de loi Canelo à Las Vegas.

Ryan Garcia

“C’était bon. Ça n’a pas duré aussi longtemps, mais j’ai regardé une vidéo de Sugar Ray Robinson et il a fait ce faux. J’ai lancé le crochet gauche parfait. Je l’ai vu et je suis allé chercher le crochet gauche. Je pensais que ça allait aller plus longtemps, ne mentirait pas. Je respecte Fonseca et le remercie de l’occasion.

«J’ai vu le crochet gauche. C’était là. Je devais juste m’engager et le rattraper entre les tirs. C’est ce qu’on appelle le crochet gauche parfait. Tu me regardes depuis que j’ai 17 ans. J’ai 21 ans, je suis un bloomer tardif mais je suis prêt pour tout le monde et je suis à l’aise. Je suis prêt à aller après tout le monde et je suis arrivé, allons-y! “

Sur la lutte contre Devin Haney: «Nous avons eu de grands combats chez les amateurs. Avec beaucoup de respect, il a eu de l’amour dans le jeu. Nous devons commencer. Nous sommes de bons combattants. Combattez!”

Sur la suite: «Si Linares avait une bonne performance, j’ai dit que je le combattrais. Commençons. J’avais un plan pour 2020 pour combattre tout le monde, donc je vais battre Linares, battre Davis, puis battre Devin. “

Jorge Linares

«Je me suis surpris, mais je peux en montrer encore plus. Je voulais voir si je pouvais capturer une ceinture dans une quatrième catégorie de poids. Il m’a rattrapé, j’étais déséquilibré, mais maintenant je reviens à 135 livres. La meilleure chose que j’aurais pu faire est de rentrer au Japon et de m’entraîner avec M. Honda. Je suis au meilleur moment de ma carrière en ce moment.

«Je pense que le plus utile est d’être mentalement bien et c’est pourquoi aller au Japon a aidé. Il a fourni des nutriments et me fait me sentir mieux. Je suis de retour à 135 ans et je suis prêt pour le meilleur à 135 ans. Je suis prêt pour Ryan Garcia et nous verrons ensuite ce qui se passera. “

Alexis Rocha

Sur les tableaux de bord: «C’était assez proche, je ne mettais pas trop de pression. Je dois mettre plus d’effort dans le gymnase. Je donne beaucoup de respect à Brad. C’est un gars bien aguerri. Je savais que dans le combat, ça allait être difficile. Et je savais que je n’allais pas simplement le faire exploser. Je savais qu’il allait venir préparé, et il est tout près d’un camp d’entraînement, donc je savais qu’il viendrait préparé. »

Sur sa performance: «Ouais, je veux dire qu’il faisait du commerce avec moi et je ne ramassais pas trop. Mes entraîneurs me donnaient l’enfer dans le coin, et c’est ma faute. J’aurais dû mettre plus de pression et me manifester. »

Au dernier tour: «Je savais que ça allait être un combat serré. Je devais tout donner. Mais j’ai lancé un combo et je l’ai fait descendre. Je dois exercer plus de pression, être plus détendu, frapper le corps, écouter mon entraîneur et être plus calme. »

Blair Cobbs

Sur sa performance: «C’était une bonne performance. J’ai vraiment bien boxé, et je dois le lui remettre, il avait un sacré menton. Je l’avais frappé et il continuait de venir. C’est un merveilleux combattant. Bon taux de participation et il avait un menton dur. “

À propos de sa stratégie dans le combat: «Je m’entraîne et je m’améliore à chaque fois. J’essaie d’être plus patient, de m’installer, de prendre quelques coups de feu au corps et à la tête. Bonne performance et bonne technique de boxe. Je fais des tirs à l’intérieur, à l’extérieur et plus de coups de poing. Il se présente, mais je décroche plus de coups. Je suis prêt à tout, je travaille très dur et je progresse petit à petit. Je viens et je vainc. Donnez-moi les huées et donnez-moi les woos! “

Résultats

Bout léger à 12 coups @ 135 lb

Ryan Garcia (20-0,17 KOs) a défait Francisco Fonseca (25-3-2, 19 KOs) par KO à 1:20 du Round 1

Bout léger à 12 coups @ 135 lb

Jorge Linares (47-5, 29 KOs) a défait Carlos Morales (19-5-4, 8 KOs) par KO à 2:09 au Round 4

Bout de 10 poids welter à 147 lb

Alexis Rocha (16-0, 10 KO) a battu Brad Solomon (28-3, 9 KO) par décision unanime

(100-89, 99-90, 97-92)

Bout de 10 poids welter à 147 lb

Blair Cobbs (14-0, 9 KOs) a battu Samuel Kotey (23-3, 16 KOs) par décision partagée

(95-94 pour Kotey, 96-93 X2 pour Cobbs)

La boxe sur DAZN revient le 29 février au Star à Frisco, au Texas, pour la confrontation très attendue des poids mi-moyens avec Mikey Garcia affrontant Jessie Vargas.