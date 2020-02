Ryan Rozicki prêt pour le «massacre de la Saint-Valentin»

RINGSIDE 12/02/2020

Vendredi 14 février, Ryan “Bruiser” Rozicki (11-0-0, 11KOs) de Sydney Forks, Nouvelle-Écosse, fait sa première défense du Championnat WBC International Silver Cruiserweight contre le prétendant tchèque Vladimir Reznicek (9-2-2, 4KOs) au Centre 200 à Sydney, Nouvelle-Écosse.

Avec moins d’une semaine, Rozicki met la touche finale à son camp à la TNT Boxing Academy de Guelph, en Ontario.

“Les choses se rassemblent vraiment”, a déclaré Rozicki. «Mon entraîneur Stevie Bailey me met à l’épreuve. J’ai un peu augmenté le combat et mon œil tient le coup. Je sais que beaucoup de gens s’interrogent sur cette réduction, mais je peux assurer à tout le monde que tout va bien. Je suis sans blessure et prêt pour février. “

Bien que de nombreux fans se contentent de voir «Bruiser» aplatir ses ennemis tôt, d’autres sont impatients de voir le grand Cap-Bretoner testé au loin. “Nous avons pensé que les deux derniers gars pourraient rester un peu plus longtemps, mais ils continuent de tomber”, a expliqué Rozicki. «Je pense que Vlad durera un peu plus longtemps. J’espère au moins qu’il le fera! “

Pour Vladimir Reznicek, rien de moins qu’une victoire ne fera l’affaire. “J’ai pris des dispositions pour que je puisse être au gymnase tous les jours”, a déclaré l’espoir tchèque. «Je ne pense pas que quiconque puisse s’entraîner comme je l’ai été. Je fais des combats de classe mondiale quand je veux. Je me sens mieux que jamais. J’ai déjà été spoiler avant et je recommencerai. Tout le monde parle de moi pendant la distance. Ne seront-ils pas surpris lorsque j’arrêterai leur héros natal? Je ramène cette ceinture chez moi en tchèque avec moi. Les faits!”

Three Lions Promotions n’a que de la confiance en Rozicki, démissionnant de cette perspective percutante plus tôt cette semaine. «Ryan s’intègre extrêmement bien dans notre culture d’entreprise», a déclaré le directeur général Daniel Otter. «Nous sommes ravis de le démissionner. Ensemble, nous allons réaliser de grandes choses en peu de temps. S’il arrête Reznicek rapidement, c’est de retour à la planche à dessin. Nous continuerons à augmenter la concurrence jusqu’à ce que nous trouvions quelqu’un qui puisse résister au pouvoir de Ryan. Peut-être qu’il continue juste d’arrêter les gars jusqu’au sommet, ça va aussi! “

Les billets sont en vente à tickets.capebreton.ca et en personne à la billetterie du Centre 200.