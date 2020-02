Ryan Rozicki et Josh Price prêts à impressionner sur la carte de la Saint-Valentin

RINGSIDE 08/02/2020

L’avenir est prometteur pour la boxe du Cap-Breton. Le vendredi 14 février, Three Lions Promotions (TLP) présente deux des meilleurs spectacles de l’île pour le “Massacre de la Saint-Valentin” au Centre 200 à Sydney.

Dans l’événement principal, Ryan “Bruiser” Rozicki (11-0-0, 11KOs), le fils puissant de Sydney Forks, cherche à poursuivre son assaut sur le classement mondial dans une défense du WBC International Silver Cruiserweight Championship contre la colère. Tchèque Vladimir Reznicek (9-2-2, 3KO).

Plus tôt dans la nuit, Josh Prince de Georges River, à proximité, fera ses débuts professionnels contre Adam Hazelton (1-0-0) de Yarmouth dans une épreuve de force intraprovinciale de quatre rondes.

“J’ai hâte d’être de retour au Cap, de faire ce que je fais de mieux”, a déclaré Rozicki. «Je ne pense pas que Vlad puisse vraiment comprendre ce qu’il affronte tant qu’il ne sera pas sur le ring le soir du combat. Il peut regarder toutes les vidéos qu’il veut, mais cela ne le préparera pas à la foule. Il n’a jamais rien vécu de semblable aux Capers. La vidéo ne rend pas justice à leur chahut. “

La foule était électrique lorsque Rozicki a battu l’Américain Shawn Miller (18-5-1, 7KO) pour le championnat en mai, avec des chants de “Bruiser” faisant écho dans tout le Centre 200 avant même la cloche d’ouverture. Au fur et à mesure que Rozicki prenait de l’élan, les chants se transformaient en acclamations viscérales, devenant plus bruyantes et plus frénétiques avec chacun des coups de poing de Rozicki. Lorsque Miller a frappé la toile pour la dernière fois, les acclamations de la foule se sont transformées en un rugissement frénétique. L’énergie de l’endroit était écrasante. Les milliers de voix, enchevêtrées ensemble, pourraient dissuader même les vétérans les plus chevronnés du ring.

La vedette amateur Josh Prince attend avec impatience son tour sous les lumières vives. “C’est vraiment excitant de faire mes débuts professionnels ici chez moi”, a expliqué Prince. «Tout le monde ne peut pas faire ça. Dans certains endroits, cela peut ne pas faire une grande différence. C’est différent ici. Les fans vous font vraiment sentir que nous sommes tous dans le même bateau. C’est peut-être une chose insulaire. Hazelton devra être spectaculaire pour me battre ici. Je suis dans la meilleure forme de ma vie, avec la foule de combattants la plus bruyante au Canada. Pas d’excuses. Laissez le meilleur homme gagner. “

Dans une autre action undercard, la favorite invaincue des fans Jessie «Rock» Wilcox (14-0-2, 9KOs) de Hamilton, Ontario, revient au Cap-Breton pour rencontrer Luis Montelongo (12-7-0, 3KOs) au Mexique, au fer de fer. Ville sur les huit tours.

Au poids moyen, le double champion canadien Brandon Brewer (23-1-1, 11KO) revient contre Josue Castaneda Perez (14-12-3, 5KO) de Gomez Palacio, au Mexique, sur le parcours de huit tours.

Dans une perspective de bataille, Dominic Babineau (12-2-0, 10KOs) de Richibucto Village, Nouveau-Brunswick, affronte Pedro Bernal (5-1-1, 3KOs) de Mexico dans un super rond de six plumes.

Enfin, Carolyn Redmond, originaire du Nouveau-Brunswick (2-0-0, 1KO) affronte Karina Rodriguez (3-1-1, 2KO) du Mexique en quatre manches ou moins, cherchant à poursuivre sa marche vers un championnat national.

Les billets sont en vente à tickets.capebreton.ca et en personne à la billetterie du Centre 200.