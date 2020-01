Ryan Whitehead prêt pour ses débuts professionnels le mois prochain au Walsall FC

RINGSIDE 13/01/2020

Ryan Whitehead de Telford est impatient de faire ses débuts en boxe professionnelle le mois prochain, écrit Noah Abrahams.

L’ancienne starlette de Donnington ABC apparaît sur «St. Spectacle du massacre de la Saint-Valentin au stade Banks du Walsall FC le vendredi 14 février 2020.

Whitehead, qui affronte Kearon Thomas de Walsall, est excité devant son arc payant.

“J’envisage le combat depuis un certain temps”, a-t-il déclaré à bcb-promotions.com. «J’ai mon régime, je suis coincé dans une bonne routine et au cours des dernières semaines, je me suis arrêté de travailler pour me concentrer sur la boxe.

«J’ai pu m’entraîner deux ou trois fois par jour presque quotidiennement. Je suis maintenant vraiment dans le courant de tout cela. Quand je travaille, je le fais 13 heures par jour.

“Je suis ramassé à cinq heures et demie du matin et je me lève à quatre heures [am] pour une course. L’entraînement peut mettre un peu de stress sur la vie, mais ma missus est très compréhensive. La boxe me maintient sur la ligne droite et étroite et l’autre moitié est très favorable à cela.

«Nous arrivons tous les deux pour la victoire. Beaucoup de gens affronteront un compagnon à leurs débuts. Nous ne sommes pas trop éloignés. Nous sommes tous les deux là pour rester coincés et y aller. Ça va être un grand événement. “

“Pour être honnête, je ne prendrais jamais le record de personne à la légère. Thomas a été sur une carte Frank Warren et je l’ai regardé en arrière. Il est là-bas avec une opposition de haut niveau et vous ne pouvez pas tenir cela pour acquis. Les records pour moi ne veulent rien dire. Il a toujours été un outsider. Apprenons sur le tas.

«Je dois m’adapter au style professionnel. Ce ne sera pas rapide mais plus sur la puissance que de marquer le point impair ici et là. J’étais un débutant tardif à la boxe, mais j’ai toujours aimé ça parce que j’étais bon dans ce domaine. Le sport a vraiment changé ma vie et pour tout le travail acharné que j’ai accompli, je mérite un certain soutien. Merci à tous ceux qui ont déjà acheté un billet. »

Les billets pour l’addition dans la Stadium Suite sont en vente dès maintenant, au prix de 35 £ standard ou 65 £ VIP avec buffet, et peuvent être achetés en appelant la BCB Box Office au 07493 582 261.

Liam Davies, ancien membre de Donnington ABC, est également en action aux côtés de Kane Bakler de Birmingham et Matt Gordon de West Bromwich.

En complétant la carte, une autre paire des West Midlands va de pied en pied. Clayton Bricknell et Daryl Pearce tenteront d’arrêter les séquences sans victoire, aux dépens l’un de l’autre, lorsqu’ils s’affronteront dans une compétition légère.

Bricknell, de Whitmore Reans à Wolverhampton, a été battu pour la dernière fois par Stu Greener, par un score de 39-38 dans une décision ponctuelle, en octobre dernier.

Brummie Pearce n’a peut-être qu’une seule victoire parmi huit combats professionnels, mais il n’a échoué qu’une seule fois.