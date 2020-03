Ryan Rozicki se rend à Hamilton face à Jose Ulrich le 2 mai

RINGSIDE 13/03/2020

Il y a quelque chose qui gronde de la nor’east! Il a traversé l’île du Cap-Breton en février, renversant le pauvre Vladimir Reznicek (9-3-2, 4KOs) à plat ventre.

Une méchante tempête est en train de s’abattre, devenant plus forte avec chaque obstacle qu’elle engloutit. Prochain arrêt, Hamilton, Ontario. Cette force de la nature, conquérant des hommes de tous les coins du monde, est le champion WBC International Silver Cruiserweight Ryan «Bruiser» Rozicki (12-0-0, 12KO).

La fierté de combattre de Sydney Forks, en Nouvelle-Écosse, Rozicki revient sur le ring le 2 mai pour affronter l’ancien champion WBC Latino Cruiserweight Jose Gregorio Ulrich (17-3-0, 6KOs) de María Juana, Santa Fe, Argentine, à la Convention de Hamilton Centre.

Rozicki-Ulrich fait partie de l’offre de six combats de Three Lions Promotions (TLP), mise en vedette par Jessie “Roc” Wilcox de Hamilton (15-0-2, 9KO) dans un affrontement de dix rounds pour le Championnat WBC USNBC Super Welterweight contre Andres ” Pitufo ”Viera (10-2-0, 8KOs) de Mercedes, Uruguay.

«Ulrich est testé au combat», a expliqué le directeur général de TLP, Daniel Otter. “Il n’a pas perdu un combat en tant que champion WBC Latino, en défendant cette ceinture quatre fois. C’est un gars qui sait ce qu’est un champion. Je suis sûr qu’il a faim de faire une déclaration contre Ryan et de revenir dans le classement WBC. “

“Ulrich a le même état d’esprit que moi”, a déclaré Rozicki. «Pour être un vrai champion, vous devez défendre votre ceinture. C’est ce que j’ai fait contre Reznicek et c’est ce qu’il a fait contre quatre gars différents. Nous sommes tous les deux des combattants affamés qui cherchent à nous tester. Ce devrait être un match parfait pour les fans. »

Rozicki a remporté le WBC International Silver Cruiserweight Championship est une mode spectaculaire l’année dernière, arrêtant Shawn Miller (18-5-1, 7KOs) de Troy, New York, en moins de trois tours.

Après avoir décroché le titre, Rozicki a affronté Khetag Pliev (5-1-0, 2KO) en septembre, remportant un slugfest spectaculaire au Hamilton Convention Centre. Le Bruiser a fait sa première défense du titre en février contre Reznicek, faisant exploser l’espoir tchèque en moins de trois rounds de travail. À ce jour, aucun homme n’a atteint le quatrième tour avec Rozicki.

Ulrich est imperturbable face au récent succès de Rozicki. “J’ai suivi et étudié le plus haut niveau des boxeurs WBC toute ma vie”, a expliqué Ulrich. «Ryan est dans le top 20 et je veux ce combat. Bien sûr, il peut frapper fort, mais ce n’est pas tout le sport. Il est pour une longue nuit. “

Trois concours undercard ont également été confirmés. Dans l’action poids welter, «Ruthless» Carolyn Redmond (3-0-0, 2KOs) de Guelph, Ontario, rencontre Beatriz Jiminez (6-4-1, 1KOs) du Mexique. Jiminez a récemment maintenu la distance avec Kandi Wyatt (10-1-0, 3KOs) et Jessica Camara (7-2-0), ce qui en fait un test important pour l’impitoyable.

Chez les poids moyens, l’incroyable vedette de St. Catherine, Antonio Napolitano (5-0-0, 3KOs) rencontre Hector Hurtado (4-1-0, 4KOs), une fois battu, en six rounds. Le puncheur puissant Josh Lupia (5-0-0, 5KO) des Chutes du Niagara est de retour contre le Bolivien invaincu Walter Roca (8-0-0, 6 KO) pour six rounds ou moins au poids welter. Un adversaire de Bradley “The Truth” Wilcox (9-0-0, 4KOs) de Hamilton sera annoncé dans les prochains jours.

Pour les fans qui suivent de loin, un flux PPV sera disponible à l’achat. «Nous nous sommes associés à une nouvelle plate-forme pour nous assurer qu’il n’y aura plus de problèmes», a déclaré Otter. «Je m’excuse pour le dernier flux PPV et nous continuerons à nous améliorer.»

Les billets sont disponibles en ligne: https://hamilton.snapd.com/events/view/1315415